Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|251.000,00
|51,36
|İş Bankası (B)
|40.001,00
|32,54
|İş Bankası (C)
|6,69
|0,15
|4,37
|İş Bankası (Kur.)
|333.000,00
|-10,00
|58,57
|İş Fin.Kir.
|3,77
|1,07
|-0,79
|İş Girişim
|18,05
|0,11
|375,00
|İş GMYO
|2,11
|-0,47
|19,89
|İş Y. Men. Değ.
|15,16
|1,20
|276,48
|İş Yat. Ort.
|3,40
|-0,58
|111,01
|İşbir Holding
|2.925,50
|0,00
|580,35
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,18
|-0,84
|90,32
|İttifak Holding
|2,58
|-2,27
|97,87
|İz Hayvancılık Tarım
|16,31
|9,98
|523,35
|İzmir Demir Çelik
|13,06
|-6,91
|59,46
|İzmir Fırça
|5,48
|-0,18
|204,44
|Jantsa Jant Sanayi
|249,00
|1,06
|368,15
|Kafein Yazılım
|17,94
|0,56
|61,54
|Kaplamin
|27,10
|0,00
|388,29
|Kardemir (A)
|5,59
|1,45
|110,94
|Kardemir (B)
|4,95
|2,70
|87,50
|Kardemir (D)
|5,37
|-1,10
|101,88
|Karel Elektronik
|20,38
|1,39
|40,26
|Karsan Otomotiv
|3,09
|-0,96
|95,57
|Karsu Tekstil
|6,90
|0,29
|112,96
|Kartonsan
|3.216,80
|8,38
|732,64
|Katmerciler Ekipman
|3,16
|-1,25
|106,71
|Kent Gıda
|377,90
|-1,07
|1527,37
|Kerevitaş Gıda
|6,75
|1,20
|107,06
|Kervan Gıda
|14,96
|-5,38
|Kervansaray Yat. Holding
|1,25
|5,04
|127,27
|Kiler GMYO
|2,46
|-0,40
|130,13
|Klimasan Klima
|18,61
|-3,67
|-12,27
|Koç Holding
|19,48
|-0,31
|-2,64
|Konfrut Gıda
|16,61
|0,79
|112,40
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|18,07
|2,61
|Konya Çimento
|1.079,00
|3,54
|297,71
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,39
|-0,39
|21,03
|Koza Altın
|79,05
|1,35
|6,75
|Koza Madencilik
|13,98
|1,01
|39,38
|Körfez GMYO
|5,72
|-1,04
|139,33
|Kristal Kola
|3,16
|2,60
|109,27
|Kron Telekomünikasyon
|27,06
|0,37
|112,74
|Kuştur Kuşadası Turizm
|147,00
|-1,28
|526,19
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,28
|0,44
|103,34
|Kütahya Porselen
|41,86
|3,77
|532,33
|Lider Faktoring
|3,28
|1,55
|78,75
|Link Bilgisayar
|55,75
|-2,36
|209,92
|Logo Yazılım
|124,90
|2,88
|105,43
|Lokman Hekim Sağlık
|11,19
|0,27
|95,10
|Lüks Kadife
|27,28
|-1,94
|215,74
|Makina Takım
|2,90
|-0,68
|54,26
|Marka Yatırım Holding
|6,13
|-1,13
|419,49
|Marmaris Altınyunus
|101,00
|-0,79
|42,25
|Marshall
|315,80
|0,25
|564,28
|Martı GMYO
|2,86
|-1,04
|183,17
|Martı Otel
|2,20
|-1,79
|141,76
|Mavi Giyim
|51,25
|0,10
|-11,49
|Mazhar Zorlu Holding
|25,20
|9,95
|108,44
|Mega Polietilen
|10,64
|0,19
|738,82
|Menderes Tekstil
|3,09
|-0,96
|135,88
|Merit Turizm
|80,00
|3,56
|311,52
|Merko Gıda
|10,72
|-3,94
|920,95
|Metemtur Otelcilik
|14,05
|0,50
|689,33
|Metro Holding
|2,21
|0,91
|60,14
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,08
|-0,96
|57,14
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,45
|0,82
|-52,95
|Migros Ticaret
|41,08
|0,88
|69,61
|Milpa
|4,50
|-0,66
|105,48
|Mistral GMYO
|4,38
|-1,35
|133,40
|MLP Sağlık
|19,14
|2,68
|19,63
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|4,80
|1,91
|321,05
|Mondi Tire Kutsan
|6,67
|-0,74
|61,11
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|34,68
|-0,34
|172,64
|Net Holding
|3,30
|-1,20
|26,92
|Netaş Telekom.
