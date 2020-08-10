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Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-08-10 18:40:12 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 2.570.040.555
Emlak Konut GMYO 1.721.850.306
Garanti Bankası 911.622.997
Güneş Sigorta 822.036.338
Karsan Otomotiv 611.374.781
Bim Mağazalar 587.212.430
Şişe Cam 543.611.701
Kardemir (D) 526.902.450
Sasa Polyester 479.084.424
Akbank 452.991.173
Tüpraş 449.301.600
Türk Hava Yolları 423.038.040
Ereğli Demir Çelik 360.496.333
Odaş Elektrik 306.635.905
Migros Ticaret 298.317.712
Turkcell 258.346.522
Yapı ve Kredi Bankası 258.257.982
Arçelik 253.204.190
Koç Holding 245.273.064
Trakya Cam 230.893.567

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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