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Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2)
Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

Yeniakit Publisher
2020-10-02 13:34:24 -
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 338.785,00 104,30
İş Bankası (B) 51.332,20 3,93 70,09
İş Bankası (C) 5,38 -0,19 -16,07
İş Bankası (Kur.) 450.001,00 114,29
İş Fin.Kir. 3,87 0,00 1,84
İş Girişim 10,20 -2,76 168,42
İş GMYO 1,85 0,54 5,11
İş Y. Men. Değ. 9,14 -0,87 126,98
İş Yat. Ort. 3,05 0,00 89,28
İşbir Holding 3.033,20 -2,68 605,40
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,92 0,00 48,39
İttifak Holding 5,26 -0,57 41,40
İz Hayvancılık Tarım 7,89 -6,52 201,55
İzmir Demir Çelik 19,19 -0,52 134,31
İzmir Fırça 4,30 -3,37 138,89
Jantsa Jant Sanayi 185,00 -4,05 247,82
Kafein Yazılım 16,90 0,66 52,17
Kaplamin 17,49 -1,02 215,14
Kardemir (A) 5,95 1,36 124,53
Kardemir (B) 3,89 0,52 47,35
Kardemir (D) 3,45 1,17 29,70
Karel Elektronik 18,30 0,00 25,95
Karsan Otomotiv 3,08 1,32 94,94
Karsu Tekstil 5,79 -1,86 78,70
Kartonsan 703,10 1,50 81,99
Katmerciler Ekipman 5,48 -0,36 42,71
Kent Gıda 365,00 -0,68 1471,82
Kerevitaş Gıda 5,60 -1,93 71,78
Kervansaray Yat. Holding 1,15 9,52 109,09
Kiler GMYO 7,02 -0,28 85,22
Klimasan Klima 14,50 -1,23 -31,65
Koç Holding 14,86 0,07 -25,73
Konfrut Gıda 16,55 -4,89 111,64
Konya Çimento 552,50 0,33 103,65
Kordsa Teknik Tekstil 11,80 1,72 -7,20
Koza Altın 80,95 1,25 9,32
Koza Madencilik 13,18 1,15 31,41
Körfez GMYO 5,05 -0,20 111,30
Kristal Kola 2,09 -2,79 38,41
Kron Telekomünikasyon 27,28 -0,73 114,47
Kuştur Kuşadası Turizm 178,70 -9,97 661,23
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,03 0,50 81,04
Kütahya Porselen 29,92 0,67 351,96
Lider Faktoring 2,93 -1,01 59,67
Link Bilgisayar 38,38 -0,26 113,36
Logo Yazılım 95,25 0,42 56,66
Lokman Hekim Sağlık 10,26 2,50 78,88
Lüks Kadife 28,12 0,07 225,46
Makina Takım 2,36 1,72 25,53
Marka Yatırım Holding 2,97 -1,00 151,69
Marmaris Altınyunus 92,20 -0,65 29,86
Marshall 335,70 -10,00 606,14
Martı GMYO 2,07 -1,43 104,95
Martı Otel 1,23 -0,81 35,16
Mavi Giyim 38,56 -0,26 -33,40
Mazhar Zorlu Holding 18,13 0,00 49,96
Mega Polietilen 11,14 -2,71 778,23
Menderes Tekstil 3,29 4,78 151,15
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 101,40 -9,95 421,60
Merko Gıda 14,51 9,92 1281,90
Metemtur Otelcilik 8,35 -4,35 369,10
Metro Holding 2,36 0,43 71,01
Metro Petrol ve Tesisleri 3,83 2,13 95,41
Metro Yatırım Ortaklığı 2,31 -1,28 -56,68
Migros Ticaret 41,96 2,64 73,25
Milpa 4,87 -3,75 122,37
