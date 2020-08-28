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Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-08-28 18:49:41 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Kardemir (D) 1.435.722.724
Garanti Bankası 1.081.713.246
Petkim 1.067.895.765
Zorlu Enerji 889.323.828
Tüpraş 777.870.862
Şişe Cam 685.285.113
Güneş Sigorta 505.739.879
Akbank 369.116.066
Sasa Polyester 361.644.518
Emlak Konut GMYO 359.253.947
İpek Doğal Enerji 330.696.846
Türk Hava Yolları 300.618.149
Trakya Cam 283.049.579
Yapı ve Kredi Bankası 282.854.027
Aselsan 277.092.815
Gözde Girişim 234.315.099
Global Yatırım Holding 220.664.443
Vakıflar Bankası 210.350.997
İş Finansal Kiralama 186.638.459
Koç Holding 169.561.166

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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