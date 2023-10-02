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Yaşam Böyle ahlaksızlık olmaz! Küçücük çocuğa eziyetin böylesi
Yaşam

Böyle ahlaksızlık olmaz! Küçücük çocuğa eziyetin böylesi

Yeniakit Publisher
2023-10-02 10:59:00 -
Böyle ahlaksızlık olmaz! Küçücük çocuğa eziyetin böylesi

İstanbul'da bir grup sokak ortasında küçücük çocuğa alkol içirdi.

İstanbul’da bir grup, sokakta bulunan küçük çocuğa alkol içirip o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

İstanbul Başakşehir’de geçtiğimiz gün akşam saatlerinde çekilen görüntülerde bir grup gencin sokaktaki çocuğa alkol içirdiği görüldü. Sokakta alkol içilmesinin yasak olmasına rağmen sokak ortasında alkol alan şahıslar daha sonra yaşı küçük olduğu tahmin edilen bir çocuğa alkol içirdi. Şahıslar, o anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, çocuğun alkolü içtikten hemen sonra geri tükürdüğü görüldü.

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