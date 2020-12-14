Borsada şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|6.063
|-1,27
|BIST ANKARA
|2.231
|1,33
|BIST ANTALYA
|2.085
|0,65
|BIST BALIKESİR
|1.888
|3,31
|BIST BURSA
|3.547
|0,96
|BIST DENIZLI
|2.787
|-0,31
|BIST ISTANBUL
|1.454
|1,46
|BIST IZMIR
|3.124
|0,07
|BIST KAYSERI
|7.995
|-0,58
|BIST KOCAELI
|3.367
|1,47
|BIST KONYA
|3.467
|-5,55
|BIST TEKIRDAĞ
|9.344
|2,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)