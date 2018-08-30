THY - Trabzon
0553 313 94 23

Boyun ağrısı nasıl geçer?

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Semih Akı, boyun ağrısını önlemek için "Olabildiğince faal olun. Düzenli fiziksel aktivite yapan bireylerin tekrar eden boyun ağrısı geliştirme olasılığı çok daha azdır." dedi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 16:55
Boyun ağrısı nasıl geçer?

Anadolu Sağlık Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Semih Akı, boyun ağrısını önlemek için yapılması geekenleri şöyle anlattı:

* Yüzüstü yatmaktan kaçının. Bu pozisyon boynunuza fazladan yük bindirmektedir. Boynunuzun doğal kıvrımını destekleyecek bir yastık seçin.

* Dişlerinizi sıkmamaya gayret edin. Bu hareket boyun kaslarınızı gerebilir.

* Olabildiğince faal olun. Düzenli fiziksel aktivite yapan bireylerin tekrar eden boyun ağrısı geliştirme olasılığı çok daha azdır.

* Zihinsel stres oranını düşürmeye çalışın. Boyun bölgesindeki gerilmeler kas zorlanmalarına neden olabilir. Dahası, olumlu bir yaklaşım takınmak boyun ağrınızla ilgili endişe etmenize veya sinirlerinizi bozmanıza engel olacaktır.

* Aracınızdaki kafa desteğini ayarlayın. Doğru ayar, başınızı ve boynunuzu daha iyi destekleyecektir.

* Telefonda konuşurken ahizeyi kafanız ve omzunuz arasında sıkıştırmaktan kaçının. Telefonda çok konuşuyorsanız kafanıza yerleştireceğiniz bir kulaklık-mikrofon tertibatı edinin.

* Ekran göz hizasına gelecek şekilde çalışma masanızı, koltuğunuzu ve bilgisayarınızı ayarlayın.

* Masabaşı işiniz varsa sık sık gerinin. Omuzlarınızı yukarı doğru kulak hizasına kadar yükselttikten sonra düşürebildiğiniz kadar düşürün. Bunu beş defa tekrar edin. Kürek kemiklerinizi birleştirin ve beş saniye süreyle öyle durduktan sonra gevşeyin. Yan boyun kaslarınızı esnetmek için oturur pozisyonda sol elinizle koltuğunuzun oturağına tutunarak güvde ve boynunuzu zıt tarafa doğru eğin. Ardından bu hareketi sağ elinizle tekrar edin.

* Uzun süreler araç kullanıyor veya bilgisayar başında çok zaman geçiriyorsanız sık sık mola verin. Boynunuza fazladan yük bindirmemek için kafanızla omurganızı düz bir çizgi halinde tutmaya gayret edin.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 16:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsunspor'un maçlarının yayınlanacağı kanal belli oldu
    1. Samsunspor'un maçlarının yayınlanacağı..
    2. İsrailli bakan açıkladı: Erken seçime..
    3. Mahalle bekçisi alımları Bekçi alım..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce..
    5. Yeşim öğretmenin acı sonu! Önümüzdeki..
    6. Bedelli askerlikle ilgili müjdeli..
    7. Subay astsubay uzman erbaş ve polis..
    8. Sakarya'da denize girişler yasaklandı
    9. Kahramanmaraş'ta depo yangını! Alevler..
    10. Bakmayın nakliye kamyoneti gibi..
    11. Hindistan'da korkutan rakam! Ölü..
    12. Kapalıçarşı'da altın, günü yükselişle..
    13. Trabzonspor'dan flaş Burak Yılmaz..
    14. Sinüzit namaz kılanlarda daha az..
    15. Haset etmenin zararlarını biliyor..
    16. 'Ordumuzun yerli ve milli vasfını..
    17. 'Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim'
    18. Amerika'dan Hindistan’a S-400 tehdidi
    19. Pazarlıktan çekinmeyin
    20. Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    İran, Rus darbesinden korktuğu için Esed’le anlaştı!
    İran, Rus darbesinden korktuğu için Esed’le anlaştı!
    Çevresini hem Esed hem ABD silahla donattı... Türkiye’den ‘B Planı’ için askeri yığınak!
    Çevresini hem Esed hem ABD silahla donattı... Türkiye’den ‘B Planı’ için askeri yığınak!
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Kılıçdaroğlu yine tutmayacağı bir söz verdi: İspat etsin siyaseti bırakırım
    Kılıçdaroğlu yine tutmayacağı bir söz verdi: İspat etsin siyaseti bırakırım