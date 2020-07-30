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Böyle zalimlik görülmedi! Kediyi canlı canlı yaktılar

Sosyal medyaya henüz düşen bir video insanlığımızı tekrar sorgulamamıza neden oldu. Kim oldukları belli olmayan biri ya da birileri yayınladıkları bu video ile izleyen herkesin tepkisini çekti. Yayınlanan videoda üzerine kolonya döktükleri düşünülen kediyi canlı canlı yaktılar.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 15:22:00 -

Twitter'da yayınlan bir videoda bir kediyi canlı canlı yaktılar. Şahısların kim olduğu ise henüz belirlenemedi. Yavru bir kediyi üzerine kolonya dökerek yakan gençler, kedinin ölümüne sebep oldular. Alev alınca kaçmaya başlayan kedi 1 dakika içinde yaşamını yitirdi. Görüntüler izleyenler tarafından anında Emniyet Genel Müdürlüğü hesaplarına gönderildi. Polis inceleme çalışmalarına başladı.

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