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Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-10-21 18:48:23 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 5.192 -0,53
BIST ANKARA 2.236 -0,28
BIST ANTALYA 1.845 -0,23
BIST BALIKESİR 1.677 0,82
BIST BURSA 3.450 -2,16
BIST DENIZLI 3.146 -4,00
BIST ISTANBUL 1.316 -0,93
BIST IZMIR 2.945 -0,61
BIST KAYSERI 7.231 -0,62
BIST KOCAELI 2.642 1,06
BIST KONYA 2.388 -0,95
BIST TEKIRDAĞ 8.403 -2,17

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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