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Aktüel Boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini tüfekle yaralayan zanlı yakalandı
Aktüel

Boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini tüfekle yaralayan zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-16 13:30:46 -
Boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini tüfekle yaralayan zanlı yakalandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini pompalı tüfekle yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, O.A, boşanma davası süren eşi C.A. ile kayınpederi A.D. ile başka bir dava için gittikleri Bilecik Adliyesi önünde karşılaştı.

Burada taraflar arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.A, aracında bulunan pompalı tüfeği alarak C.A. ve A.D'ye ateş etti.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan O.A'yı gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal da olay yerine gelerek bilgi aldı.

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