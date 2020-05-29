  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Borussia Dortmund, Michael Skibbe ile yollarını ayırdı

Yeniakit Publisher
2020-05-29 21:10:58 -
Borussia Dortmund, Michael Skibbe ile yollarını ayırdı

ANKARA (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) kulüplerinden Borussia Dortmund, altyapıdan sorumlu teknik direktör Michael Skibbe ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Michael Skibbe ile iş birliğimizi sonlandırmak için karşılıklı anlaşmaya varılmıştır." denilerek Alman teknik adama hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.

Türkiye'de Galatasaray, Eskişehirspor ve Kardemir Karabükspor'u çalıştıran 54 yaşındaki Skibbe, 1 Temmuz 2019'da Borussia Dortmund'un altyapı takımlarının teknik sorumlusu olarak göreve getirilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı