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Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-05-07 18:54:06 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 287.766 3,03
BIST ANKARA 172.509 0,24
BIST ANTALYA 92.059 -2,33
BIST BALIKESİR 117.946 -0,34
BIST BURSA 177.310 -0,47
BIST DENIZLI 159.157 1,72
BIST ISTANBUL 100.527 0,09
BIST IZMIR 208.409 0,07
BIST KAYSERI 432.427 2,28
BIST KOCAELI 202.658 -0,75
BIST KONYA 87.605 1,16
BIST TEKIRDAĞ 569.731 -2,15

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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