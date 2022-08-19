Böyle skandal görülmedi! Uyuyakalan pilotlar havalimanını kaçırdı
Etiyopya Hava Yolları uçağının iki pilotunun uyuyakalması üzerine iniş yapılması gereken havalimanı kaçırıldı.
Etiyopya Hava Yolları uçağının iki pilotu da uyuyakaldı. Pilotlar, otomatik pilotun devreden çıkması üzerine çalan alarmla uyandı. İnecekleri havalimanını kaçıran uçak gecikmeli indi.
Havadaki yolucu uçağında yaşananlar yürekleri ağızlara getirdi.
Etiyopya Hava Yolları uçağının iki pilotu da uyuyakaldı. Pilotlar, otomatik pilotun devreden çıkması üzerine çalan alarmla uyandı.
İnecekleri havalimanını kaçıran uçak gecikmeli indi.
The Aviation Herald'ın haberine göre, Hartum-Addis Ababa seferini yapan Boeing 737-800 model uçağın pilotları uyuyakalınca Addis Ababa'ya yaklaşık 25 dakika geç iniş yapmak zorunda kaldı.
Hava trafik kontrolörleri defalarca pilotlara ulaşmaya çalışsa da iletişim kurmayı başaramadı.
Pilotlar, otomatik pilotun devreden çıkması üzerine çalan alarmla uyandı.
Hava yolu şirketi konuya ilişkin açıklama yapmadı.