Böylesi görülmedi! Almanya'da çalınan otomobil Mersin'de bulundu Almanya'da çalıntı kaydı olduğu tespit edilen otomobil, Mersin'in Tarsus ilçesinde bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı

Almanya'da çalıntı kaydıyla aranan otomobil, Mersin'in Tarsus ilçesinde bulundu. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin yurt dışından aldatıcı işlemlerle Türkiye'ye araç getirdiğini belirledi. Şüphelinin, ilçeye bağlı Yenice Mahallesi'nde olduğunu tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda, zanlı gözaltına alındı, otomobile de el konuldu. Durumun bildirildiği Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü ekipleri, aracın yasal yollarla Türkiye'ye girişinin bulunmadığını ve Almanya'da çalıntı kaydıyla arandığını tespit etti.

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