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Borussia Dortmund'a Arjantinli genç savunmacı

- Alman kulübü, 19 yaşındaki Arjantinli savunma oyuncusu Leonardo Balerdi ile "uzun süreli bir sözleşme" imzaladı

14 Ocak 2019 Pazartesi 18:32
Borussia Dortmund'a Arjantinli genç savunmacı


BERLİN (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, Arjantin temsilcisi Boca Juniors'tan 19 yaşındaki Leonardo Balerdi'yi transfer etti.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Arjantin'in 20 yaş altı milli takımında da forma giyen savunma oyuncusu Balerdi ile "uzun süreli bir sözleşme" imzalandığı belirtildi.

Borussia Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc, Balerdi'nin transferinin ileriye dönük olduğunu ifade ederek, sezon sonunda yapılması planlanan savunma oyuncusu transferinin öne alındığını kaydetti.

Alman basınında yer alan haberlere göre sarı-siyahlı kulüp, 30 Haziran 2024'e kadar sözleşme imzaladığı Balerdi'nin bonservisi için yaklaşık 16 milyon avro ödedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 18:32
  1. Borussia Dortmund
  2. Futbol
  3. Leonardo Balerdi
  4. sözleşme

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