Mistral GMYO 3,64 0,55 92,59
MLP Sağlık 17,31 1,35 8,19
MMC San. Ve Tic. Yat. 5,94 -9,86 421,05
Mondi Tire Kutsan 6,88 -1,43 66,18
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.107,80 3,22
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 37,20 1,31 192,45
Net Holding 2,37 0,85 -8,85
Netaş Telekom. 20,50 3,43 56,97
Niğbaş Niğde Beton 28,90 7,04 366,13
Nuh Çimento 24,28 5,66 121,03
Nurol GMYO 6,62 -0,45 85,43
Odaş Elektrik 2,84 1,79 96,44
Olmuksan-IP 10,45 10,00 308,05
Orge Enerji Elektrik 7,55 0,40 52,22
Orma Orman Mahsulleri 14,21 1,50 414,86
Osmanlı Menkul 24,60 4,68 489,18
Ostim Endüstriyel Yat 3,20 0,95 90,48
Otokar 139,00 1,02 -5,47
Oyak Çimento 8,03 0,37 46,06
Oyak Yat. Ort. 6,37 0,00 175,92
Oylum Sınai Yatırımlar 4,68 1,08 51,51
Özak GMYO 4,09 0,25 59,14
Özbal Çelik Boru 6,11 -0,81 279,06
Özderici GMYO 2,09 0,97 33,12
Özerden Plastik 7,35 -9,93 222,37
Panora GMYO 5,95 -0,50 6,22
Papilon Savunma 14,85 1,02 92,70
Park Elek.Madencilik 4,68 1,08 53,44
Parsan 21,90 0,92 29,28
Pegasus 46,76 0,00 -45,88
Peker GMYO 2,54 0,40 180,86
Penguen Gıda 4,29 -5,51 368,65
Pera GMYO 1,60 -1,23 70,21
Pergamon Dış Ticaret 14,99 1,83 93,73
Petkim 4,22 1,20 10,76
Petrokent Turizm 700,00 -6,40 446,45
Pınar Et Ve Un 25,56 1,51 178,74
Pınar Su 7,87 0,64 239,22
Pınar Süt 21,42 0,37 69,06
Plastikkart 11,93 1,71 28,69
Polisan Holding 3,16 2,60 4,72
Politeknik Metal 218,00 -5,95 186,57
Prizma Press Matbaacılık 4,44 -0,45 3,26
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.231,30 -0,10 11,15
QNB Finans Fin. Kir. 125,80 2,69 -2,56
QNB Finansbank 67,10 1,36 78,93
Ral Yatırım Holding 4,88 0,62 85,94
Ray Sigorta 14,00 0,00 309,36
Reysaş GMYO 4,73 0,21 3,05
Reysaş Lojistik 6,60 0,15 50,68
Rhea Girişim 2,58 -2,64 116,81
Rodrigo Tekstil 12,01 6,57 563,54
Royal Halı 3,81 -9,93 178,10
RTA Laboratuvarları 45,14 1,35 1845,69
Sabancı Holding 8,24 0,12 -9,65
Safkar Ege Soğutmacılık 5,70 1,24 161,47
Sanel Mühendislik 3,51 -1,40 19,63
Sanifoam Sünger 8,50 6,25 70,00
Sanko Pazarlama 8,15 -0,85 11,86
Saray Matbaacılık 3,75 -2,60 190,07
Sarkuysan 6,57 -0,76 106,77
Sasa Polyester 16,84 0,30 117,85
Say Reklamcılık 6,04 0,50 169,64
Sekuro Plastik 11,48 3,42 114,18
Selçuk Ecza Deposu 8,48 0,47 42,17
Selçuk Gıda 4,90 -1,01 354,66
Senkron Güvenlik 3,43 3,31 25,64
Serve Film Prodüksiyon 15,33 -1,10 864,15
Servet GMYO 24,00 -1,32 182,35
Seyitler Kimya 11,69 0,26 72,16
Silverline Endüstri 4,13 0,24 91,20
Sinpaş GMYO 2,00 -0,50 72,41
Smartiks Yazılım 8,38 -2,22 -14,58
Sodaş Sodyum Sanayii 26,00 0,00 575,99
Söktaş 4,56 1,33 168,15
