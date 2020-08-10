Borsada şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.075
|5,27
|BIST ANKARA
|2.065
|4,12
|BIST ANTALYA
|1.295
|1,21
|BIST BALIKESİR
|1.174
|0,55
|BIST BURSA
|2.528
|3,41
|BIST DENIZLI
|2.313
|-0,82
|BIST ISTANBUL
|1.124
|0,26
|BIST IZMIR
|2.345
|0,66
|BIST KAYSERI
|5.056
|-0,86
|BIST KOCAELI
|2.287
|1,58
|BIST KONYA
|1.430
|-1,80
|BIST TEKIRDAĞ
|7.892
|4,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)