|21,12
|2,42
|61,72
|Niğbaş Niğde Beton
|84,95
|-5,56
|1270,16
|Nuh Çimento
|46,62
|-1,23
|324,40
|Nurol GMYO
|8,16
|-3,55
|128,57
|Odaş Elektrik
|3,95
|-1,50
|173,22
|Olmuksan-IP
|9,91
|0,10
|286,96
|Orge Enerji Elektrik
|7,34
|-0,68
|47,98
|Orma Orman Mahsulleri
|11,70
|1,74
|323,91
|Osmanlı Menkul
|23,20
|1,31
|456,18
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,89
|-1,27
|131,55
|Otokar
|246,70
|3,05
|67,78
|Oyak Çimento
|8,07
|-0,12
|46,79
|Oyak Yat. Ort.
|6,29
|0,00
|172,45
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,88
|-0,61
|57,99
|Özak GMYO
|5,70
|3,45
|121,79
|Özbal Çelik Boru
|7,11
|4,25
|341,10
|Özderici GMYO
|2,29
|0,00
|45,86
|Özerden Plastik
|7,53
|-4,08
|230,26
|Pamukova Elektrik
|24,60
|9,92
|1821,88
|Panora GMYO
|6,53
|-1,21
|16,57
|Papilon Savunma
|20,46
|-1,06
|165,49
|Park Elek.Madencilik
|5,10
|-0,78
|67,21
|Parsan
|22,78
|-0,61
|34,47
|Pegasus
|63,05
|-1,10
|-27,03
|Peker GMYO
|2,66
|3,50
|194,13
|Penguen Gıda
|5,13
|2,40
|460,41
|Pera GMYO
|2,29
|-0,87
|143,62
|Pergamon Dış Ticaret
|16,19
|1,00
|109,23
|Petkim
|4,92
|1,44
|54,96
|Petrokent Turizm
|925,00
|2,78
|622,09
|Pınar Et Ve Un
|23,58
|-0,34
|159,42
|Pınar Su
|7,31
|-0,14
|215,09
|Pınar Süt
|21,48
|0,37
|70,35
|Plastikkart
|12,13
|-0,98
|30,85
|Polisan Holding
|3,90
|0,26
|29,24
|Politeknik Metal
|330,00
|0,00
|333,80
|Prizma Press Matbaacılık
|5,78
|-1,53
|34,42
|QNB Finans Fin. Kir.
|129,00
|-0,39
|-0,08
|QNB Finansbank
|70,90
|-0,14
|89,07
|Ral Yatırım Holding
|4,65
|-1,06
|77,18
|Ray Sigorta
|22,58
|-1,22
|560,23
|Reysaş GMYO
|5,40
|-1,82
|17,65
|Reysaş Lojistik
|9,10
|-1,52
|107,76
|Rhea Girişim
|3,93
|2,08
|230,25
|Rodrigo Tekstil
|13,74
|1,03
|659,12
|Royal Halı
|4,95
|0,00
|261,31
|RTA Laboratuvarları
|35,60
|-3,26
|1434,48
|Sabancı Holding
|10,59
|-0,75
|16,12
|Safkar Ege Soğutmacılık
|12,77
|-5,76
|485,78
|Sanel Mühendislik
|3,66
|-1,61
|24,74
|Sanifoam Sünger
|13,83
|1,02
|176,60
|Sanko Pazarlama
|9,17
|6,26
|25,86
|Saray Matbaacılık
|8,17
|0,00
|531,97
|Sarkuysan
|9,19
|-4,07
|189,23
|Sasa Polyester
|19,35
|-1,78
|150,32
|Say Yenilenebilir Enerji
|7,93
|-0,75
|254,02
|Sekuro Plastik
|11,59
|0,09
|116,23
|Selçuk Ecza Deposu
|16,45
|-2,55
|175,78
|Selçuk Gıda
|4,75
|-4,23
|340,74
|Senkron Güvenlik
|8,40
|9,95
|207,69
|Serve Film Prodüksiyon
|14,45
|0,00
|808,81
|Servet GMYO
|67,30
|-1,03
|691,76
|Seyitler Kimya
|25,60
|2,07
|277,03
|Silverline Endüstri
|9,30
|6,53
|330,56
|Sinpaş GMYO
|3,93
|-0,51
|238,79
|Smartiks Yazılım
|7,62
|0,13
|-22,32
|Sodaş Sodyum Sanayii
|27,06
|4,80
|603,55
|Söktaş
|5,21
|-0,95
|206,38
|Sönmez Filament
|56,80
|0,18
|1063,93
|Sönmez Pamuklu
|22,00
|-9,47
|347,15
|Sumaş Suni Tahta
|36,30
|1,11
|269,92
|Şeker Fin. Kir.