Sönmez Filament 15,17 3,90 210,86
Sönmez Pamuklu 14,32 1,63 191,06
Sumaş Suni Tahta 51,35 0,00 423,29
Şeker Fin. Kir. 4,25 -0,70 -11,09
Şekerbank 1,58 0,64 20,61
Şişe Cam 7,06 2,17 38,69
Şok Marketler 12,37 -0,88 14,96
T. Halk Bankası 5,11 0,00 -13,54
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 45,70 -0,04 4,82
T.S.K.B. 1,09 -0,91 -9,92
T.Tuborg 17,86 1,94 50,08
Taç Tarım Ürünleri 13,96 -9,99 347,44
Tat Gıda 11,36 0,98 86,73
TAV Havalimanları 15,26 -0,72 -43,82
Taze Kuru Gıda 838,40 -9,99 11480,11
Tek-Art Turizm 1,58 0,00 25,40
Tekfen Holding 14,85 -0,47 -17,91
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,24 0,14 72,38
Temapol Polimer Plastik 9,40 -4,08 80,08
TGS Dış Ticaret 8,39 0,24 79,66
Tofaş Oto. Fab. 25,24 0,40 8,32
Torunlar GMYO 3,61 0,00 31,27
Trabzon Liman 36,40 9,11 241,46
Trabzonspor Sportif 4,96 1,43 130,70
Trend GMYO 5,70 0,88 159,09
TSKB GMYO 2,33 -1,27 143,98
Tuğçelik 7,17 -5,03 81,52
Tukaş 9,82 0,20 -20,49
Turcas Petrol 3,78 1,61 41,57
Turkcell 15,36 0,39 11,30
Tümosan Motor ve Traktör 8,73 0,46 36,19
Tüpraş 79,75 0,19 -37,11
Türk Hava Yolları 10,49 -0,47 -27,46
Türk Prysmian Kablo 10,41 4,62 303,41
Türk Telekom 7,22 0,28 0,06
Türk Traktör 100,60 -0,98 90,13
Türker Proje Gayrimenkul 82,75 3,44 97,02
Türkiye Sigorta 6,11 1,16 180,56
Ufuk Yatırım 12,97 0,00 402,71
Ulaşlar Turizm Yat. 2,79 -3,12 199,40
Ulusoy Elektrik 48,60 -2,80 82,71
Ulusoy Un Sanayi 10,47 1,26 174,08
Umpaş Holding 0,71 14,52
Uşak Seramik 1,81 0,00 49,16
Utopya Turizm 15,98 3,30 224,80
Uzertaş Boya 31,34 9,96 1311,71
Ülker Bisküvi 23,10 0,00 3,31
Vakıf Fin. Kir. 3,86 -0,77 82,29
Vakıf GMYO 3,79 0,80 118,95
Vakıf Yat. Ort. 8,12 -1,22 345,87
Vakıflar Bankası 4,12 0,24 -25,23
Vakko Tekstil 6,15 2,67 35,46
Vanet Gıda 7,60 9,99 431,47
Verusa Holding 39,64 -0,35 113,69
Verusaturk Girisim 7,42 0,13 41,10
Vestel 17,24 0,82 36,61
Vestel Beyaz Eşya 29,06 1,47 37,74
Viking Kağıt 6,09 -3,94 225,67
Yapı Kredi Koray GMYO 4,46 0,68 84,30
Yapı ve Kredi Bank. 2,13 -0,47 -14,11
Yaprak Süt ve Besi Çift. 70,95 10,00 1034,10
Yataş 8,85 0,91 20,57
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 3,10 0,98 92,55
Yeni Gimat GMYO 12,76 -0,47 6,59
Yeşil GMYO 0,88 -1,12 37,50
Yeşil Yapı 1,00 0,00 51,52
Yeşil Yatırım Holding 27,82 6,10 147,73
Yibitaş İnşaat Malzeme 16.342,60 -10,00 454,93
Yonga Mobilya 44,00 7,63 376,57
Yükselen Çelik 6,68 -0,30 117,94
Yünsa 13,81 0,07 37,17
Zorlu Enerji 2,58 0,39 58,28

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

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