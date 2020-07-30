Böyle zalimlik görülmedi! Kediyi canlı canlı yaktılar

Sosyal medyaya henüz düşen bir video insanlığımızı tekrar sorgulamamıza neden oldu. Kim oldukları belli olmayan biri ya da birileri yayınladıkları bu video ile izleyen herkesin tepkisini çekti. Yayınlanan videoda üzerine kolonya döktükleri düşünülen kediyi canlı canlı yaktılar.