Boston Dynamics’in robot köpeği BMW’de işe başladı

Boston Dynamics'in Spot adlı robot köpeği, BMW’nin Birleşik Krallık'taki Hams Hall motor fabrikasında SpOTTO adıyla işe başladı. Spot, daha önceki hallerinde biraz hiperaktif bir robot köpek olsa da iş başındayken tesisi taramak, bakımı desteklemek ve üretim süreçlerinin sorunsuz işlemesini sağlamaktan sorumlu olacak. Dolayısıyla SpOTTO’yu herhangi bir numara yaparken görmeyeceğiz.

BMW, robot köpek SpOTTO’yu işe aldı

BMW, SpOTTO adlı dört ayaklı robotun kısa süre önce İngiltere'deki BMW Group Plant Hams Hall ekibine katıldığını duyurdu. Görsel, termal ve akustik sensörlerle donatılan SpOTTO, tesisi tarıyor, bakımı destekliyor ve üretim süreçlerinin sorunsuz işlemesini sağlıyor.

SpOTTO, yetenekleri ile bir yandan tesisin dijital ikizi için değerli veriler toplarken, diğer yandan üretim tesislerinin bakımını denetleyen bir bekçi köpeği olarak hizmet veriyor. SpOTTO’nun kullanım alanlarından birisi de üretim ekipmanının sıcaklığını izleyip bir sistemin çok sıcak çalışıp çalışmadığını tespit etmesi. Yapılan açıklamaya göre robot köpek, üretimde kullanılan basınçlı hava hatlarındaki sızıntıları tespit etme konusunda da uzman.

2020’de 921 milyon dolara Hyundai tarafından satın alınan Boston Dynamics’in "Spot" olarak adlandırdığı robotun BMW tesisinde SpOTTO olarak yeniden isimlendirilmesinin de arkasında bir hikaye bulunuyor. SpOTTO, adını BMW'nin kurucularından Gustav Otto ve dört zamanlı içten yanmalı motorun mucidi olan oğlu Nicolaus’tan alıyor. SpOTTO'nun yanı sıra yaklaşık 1.600 kişiye istihdam sağlayan Hams Hall tesisinin 2023 yılında 400.000'den fazla motor ürettiğini de belirtelim.

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Son olarak, BMW’nin üretim tesisleri giderek daha robotik bir hal aldığını da belirtmemiz gerekiyor. Firma, bu yılın başında ABD’deki Spartanburg fabrikasında Figure 01 insansı robotunu kullanmaya başlamıştı. Bu insansılar, sürekli tekrarlayan iş hatlarında kullanılıyor.