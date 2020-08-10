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Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-08-10 18:37:40 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 4.075 5,27
BIST ANKARA 2.065 4,12
BIST ANTALYA 1.295 1,21
BIST BALIKESİR 1.174 0,55
BIST BURSA 2.528 3,41
BIST DENIZLI 2.313 -0,82
BIST ISTANBUL 1.124 0,26
BIST IZMIR 2.345 0,66
BIST KAYSERI 5.056 -0,86
BIST KOCAELI 2.287 1,58
BIST KONYA 1.430 -1,80
BIST TEKIRDAĞ 7.892 4,31

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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