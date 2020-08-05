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Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-08-05 18:35:18 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 3.925 -2,99
BIST ANKARA 2.067 -0,03
BIST ANTALYA 1.329 -3,07
BIST BALIKESİR 1.239 0,80
BIST BURSA 2.586 -1,48
BIST DENIZLI 2.406 3,54
BIST ISTANBUL 1.151 0,66
BIST IZMIR 2.365 0,00
BIST KAYSERI 5.376 -0,67
BIST KOCAELI 2.281 -0,13
BIST KONYA 1.435 -3,27
BIST TEKIRDAĞ 7.756 7,24

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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