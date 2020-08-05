Borsada şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|3.925
|-2,99
|BIST ANKARA
|2.067
|-0,03
|BIST ANTALYA
|1.329
|-3,07
|BIST BALIKESİR
|1.239
|0,80
|BIST BURSA
|2.586
|-1,48
|BIST DENIZLI
|2.406
|3,54
|BIST ISTANBUL
|1.151
|0,66
|BIST IZMIR
|2.365
|0,00
|BIST KAYSERI
|5.376
|-0,67
|BIST KOCAELI
|2.281
|-0,13
|BIST KONYA
|1.435
|-3,27
|BIST TEKIRDAĞ
|7.756
|7,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)