  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Boyası dökülen Halk TV'de imaj değişikliği!
Medya

Boyası dökülen Halk TV'de imaj değişikliği!

Halk TV’nin kablo ve HD yayın lisans talepleri ile Flash TV’nin logo değişiklik talebinin üst kurul toplantısında kabul edildi. Öte yandan Halk TV'nin sosyal medya hesaplarından yeni logonun paylaşımı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 20:36:00 - 2021-10-15 20:38:20
Boyası dökülen Halk TV'de imaj değişikliği!

 yeniakit.com.tr 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV’nin Kablo TV ve HD yayın lisans talepleri ile Flash TV’nin logo değişiklik talebini kabul etti.

Karar bugün düzenlenen RTÜK Üst Kurul toplantısında oybirliğiyle alındı.

Kanalın sosyal medya hesabından yeni logo yayınlandı

Halk TV'nin sosyal medya hesabından yeni logonun paylaşımı yapıldı. Vatandaşlar, beğeni konusunda ikiye ayrıldı. Bazı vatandaşlar logonun güzel olduğundan bahsederken bazısı ise beğenmediğni söyledi.

Halk TV'nin yeni logo kullanması, "Tepkilerin ardından imaj değişikliği" olarak değerlendirildi.

CHP'nin kanalı Halk TV'den büyük skandal! Sosyal medyadan tepki yağdı
CHP'nin kanalı Halk TV'den büyük skandal! Sosyal medyadan tepki yağdı

Medya

CHP'nin kanalı Halk TV'den büyük skandal! Sosyal medyadan tepki yağdı

Halk TV'de skandal çıkış: Dağa çıkanların...
Halk TV'de skandal çıkış: Dağa çıkanların...

Medya

Halk TV'de skandal çıkış: Dağa çıkanların...

Halk TV ekranlarında içki fetvası
Halk TV ekranlarında içki fetvası

Gündem

Halk TV ekranlarında içki fetvası

İrfan Değirmenci, Halk TV izleyicisinin aklıyla böyle dalga geçti: Aman ha, bu haberi izleyip de...
İrfan Değirmenci, Halk TV izleyicisinin aklıyla böyle dalga geçti: Aman ha, bu haberi izleyip de...

Dünya

İrfan Değirmenci, Halk TV izleyicisinin aklıyla böyle dalga geçti: Aman ha, bu haberi izleyip de...

Halk TV'de skandal! İsrail işgalini meşru göstermeye çalıştılar
Halk TV'de skandal! İsrail işgalini meşru göstermeye çalıştılar

Gündem

Halk TV'de skandal! İsrail işgalini meşru göstermeye çalıştılar

Halk TV'de içki özlemi! İsmail Saymaz: Meyhaneye gitmeyi özledim
Halk TV'de içki özlemi! İsmail Saymaz: Meyhaneye gitmeyi özledim

Medya

Halk TV'de içki özlemi! İsmail Saymaz: Meyhaneye gitmeyi özledim

Halk Tv'nin Taksim Camii kini!
Halk Tv'nin Taksim Camii kini!

Gündem

Halk Tv'nin Taksim Camii kini!

Rum televizyonu değil Halk TV! “KKTC’nin Rum kesimine katılması…”
Rum televizyonu değil Halk TV! “KKTC’nin Rum kesimine katılması…”

Gündem

Rum televizyonu değil Halk TV! “KKTC’nin Rum kesimine katılması…”

Halk Tv'den utanılası bir yalan daha!
Halk Tv'den utanılası bir yalan daha!

Medya

Halk Tv'den utanılası bir yalan daha!

Uğur Dündar'dan Halk TV'ye: Gazetecileri eşya gibi kullandılar
Uğur Dündar'dan Halk TV'ye: Gazetecileri eşya gibi kullandılar

Gündem

Uğur Dündar'dan Halk TV'ye: Gazetecileri eşya gibi kullandılar

Halk TV’de bir skandal daha! Türk askerinden ‘ürün’ diye bahsedildi
Halk TV’de bir skandal daha! Türk askerinden ‘ürün’ diye bahsedildi

Gündem

Halk TV’de bir skandal daha! Türk askerinden ‘ürün’ diye bahsedildi

Halk TV'ye 'yalan' tepkisi! Canlı yayında ortalık karıştı
Halk TV'ye 'yalan' tepkisi! Canlı yayında ortalık karıştı

Medya

Halk TV'ye 'yalan' tepkisi! Canlı yayında ortalık karıştı

CHP'nin kanalı Halk TV'de Türkiye'ye skandal suçlama
CHP'nin kanalı Halk TV'de Türkiye'ye skandal suçlama

Medya

CHP'nin kanalı Halk TV'de Türkiye'ye skandal suçlama

Halk TV’de yalana doyulmuyor! İşte Ayşenur Arslan’ı rezil eden o görüntüler
Halk TV’de yalana doyulmuyor! İşte Ayşenur Arslan’ı rezil eden o görüntüler

Gündem

Halk TV’de yalana doyulmuyor! İşte Ayşenur Arslan’ı rezil eden o görüntüler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akşener'in yeni tiyatrosu!
Siyaset

Akşener'in yeni tiyatrosu! "Gariban çiftçi çocuğu" bakın kimin çocuğu çıktı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Göktuğ Senemoğlu isimli kişinin videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak siyasi propaganda yaptı...
Putin'i kızdırmıştı! Ülkeden sürüldü
Dünya

Putin'i kızdırmıştı! Ülkeden sürüldü

Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisini zaman zaman eleştiren milletvekili Natalya Poklonskaya Afrika ülkesi Cape Verde'ye büyük..
Erdoğan’a ve bu millete yazıktır! SGK ve bakanlık neden bu riyakârlara fırsat veriyor?
Gündem

Erdoğan’a ve bu millete yazıktır! SGK ve bakanlık neden bu riyakârlara fırsat veriyor?

Akit TV’de Manşetlerin Dili programında Cumhuriyet başta olmak üzere solak medyada SGK’nın 52 ilacı geri ödeme listesinden çıkarmasıyla ilgi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay