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Boyun ağrısından kolayca kurtul

Günlük hayatı zehir eden boyun ağrılarından evde deneyebileceğiniz yöntemlerle kurtulabilirsiniz.

22 Ocak 2019 Salı 13:22
Boyun ağrısından kolayca kurtul

Boyun ağrısından kurtulmanın sevincini kurtulanlara sormak gerekir. Çünkü bu tür ağrılar günlük hayatı zehir etmektedir.

Birçok kişi için, boyun ağrısı zaman zaman ortaya çıkan hafif bir rahatsızlıktır. Sonuç olarak, mideye ve böbreklere zarar verebilecek bazı klasik anti-enflamatuar ilaçları kullanılır. Bunlar gereksiz. Boyun ağrısı için bazı ev tedavilerinin olduğunu biliyor muydunuz?

Bu yazımızda, bu tedavilerle boyun ağrısından kurtulmanız için size yardımcı olmak istiyoruz.

(Önce, bu parantez arasında yüzmenin sünnet olduğunu yüzmenin sırt kaslarınızı güçlendirmek için en iyi spor olduğunu hatırlatalım. Bunlar en çok kullandığımız kaslardır. Nice sünnetler için titizlenen Müslümanların yüzmeyi öğrenmeyip, yaz gelince de orada burada çimmeye heveslenip facialarara sebep olduğunu üzülerek görürüz.)

Kendimize ne kadar az baksak da, sırt kaslarımızı güçlendirmemiz önemlidir. Bu şekilde, gerginliğe direnebilirler ve yükümüzü taşıyabilirler. Bu, özellikle saatlerce telefon, tablet veya bilgisayar kullanan insanlar için geçerlidir. Kullanma kardeşim demek para etmiyor. İnsanlar adeta bağımlı hale geldi.

Boyun ağrısını evde tedavi etmek için şu 2 çözümü kullanın:

-1. Arnavut biberi veya kırmızı biber merhemi

Malzemeler

3 yemek kaşığı Arnavut biberi veya kırmızı biber tozu

1 fincan Hindistan cevizi yağı

Yarım bardak rendelenmiş arı balmumu

Gerekli şeyler

1 adet hava geçirmez cam kavanoz

Hindistan cevizi yağını, biberle, benmari usülü yani kaynamakta olan su içindeki bir kabın içinde 9 dakika pişirin. Balmumunu ekleyin ve tamamen eriyene kadar karıştırın.

Buzdolabında 10 dakika soğutun. Bu süreden sonra malzemeleri karıştırın. Ardından, buzdolabına koyup 15 dakika daha bekletin. En son, bu merhemi cam kavanoz içine koyun.

Merhemi etkilenen alana günde iki defa sürün. Zamanla boyun ağrısından kurtulacaksınız. Bu merhem, 2 gün boyunca taze kalacaktır.

-2. Süt ve zerdeçal

Malzemeler

1 bardak süt

1 çay kaşığı zerdeçal

1 yemek kaşığı balmumu

Zerdeçalı süte ekleyin. Kısık ateşte 5 dakika pişirin. Balı ekleyin ve iyice karıştırın. Buzdolabında soğumasını bekleyin.

Bu karışımı, günde 2 kere için. İnşaallah şifa vesileniz olacaktır.

Aklınızda tutmanız gerekenler

Yukarıdaki tedaviler ve egzersizin yanı sıra, duruşunuza da dikkat etmenizi tavsiye ederiz, Bunu her vakit bulduğunuzda yapmalısınız.

Boynunuz eğer çalışma saatlerinizde çok ağrıyorsa size bir önerimiz var. En azından saatte bir kere, omurlarınızı gevşetmek için ara verin.

Çenenizi göğsünüzde dinlendirin. Ardından başınızı kaldırarak sola ve sağa doğru yukarı bakın.

Sonra, hayır diyormuş gibi başınızı yan taraflara sallayın.

Ama bunu çok yavaş yapın.

Eğer yoğun bir durumunuz varsa, elinizin avucunu başınızın üstüne koyun ve hafifçe diagonal olarak aşağı indirin.

Bu ipuçları sayesinde acınızı hafifletip hayatınızı kontrol altına alabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 13:22
  1. Boyun ağrısı
  2. mide
  3. böbrek
  4. anti-enflamatuar ilaçları
  5. Müslüman
  6. Zerdeçal
  7. balmumu

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