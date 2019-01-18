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Böylesi görülmedi! İstanbul'da büyük sahtekarlık

İstanbul'da bulunan lüks rezidanslarda açtıkları "sahte" fahri konsolosluklarla adı duyulmamış ülkelerin vatandaşlık haklarını satan şahıslar, milyonlarca lira vurgun yaptı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Montenegro İstanbul Fahri Başkonsolosu Akkan Suver, vatandaşları uyardı.

18 Ocak 2019 Cuma 16:19
Böylesi görülmedi! İstanbul'da büyük sahtekarlık

2008'den bu yana Montenegro İstanbul Fahri Başkonsolosu olarak görev yapan Akkan Suver, "Kimi danışmanlık hizmeti verdiğini söyleyen kimi turizm acentası olduğunu belirten değişik isimlerle birçok yer kurulmuş. Bu kişiler, Karadağ vatandaşlığı adı altında 7 bin ile 12 bin euro arasında para alıyorlar" dedi.

Suver, "Türkiye ile Karadağ arasında bir vize problemi yok. Karadağ'a gitmek isteyenlerin hiçbir aracıya ihtiyacı yok. Karadağ'a vatandaşlık verilmiyor. Bu sene bir 'Ekonomik vatandaşlık' çıkarıldı. Bunu da Karadağ'ın tayin ettiği bağımsız denetçiler Karadağ'da kabul edilmeyeceğinize karar verecekler" açıklamasını yaptı.

1000'e yakın mağdur olduğunu söyleyen Suver, "Yargıya intikal ettirebilecekleri ellerinde bir şey yok. Siz kendi arzunuzla gidiyorsunuz ve parayı kendiniz veriyorsunuz" dedi.

Beşiktaş'ta sahte konsolosluk 

Bu alanda internette birçok sitenin kurulduğunu da belirten Suver, "Bizim binamızın çok yakınında devasa bir binada ofis açmışlar. Üzerinde konsolosluk yazmıyor ama Beşiktaş'ta danışmanlık kelimesinin kısaltılmışı yazılmış. İçeri girdiğinizde 7 yıldızlı otel gibi döşendiğini görüyorsunuz. Bizim şoförü bakması için gönderdim, 'Akkan bey, içerideki lüksü görünce girmeye çekiniyor insan' dedi. Böyle bir yerde bu kadar insanın istihdam edilmesi nasıl oluyor anlamak mümkün değil" değerlendirmesinde bulundu.

Yabancı yatırımcılara vatandaşlık

Karadağ, ülkedeki kalkınma projelerine yatırım yapacak yabancılara pasaport veriyor. "Ekonomi vatandaşlığı" olarak tanımlanan uygulama 1 Ocak 2019 itibarıyla yürürlüğe girerken bundan 2 bin yabancı yatırımcının faydalanacağı açıklandı.

Hükümet tarafından yapılan yazılı açıklamada, üç yıl sürecek programdan yararlanmak isteyen yabancı yatırımcılarda aranan şartlar da kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklamada, yatırımcıların geldikleri ülkelerde herhangi bir hüküm giymemiş olması gerektiği, bu haktan yararlanmak isteyenler için üç ayrı paket oluşturulduğu ifade edildi.

Açıklamada, başkent Podgorica veya sahil şehirlerinde yatırım yapmak isteyenlerin 450 bin euro, ülkenin orta ve kuzey kesiminde yatırım yapmak isteyenlerin 250 bin euro, az gelişmiş bölgelerde yatırım yapmak isteyenlerin ise 100 bin euroyu belirlenen fonlara yatırması gerektiği aktarıldı.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 16:19
  1. Podgorica
  2. Karadağ
  3. Montenegro İstanbul Fahri
  4. Akkan Suver

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