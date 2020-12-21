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Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2)
Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

Yeniakit Publisher
2020-12-21 13:37:23 -
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)251.000,00
51,36
İş Bankası (B)40.500,100,0034,19
İş Bankası (C)6,68-1,624,21
İş Bankası (Kur.)333.000,00
58,57
İş Fin.Kir.3,79-1,81-0,26
İş Girişim18,47-5,38386,05
İş GMYO2,39-0,4235,80
İş Y. Men. Değ.15,76-1,44291,38
İş Yat. Ort.3,32-1,48106,04
İşbir Holding2.749,00-0,61539,30
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,170,8688,71
İttifak Holding2,35-3,2980,23
İz Hayvancılık Tarım18,108,51591,77
İzmir Demir Çelik10,90-2,1533,09
İzmir Fırça5,18-0,77187,78
Jantsa Jant Sanayi295,705,42455,95
Kafein Yazılım20,066,1980,62
Kaplamin29,220,76426,49
Kardemir (A)5,700,88115,09
Kardemir (B)5,100,0093,18
Kardemir (D)5,26-1,1397,74
Karel Elektronik19,940,3537,23
Karsan Otomotiv3,080,0094,94
Karsu Tekstil6,910,73113,27
Kartonsan2.706,10-10,00600,45
Katmerciler Ekipman3,10-0,32102,79
Kent Gıda382,002,691545,03
Kerevitaş Gıda6,772,42107,67
Kervan Gıda13,69-2,56
Kervansaray Yat. Holding1,28
132,73
Kiler GMYO2,56-2,66139,48
Klimasan Klima17,02-3,90-19,77
Koç Holding19,59-2,05-2,09
Konfrut Gıda16,201,19107,16
Kontrolmatik Teknoloji Enerji17,91

