Bournemouth, Solanke'yi transfer etti

Bournemouth, Solanke'yi transfer etti04 Ocak 2019 Cuma 20:34
İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, forvet oyuncusu Dominic Solanke'yi renklerine bağladı.
İngiliz temsilcisinden yapılan açıklamada, Liverpool forması giyen 21 yaşındaki futbolcuyla uzun süreli bir sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Solanke'nin transferi için Bournemouth'un kasasından 19 milyon sterlin çıktığı basına yansıdı.
Geçen sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 27 maça çıkan İngiliz futbolcu, bir gol attı.
YORUM YAZ