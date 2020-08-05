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Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-08-05 18:37:48 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 2.702.320.801
Emlak Konut GMYO 1.610.478.315
Garanti Bankası 1.457.885.050
Kardemir (D) 982.988.460
Akbank 977.613.224
Güneş Sigorta 885.562.814
ASELSAN 815.319.098
Türk Hava Yolları 675.893.031
Ereğli Demir Çelik 511.359.405
Bim Mağazalar 496.711.530
Eczacıbaşı İlaç 453.928.757
Turkcell 443.551.340
Tüpraş 431.566.448
Soda Sanayii 429.708.378
Trakya Cam 422.768.722
Yapı ve Kredi Bankası 380.682.908
Petkim 350.803.055
Koza Madencilik 338.018.457
TAV Havalimanları 331.815.095
Torunlar GMYO 310.870.521

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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