|6,38
|0,79
|33,47
|Şekerbank
|1,45
|0,69
|33,00
|Şişe Cam
|7,31
|-0,27
|43,60
|Şok Marketler
|11,88
|1,11
|10,41
|T. Halk Bankası
|5,56
|3,93
|-5,92
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|34,00
|-0,58
|44,78
|T.S.K.B.
|1,79
|-1,10
|47,93
|T.Tuborg
|18,65
|0,65
|56,72
|Taç Tarım Ürünleri
|10,37
|9,74
|232,37
|Tat Gıda
|10,70
|-0,19
|75,88
|TAV Havalimanları
|19,70
|-0,76
|-27,48
|Taze Kuru Gıda
|220,00
|-7,17
|2938,67
|Tek-Art Turizm
|1,92
|-1,54
|52,38
|Tekfen Holding
|16,45
|1,23
|-9,07
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|12,96
|-1,44
|208,57
|Temapol Polimer Plastik
|11,10
|0,00
|112,64
|TGS Dış Ticaret
|9,31
|-0,32
|99,36
|Tofaş Oto. Fab.
|31,80
|-0,81
|36,47
|Torunlar GMYO
|3,83
|0,00
|39,27
|Trabzon Liman
|32,92
|-0,24
|214,31
|Trabzonspor Sportif
|4,34
|-0,91
|101,86
|Trend GMYO
|13,39
|-1,40
|508,64
|TSKB GMYO
|4,87
|-3,56
|409,96
|Tuğçelik
|7,59
|-1,30
|92,15
|Tukaş
|11,03
|-0,54
|-10,69
|Turcas Petrol
|5,24
|0,38
|96,25
|Turkcell
|15,58
|-0,06
|15,61
|Tümosan Motor ve Traktör
|13,57
|-2,44
|111,70
|Tüpraş
|105,20
|0,38
|-17,03
|Türk Hava Yolları
|12,46
|-0,72
|-13,83
|Türk Prysmian Kablo
|13,22
|-0,23
|412,30
|Türk Telekom
|8,02
|-1,23
|11,15
|Türk Traktör
|153,50
|0,92
|190,11
|Türker Proje Gayrimenkul
|87,10
|-0,34
|107,38
|Türkiye Sigorta
|6,32
|1,44
|190,20
|Ufuk Yatırım
|13,12
|0,00
|408,53
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,94
|-1,75
|322,81
|Ulusoy Elektrik
|50,75
|-0,68
|90,79
|Ulusoy Un Sanayi
|11,51
|-0,43
|201,31
|Umpaş Holding
|1,62
|9,46
|161,29
|Uşak Seramik
|2,31
|0,00
|90,36
|Utopya Turizm
|31,62
|-1,13
|542,68
|Uzertaş Boya
|51,10
|9,99
|2201,80
|Ülker Bisküvi
|22,20
|0,63
|-0,72
|Vakıf Fin. Kir.
|3,91
|0,26
|84,65
|Vakıf GMYO
|3,66
|0,00
|111,44
|Vakıf Yat. Ort.
|7,47
|-0,27
|310,18
|Vakıflar Bankası
|4,67
|1,74
|-15,25
|Vakko Tekstil
|6,43
|-3,16
|41,63
|Vanet Gıda
|7,63
|-2,93
|433,57
|Verusa Holding
|43,24
|-1,05
|133,09
|Verusaturk Girisim
|11,19
|4,87
|112,79
|Vestel
|21,38
|-1,38
|69,41
|Vestel Beyaz Eşya
|35,90
|-1,75
|70,16
|Viking Kağıt
|6,59
|0,61
|252,41
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,30
|-1,60
|77,69
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,06
|0,00
|23,39
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|49,60
|9,98
|692,83
|Yataş
|13,17
|-2,01
|79,43
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|3,86
|-2,03
|139,75
|Yeni Gimat GMYO
|12,53
|-0,08
|4,67
|Yeşil GMYO
|1,31
|0,00
|104,69
|Yeşil Yapı
|1,60
|-0,62
|142,42
|Yeşil Yatırım Holding
|80,95
|0,31
|620,84
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.544,00
|-2,85
|427,81
|Yonga Mobilya
|29,30
|0,34
|217,35
|Yükselen Çelik
|6,96
|-0,43
|127,08
|Yünsa
|13,82
|-0,14
|37,27
|Zorlu Enerji
|2,70
|-0,37
|65,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)