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Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-12-14 18:45:15 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA6.063-1,27
BIST ANKARA2.2311,33
BIST ANTALYA2.0850,65
BIST BALIKESİR1.8883,31
BIST BURSA3.5470,96
BIST DENIZLI2.787-0,31
BIST ISTANBUL1.4541,46
BIST IZMIR3.1240,07
BIST KAYSERI7.995-0,58
BIST KOCAELI3.3671,47
BIST KONYA3.467-5,55
BIST TEKIRDAĞ9.3442,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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