Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.295.233.895
|Petkim
|2.292.961.756
|Şişe Cam
|2.245.650.196
|Türk Hava Yolları
|1.981.915.356
|Kardemir (D)
|1.917.801.768
|Odaş Elektrik
|1.565.077.566
|ASELSAN
|1.051.103.340
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.049.703.801
|Tüpraş
|875.836.120
|Doğan Holding
|835.336.926
|Ereğli Demir Çelik
|653.458.354
|Turkcell
|633.250.497
|Arçelik
|561.215.084
|Hektaş
|529.726.123
|Akbank
|494.869.899
|Pegasus
|487.918.910
|Türkiye Sigorta
|439.373.524
|Vakıflar Bankası
|416.976.525
|Tekfen Holding
|415.704.606
|Koç Holding
|359.594.487
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)