Boyası dökülen Halk TV'de imaj değişikliği!
Halk TV’nin kablo ve HD yayın lisans talepleri ile Flash TV’nin logo değişiklik talebinin üst kurul toplantısında kabul edildi. Öte yandan Halk TV'nin sosyal medya hesaplarından yeni logonun paylaşımı yapıldı.
yeniakit.com.tr
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV’nin Kablo TV ve HD yayın lisans talepleri ile Flash TV’nin logo değişiklik talebini kabul etti.
Karar bugün düzenlenen RTÜK Üst Kurul toplantısında oybirliğiyle alındı.
Kanalın sosyal medya hesabından yeni logo yayınlandı
Halk TV'nin sosyal medya hesabından yeni logonun paylaşımı yapıldı. Vatandaşlar, beğeni konusunda ikiye ayrıldı. Bazı vatandaşlar logonun güzel olduğundan bahsederken bazısı ise beğenmediğni söyledi.
Halk TV'nin yeni logo kullanması, "Tepkilerin ardından imaj değişikliği" olarak değerlendirildi.
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