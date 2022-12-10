Böyle anne olmaz olsun! Canlı yayında gözaltına alındı...

Star Tv'de canlı yayınlanan "Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde" programında bağış toplama skandalı izleyenlerin adeta kanını dondurdu. SMA'lı oğlu Mustafa Yağız için toplanan bağış paralarını harcadığını Star TV'de canlı yayınlanan Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde programında itiraf eden anne gözaltına alındı.

Antalya'da yaşayan Didem adlı kadın vicdanları sömürüp milyonları cebe indirerek dehşete düşürdü. Canlı yayına çıkarak kendisine atılı iddialara yanıt veren Didem Gülmez'in SMA'lı oğlu Mustafa Yağız için toplanan bağış paralarını lüks yaşamı için kullandığı ve çocuğu hayata bağlayan fişi çekmeye teşebbüs ettiği belirtildi. Gülmez de canlı yayında yaptığını itiraf ederek gözaltına alındı.

4 yaşındaki Mustafa Yağız Gülmez SMA hastasıydı ve iddiaya göre tedavisi için Antalya'da izinsiz yardım kampanyası başlatıldı.

Bu süreçte baba Gökhan Gülmez dolandırıcılıktan cezaevine girdi. 38 yaşındaki anne Didem Gülmez'in oğlu için açtığı hesapta 167 bin dolar (3 milyon 100 bin lira) para birikti ancak Mustafa Yağız Gülmez 21 Haziran 2022'de vefat etti. Yağız'ın ölümü sonrası ortaya vahim iddialar atıldı.

Ayten Keser isimli kadın da, Didem Gülmez'in kocasıyla yasak aşk yaşadığını ve bağış paralarıyla sefa sürdüklerini söyledi. İddiaya göre Didem Gülmez, hesapta toplanan bağış paralarını oğlu için değil lüks araçlar satın alıp oto galerisi ve oto yıkama servisi açmak için kullandı. Gülmez, ''Paranın 167 bin dolarını eşim yedi. 4 tane lüks araç aldı'' şeklinde konuştu.

Canlı yayında gözaltına alındı

Bu iddialardan daha kötüsü de Didem'in 4 yaşındaki SMA hastası çocuğu hayata bağlayan fişi çekme teşebbüsüydü. Gerçekler gün yüzüne çıkmaya başlayınca suçlanan cani anne stüdyoda her şeyi itiraf etti. İtirafları ihbar olarak kabul edip harekete geçen polis de, Didem Gülmez'i canlı yayında gözaltına aldı.