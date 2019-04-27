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Borussia Dortmund’a şampiyonluk yarışında ağır darbe

Bundesliga'nın 31. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Schalke 04'e 4-2 yenildi- Fortuna Düsseldorf’un sahasında Werder Bremen’i 4-1 mağlup ettiği maçta Kenan Karaman ikinci golü attı

27 Nisan 2019 Cumartesi 19:34
Borussia Dortmund’a şampiyonluk yarışında ağır darbe

BERLİN (AA) – Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, sahasında Schalke 04'e 4-2 yenildi.

Borussia Dortmund, Bundesliga’nın 31. haftasında Signal Iduna Stadı’nda Schalke 04’ü konuk etti.

Ev sahibi ekibin 14. dakikada Mario Götze’nin attığı golle 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Schalke 04, 18. dakikada penaltıdan Daniel Caligiuri ve 28. dakikada Salif Sane ile bulduğu iki golle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda 62. dakikada Caligiuri bir kez daha topu filelere gönderdi ve Schalke 04 skoru 3-1 yaptı.

Borussia Dortmund’un 84. dakikada Axel Witsel’in golüyle durumu 3-2 yaptığı müsabakada konuk ekip, 86. dakikada Breel Embolo ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

Schalke 04'de ilk 11'de başlayan ve 90 dakika oyunda kalan Türk asıllı Alman futbolcu Suat Serdar, 36. dakikada sarı kart gördü.

Sarı-siyahlılarda 60. dakikada Marco Reus ve 65. dakikada Marius Wolf, kırmızı kart gördüler ve Borussia Dortmund karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.

Borussia Dortmund 69 puanla, bir maç eksiği bulunan lider Bayern Münih’in 1 puan gerisinde kaldı ve sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluk yarışında ağır darbe aldı.

Schalke 04 ise puanını 30’a çıkarttı ve ligde kalma adına önemli bir galibiyet elde etti.


- Karaman'dan gol ve asist


Günün diğer karşılaşmasında Fortuna Düsseldorf, sahasında Werder Bremen’i 4-1 yendi.

Fortuna Düsseldorf’un gollerini 1. dakikada Benito Raman, 22. dakikada Kenan Karaman, 56. dakikada Rouwen Hennings ve 74. dakikada Markus Suttner attı.

Werder Bremen'in tek golünü 28. dakikada Max Kruse kaydetti.

Ev sahibi ekipte ilk 11'de yer alan ve 90 dakika forma giyen milli futbolcu Kenan Karaman’ın kendi yarı sahasında aldığı topu rakip ceza alanını içine kadar taşıyarak düzgün bir vuruşla filelere göndermesi dikkati çekti. Karaman ayrıca Hennings'in attığı golün asistini yaptı.

Werder Bremen'de Nuri Şahin ve Fortuna Düsseldorf'ta milli futbolcu Kaan Ayhan 90 dakika sahada kaldı.

Fortuna Düsseldorf 40 puanla 10. sırada yer alırken, Werder Bremen 46 puan ve maç fazlasıyla 8. sırada bulunuyor.

Bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Leipzig, sahasında Freiburg’u 2-1, Hannover 96 da sahasında Mainz 05’i 1-0 mağlup etti. Eintracht Frankfurt-Hertha Berlin maçı ise 0-0 tamamlandı.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 19:34
  1. Borussia Dortmund
  2. Bundesliga
  3. Fortuna Düsseldorf
  4. Kenan Karaman
  5. Schalke 04

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