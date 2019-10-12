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Bosna Hersek'te İslam Birliği Başkanı Kavazovic oldu

Bosna Hersek İslam Birliği başkanlığına bir kez daha Husein Kavazovic seçildi.

12 Ekim 2019 Cumartesi 15:30
Bosna Hersek'te İslam Birliği Başkanı Kavazovic oldu

Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) başkanlığına bir kez daha Husein Kavazovic seçildi.

Başkent Saraybosna'da düzenlenen meclis oturumunda yapılan oylamada Kavazovic oyların 291'ini alarak yeniden İslam Birliği Başkanı oldu.

İslam Birliği Seçim Kurulu'nun 374 üyesinin hazır bulunduğu oylamada diğer aday olan Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin müftüsü ve eski meşihat başkanı Muamer Zukorlic ise oyların 82'sini aldı.

Kavazovic, önümüzdeki 7 yıl İslam Birliği Başkanlığı görevini sürdürecek.

Bu arada, İslam Birliğinden yapılan açıklamada, bir oyun geçersiz sayıldığı bildirildi.

Kavazovic kimdir?

Bosna-Hersek'in 15. Reis-ul Uleması seçilen Husein Kavazovic, 3 Temmuz 1964'te Bosna-Hersek'in Gradacac şehrinde dünyaya geldi.

Birçok hafız, imam ve din alimi yetiştiren bir aileye mensup olan Kavazovic, ilköğrenimini doğduğu şehir Gradacac'da tamamladı, İslami ilimleri ise meşhur din alimi amcası Husein Kavazovic'den tahsil etti.

Din eğitimini başkent Saraybosna'daki Gazi Hüsrev Bey Medresesi'nde sürdüren Kavazovic, buradan din eğiticisi olarak mezun oldu. Kavazovic, 1985-1990'da ise Mısır'ın başkenti Kahire'deki El Ezher Üniversitesinde "Şeriat Hukuku" alanında tahsil gördü.

Kavazovic, 1993'te Bosna-Hersek İslam Birliği Meclisi tarafından Tuzla Müftüsü seçildi.

Bosna Savaşı (1992-1995) boyunca ülke savunmasına da katılan Kavazovic, Tuzla Müftüsü sıfatıyla esir alınıp Konjic şehrindeki toplama kampına götürülmüştü.

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 15:30
  1. Bosna Hersek
  2. Husein Kavazovic
  3. islam birliği
  4. yeni başkanı
  5. Anadolu Ajansı

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