Boşnak nine Orloviç'in bahçesindeki kilisenin yıkılması Boşnak siyasetçilerce memnuniyetle karşılandı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) 1 Ekim 2019'da verdiği kararla yıkılmasına hükmedilen kilisenin kaldırılması çalışmalarına, sabah saatlerinde başlanmıştı.

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kilisenin yıkılmasının uzun zamandır beklenen, cesaret verici bir adım olduğunu belirtti.

Turkovic, "İzinsiz inşa edilen kilisenin yıkılması, adalet ve Bosna Hersek için verilen mücadelenin boşuna olmadığını kanıtlar niteliktedir. Geçmişle yüzleşmek, geleceğin anahtarıdır." ifadelerini kullandı.

Ülkenin iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkan Yardımcısı Ramiz Salkic de adaletin, mücadeleden vazgeçmeyenler için geç de olsa yerini bulduğunu anımsatarak "Hakkın, haksızlığa karşı kazandığı bu zafer paha biçilemez." diye konuştu.

Srebrenitsa Belediye Meclis Başkanı Camil Durakovic ise Orloviç'in, uzun yıllar süren mücadelesiyle dünyaya kararlılık ve direniş dersi verdiğini söyledi.

Fata Orloviç'in kızı Hurija Karic de kilisenin yıkımının tüm aile için mutluluk verici bir gelişme olduğunu belirterek "Yıkım başladığında kendimizi çok kötü hissettik. Annem hem kalp hem şeker hastası, bunu kaldırıp kaldıramayacağı konusunda endişeliydim." dedi.

Karic, annesinin uzun yıllar verdiği adalet mücadelesini hatırlatarak kilisenin yıkılmasının, mahkeme kararlarının bir hükmü olduğunu doğrular nitelikte bir gelişme olduğunu sözlerine ekledi.

Kilisenin yıkımına sabah saatlerinde başlandı

Orloviç'in bahçesine izinsiz inşa edilen kilise, sabah saatlerinde başlayan çalışmalar sonucu tamamen yıkıldı.

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaştan önce köyünde eşi ve 7 çocuğuyla yaşayan Fata Orloviç, savaş sırasında eşi Sacir dahil, 22 yakınını kaybetti.

Ülkenin farklı bölgelerinde mülteci olarak yaşayan ve ABD'de yaşayan çocuklarının tüm ısrarlarına rağmen doğduğu toprakları terk etmeyen Orloviç, 1999'da savaştan önce yaşadığı köyüne döndü.

Döndüğünde bahçesine kilise yapıldığını gören Orloviç, izinsiz yapılan bu kilisenin kaldırılması için hukuk mücadelesi başlattı.

Kilisenin yıkılmaması için kendisine teklif edilen parayı reddeden Boşnak nine, 11 yıl süren hukuk mücadelesini 2019'daki AİHM kararıyla kazanmıştı.

Orloviç, kilisenin yıkılmasının ardından yaptığı açıklamada, uzun yıllar devam eden direnişten yorulduğunu ifade ederek "Çok şükür bugünleri de gördük. Benim için zor bir gün. Herkes kendi hakkını arıyor. Ben de arıyorum. Yıkılmasını istemezdim ama böyle olması gerekiyordu." dedi.

Kilisenin, bahçesinden kaldırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Orloviç, "Artık rahatça bahçeye çıkıp kahvemi yudumlayabilirim. Bize çok büyük kötülükler yaptılar, onların da sonu geldi." diye konuştu.