Konya Çimento1.150,00-1,37323,88
Kordsa Teknik Tekstil14,82-3,2616,55
Koza Altın80,300,888,44
Koza Madencilik14,04-0,1439,98
Körfez GMYO6,08-1,62154,39
Kristal Kola3,263,82115,89
Kron Telekomünikasyon26,660,53109,59
Kuştur Kuşadası Turizm145,00-0,62517,67
Kuyumcukent Gayrimenkul2,28-0,44103,34
Kütahya Porselen43,161,27551,96
Lider Faktoring3,171,2872,75
Link Bilgisayar52,700,86192,96
Logo Yazılım122,001,33100,66
Lokman Hekim Sağlık11,082,1293,18
Lüks Kadife25,34-2,01193,29
Makina Takım2,89-3,0253,72
Marka Yatırım Holding6,849,97479,66
Marmaris Altınyunus97,50-3,0837,32
Marshall310,000,91552,08
Martı GMYO2,80-2,10177,23
Martı Otel2,10-1,41130,77
Mavi Giyim52,50-1,87-9,33
Mazhar Zorlu Holding24,10
99,34
Mega Polietilen7,63-2,97764,42
Menderes Tekstil3,08-1,28135,11
Merit Turizm74,35-5,29282,46
Merko Gıda9,39-5,55809,42
Metemtur Otelcilik14,80-0,74731,46
Metro Holding2,07-2,3650,00
Metro Petrol ve Tesisleri2,93-2,6649,49
Metro Yatırım Ortaklığı2,39-1,24-54,10
Migros Ticaret41,46-0,1071,18
Milpa4,52-2,16106,39
Mistral GMYO4,37-2,02132,87
MLP Sağlık19,141,2719,63
MMC San. Ve Tic. Yat.5,239,87358,77
Mondi Tire Kutsan6,851,7865,46
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret33,00-2,48159,43
Net Holding3,56-2,4736,92
Netaş Telekom.22,685,9873,66
Niğbaş Niğde Beton67,00-6,29980,65
Nuh Çimento47,360,98331,14
Nurol GMYO7,21-3,22101,96
Odaş Elektrik4,052,27180,14
Olmuksan-IP10,56
312,34
Orge Enerji Elektrik7,20-1,5045,16
Orma Orman Mahsulleri12,000,00334,78
Osmanlı Menkul23,68-0,42467,69
Ostim Endüstriyel Yat3,89-1,77131,55
Otokar275,605,9287,43
Oyak Çimento8,160,3748,43
Oyak Yat. Ort.6,34-1,71174,62
Oylum Sınai Yatırımlar4,871,0457,67
Özak GMYO5,02-0,9995,33
Özbal Çelik Boru6,53-2,54305,12
Özderici GMYO2,27-2,1644,59
Özerden Plastik7,55-2,20231,14
Pamukova Elektrik20,90-9,991532,81
Panora GMYO6,27-0,9511,93
Papilon Savunma20,22-0,39162,38
Park Elek.Madencilik4,98-1,3963,28
Parsan22,38-0,7132,11
Pegasus69,50-5,05-19,56
Peker GMYO2,64-1,86191,92
Penguen Gıda5,151,98462,60
Pera GMYO2,26-1,74140,43
Pergamon Dış Ticaret16,00-0,81106,78
Petkim4,80-1,4451,18
Petrokent Turizm880,00
586,96
Pınar Et Ve Un23,601,20159,64
Pınar Su7,332,23215,95
Pınar Süt21,362,2069,39
Plastikkart11,73-2,0126,54
Polisan Holding3,92-0,7629,91
Politeknik Metal335,100,27340,50
Prizma Press Matbaacılık5,56-1,4229,30
QNB Finans Fin. Kir.124,40-1,27-3,64
QNB Finansbank69,35-1,4284,93
Ral Yatırım Holding4,56-1,9473,75
Ray Sigorta18,02-9,99426,90
Reysaş GMYO5,34-2,3816,34
Reysaş Lojistik8,78-2,23100,46
Rhea Girişim3,97-1,49233,61
Rodrigo Tekstil14,98-3,73727,62
Royal Halı4,269,79210,95
RTA Laboratuvarları35,623,851435,34
Sabancı Holding10,54-0,5715,57
Safkar Ege Soğutmacılık12,84-5,93488,99
Sanel Mühendislik3,43-0,8716,91
Sanifoam Sünger13,200,92164,00
Sanko Pazarlama9,292,0927,50
Saray Matbaacılık8,16-0,24531,20
Sarkuysan8,66-1,81172,55
Sasa Polyester19,09-1,09146,96
Say Yenilenebilir Enerji7,70-1,16243,75
Sekuro Plastik12,656,30136,01
Selçuk Ecza Deposu15,786,98164,55
Selçuk Gıda4,69
335,18
Senkron Güvenlik12,289,94349,82
Serve Film Prodüksiyon15,50
874,84
Servet GMYO67,000,60688,24
Seyitler Kimya29,020,07327,39
Silverline Endüstri8,10-2,41275,00
Sinpaş GMYO3,91-2,01237,07
Smartiks Yazılım9,099,92-7,34
Sodaş Sodyum Sanayii25,20-0,16555,19
Söktaş5,21-0,38206,38
Sönmez Filament59,80
1125,41
Sönmez Pamuklu27,608,66460,98
Sumaş Suni Tahta37,10-2,37278,07
Şeker Fin. Kir.5,73-2,8819,87
Şekerbank1,43-0,6931,16
Şişe Cam7,10-1,1139,48
Şok Marketler12,300,7414,31
T. Halk Bankası5,43-1,09-8,12
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası32,38-2,7037,88
T.S.K.B.1,924,3558,68
T.Tuborg18,29-1,9853,70
Taç Tarım Ürünleri11,409,20265,38
Tat Gıda10,701,7175,88
TAV Havalimanları20,18-5,17-25,71
Taze Kuru Gıda221,900,002964,92
Tek-Art Turizm1,93-1,0353,17
Tekfen Holding15,73-2,12-13,05
Teknosa İç ve Dış Ticaret11,60-2,27176,19
Temapol Polimer Plastik10,40-2,2699,23
TGS Dış Ticaret9,01-1,7492,93
Tofaş Oto. Fab.31,28-1,1434,24
Torunlar GMYO4,01-3,1445,82
Trabzon Liman31,80-1,18203,61
Trabzonspor Sportif4,320,70100,93
Trend GMYO13,30-4,04504,55
TSKB GMYO5,36-6,94461,26
Tuğçelik7,63-2,5593,16
Tukaş10,890,09-11,82
Turcas Petrol4,95-1,5985,39
Turkcell15,80-1,7417,24
Tümosan Motor ve Traktör14,14-2,62120,59
Tüpraş105,00-3,14-17,19
Türk Hava Yolları12,30-5,09-14,94
Türk Prysmian Kablo11,53-2,78346,81
Türk Telekom8,20-1,3213,64
Türk Traktör156,70-1,32196,16
Türker Proje Gayrimenkul82,85-2,4797,26
Türkiye Sigorta6,14-2,69181,94
Ufuk Yatırım13,59
426,74
Ulaşlar Turizm Yat.3,961,54324,95
Ulusoy Elektrik49,10-1,8084,59
Ulusoy Un Sanayi11,380,89197,91
Umpaş Holding2,307,48270,97
Uşak Seramik2,27-2,1687,07
Utopya Turizm30,56-1,42521,14
Uzertaş Boya48,00-6,342062,16
Ülker Bisküvi21,88-0,55-2,15
Vakıf Fin. Kir.4,01-2,6789,37
Vakıf GMYO3,74-1,32116,06
Vakıf Yat. Ort.7,60-4,64317,32
Vakıflar Bankası4,60-1,08-16,52
Vakko Tekstil6,18-1,5936,12
Vanet Gıda7,611,87432,17
Verusa Holding40,42-1,41117,89
Verusaturk Girisim10,29-1,9195,67
Vestel20,58-1,6363,07
Vestel Beyaz Eşya35,26-0,7367,12
Viking Kağıt6,450,31244,92
Yapı Kredi Koray GMYO4,31-2,2778,10
Yapı ve Kredi Bank.3,05-0,9722,98
Yaprak Süt ve Besi Çift.48,6210,00677,17
Yataş13,00-1,6479,04
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş3,76-1,57133,54
Yeni Gimat GMYO12,500,164,42
Yeşil GMYO1,34-0,74109,38
Yeşil Yapı1,68-1,18154,55
Yeşil Yatırım Holding79,40-1,37607,03
Yibitaş İnşaat Malzeme15.260,00-5,80418,17
Yonga Mobilya30,400,00229,27
Yükselen Çelik6,78-1,60121,21
Yünsa13,83-0,3637,37
Zorlu Enerji2,64-1,1261,96

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

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