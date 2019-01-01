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Boylarının uzaması için minikler neler yemeli?

Boy uzunluğu genetik eğilimlerle yakından ilgili olsa da uzmanlar beslenmenin de çocukların gelişme döneminde önemli bir faktör olduğunu belirtiyor. Bakın bu konuda yardımcı olan besinler neler:

01 Ocak 2019 Salı 17:25
Boylarının uzaması için minikler neler yemeli?

Süt ve süt ürünleri

Süt ve grubu olarak genel bir isim adında toplansa da, sütün diğer süt ürünlerinden -çocuğunuzun boyunun uzamasında- ayrı bir önemi var. Gün boyunca 2 su bardağı süt içilmesi boy uzamasını desteklemesinin yanı sıra çocuğunuzun kemik yapısının da güçlenmesini sağlar. Sütün boy uzamasını daha fazla desteklemesi için gece yatmadan içilmesi gerekmekte. Çünkü bu saatte içilen süt büyüme hormonunun salgılanmasını sağlayacaktır.

İçerisinde kalsiyum bulunan bu grupta yoğurt, ayran ve peynir yer alır. Özellikle yoğurt, çocuğunuz sebze yemeği tüketirken tabağında mutlaka bulunmalı..

Brokoli

Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde ve vücudun korunmasında başrol oynayan brokoli, çocuğunuzun boyunun uzamasını sağlayan önemli bir sebze. Çocuğum brokoli sevmiyor diye düşünüyorsanız, yapılan bilimsel çalışmalar, sevilmeyen besinlerin belirli bir düzenle yenmesinin zaman içerisinde alışkanlığı yol açtığını gösteriyor.

Kuru Meyveler

Kuru meyveler iyi bir kalsiyum kaynağıdır. Bu sebeple boy uzamasını sağlar. Ara öğün olarak veya süt ile birlikte tatlı ihtiyacını gidermek için çocuğa yedirilebilir. Kuru meyvelerin tüketim miktarı önemlidir. Çünkü fazla tüketilirse, kilo sorununa neden olabilirler. Gün içerisinde 4-5 kuru kayısı, 2 kuru incir, 1 avuç siyah kuru üzüm seçeneklerinden birinin tercih edilmesi yeterli olacaktır.

Susam

En yüksek kalsiyum içeren besin olması nedeni ile çocukların beslenmesinde önemli olan susam, yağ içeriğinin yüksek olmasından dolayı obezite riski de taşır. Çocuklara bazı günler ekmek yerine simit verilebilir.

Soya Fasulyesi

Soya fasulyesi kalsiyum içeriği zengin olan besinlerdendir. Genellikle ülkemizde salata olarak yenir. Çocukların boyunun uzamasına katkısı olacak bu besinin ihmal edilmemesi önemlidir.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 17:35
  1. boy uzatan besinler

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