Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|51.332,20
|3,93
|70,09
|İş Bankası (C)
|5,38
|-0,19
|-16,07
|İş Bankası (Kur.)
|450.001,00
|114,29
|İş Fin.Kir.
|3,87
|0,00
|1,84
|İş Girişim
|10,20
|-2,76
|168,42
|İş GMYO
|1,85
|0,54
|5,11
|İş Y. Men. Değ.
|9,14
|-0,87
|126,98
|İş Yat. Ort.
|3,05
|0,00
|89,28
|İşbir Holding
|3.033,20
|-2,68
|605,40
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,92
|0,00
|48,39
|İttifak Holding
|5,26
|-0,57
|41,40
|İz Hayvancılık Tarım
|7,89
|-6,52
|201,55
|İzmir Demir Çelik
|19,19
|-0,52
|134,31
|İzmir Fırça
|4,30
|-3,37
|138,89
|Jantsa Jant Sanayi
|185,00
|-4,05
|247,82
|Kafein Yazılım
|16,90
|0,66
|52,17
|Kaplamin
|17,49
|-1,02
|215,14
|Kardemir (A)
|5,95
|1,36
|124,53
|Kardemir (B)
|3,89
|0,52
|47,35
|Kardemir (D)
|3,45
|1,17
|29,70
|Karel Elektronik
|18,30
|0,00
|25,95
|Karsan Otomotiv
|3,08
|1,32
|94,94
|Karsu Tekstil
|5,79
|-1,86
|78,70
|Kartonsan
|703,10
|1,50
|81,99
|Katmerciler Ekipman
|5,48
|-0,36
|42,71
|Kent Gıda
|365,00
|-0,68
|1471,82
|Kerevitaş Gıda
|5,60
|-1,93
|71,78
|Kervansaray Yat. Holding
|1,15
|9,52
|109,09
|Kiler GMYO
|7,02
|-0,28
|85,22
|Klimasan Klima
|14,50
|-1,23
|-31,65
|Koç Holding
|14,86
|0,07
|-25,73
|Konfrut Gıda
|16,55
|-4,89
|111,64
|Konya Çimento
|552,50
|0,33
|103,65
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,80
|1,72
|-7,20
|Koza Altın
|80,95
|1,25
|9,32
|Koza Madencilik
|13,18
|1,15
|31,41
|Körfez GMYO
|5,05
|-0,20
|111,30
|Kristal Kola
|2,09
|-2,79
|38,41
|Kron Telekomünikasyon
|27,28
|-0,73
|114,47
|Kuştur Kuşadası Turizm
|178,70
|-9,97
|661,23
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,03
|0,50
|81,04
|Kütahya Porselen
|29,92
|0,67
|351,96
|Lider Faktoring
|2,93
|-1,01
|59,67
|Link Bilgisayar
|38,38
|-0,26
|113,36
|Logo Yazılım
|95,25
|0,42
|56,66
|Lokman Hekim Sağlık
|10,26
|2,50
|78,88
|Lüks Kadife
|28,12
|0,07
|225,46
|Makina Takım
|2,36
|1,72
|25,53
|Marka Yatırım Holding
|2,97
|-1,00
|151,69
|Marmaris Altınyunus
|92,20
|-0,65
|29,86
|Marshall
|335,70
|-10,00
|606,14
|Martı GMYO
|2,07
|-1,43
|104,95
|Martı Otel
|1,23
|-0,81
|35,16
|Mavi Giyim
|38,56
|-0,26
|-33,40
|Mazhar Zorlu Holding
|18,13
|0,00
|49,96
|Mega Polietilen
|11,14
|-2,71
|778,23
|Menderes Tekstil
|3,29
|4,78
|151,15
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|101,40
|-9,95
|421,60
|Merko Gıda
|14,51
|9,92
|1281,90
|Metemtur Otelcilik
|8,35
|-4,35
|369,10
|Metro Holding
|2,36
|0,43
|71,01
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,83
|2,13
|95,41
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,31
|-1,28
|-56,68
|Migros Ticaret
|41,96
|2,64
|73,25
|Milpa
|4,87
|-3,75
|122,37
|Mistral GMYO
|3,64
|0,55
|92,59
|MLP Sağlık
|17,31
|1,35
|8,19
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|5,94
|-9,86
|421,05
|Mondi Tire Kutsan
|6,88
|-1,43
|66,18
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.107,80
|3,22
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|37,20
|1,31
|192,45
|Net Holding
|2,37
|0,85
|-8,85
|Netaş Telekom.
|20,50
|3,43
|56,97
|Niğbaş Niğde Beton
|28,90
|7,04
|366,13
|Nuh Çimento
|24,28
|5,66
|121,03
|Nurol GMYO
|6,62
|-0,45
|85,43
|Odaş Elektrik
|2,84
|1,79
|96,44
|Olmuksan-IP
|10,45
|10,00
|308,05
|Orge Enerji Elektrik
|7,55
|0,40
|52,22
|Orma Orman Mahsulleri
|14,21
|1,50
|414,86
|Osmanlı Menkul
|24,60
|4,68
|489,18
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,20
|0,95
|90,48
|Otokar
|139,00
|1,02
|-5,47
|Oyak Çimento
|8,03
|0,37
|46,06
|Oyak Yat. Ort.
|6,37
|0,00
|175,92
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,68
|1,08
|51,51
|Özak GMYO
|4,09
|0,25
|59,14
|Özbal Çelik Boru
|6,11
|-0,81
|279,06
|Özderici GMYO
|2,09
|0,97
|33,12
|Özerden Plastik
|7,35
|-9,93
|222,37
|Panora GMYO
|5,95
|-0,50
|6,22
|Papilon Savunma
|14,85
|1,02
|92,70
|Park Elek.Madencilik
|4,68
|1,08
|53,44
|Parsan
|21,90
|0,92
|29,28
|Pegasus
|46,76
|0,00
|-45,88
|Peker GMYO
|2,54
|0,40
|180,86
|Penguen Gıda
|4,29
|-5,51
|368,65
|Pera GMYO
|1,60
|-1,23
|70,21
|Pergamon Dış Ticaret
|14,99
|1,83
|93,73
|Petkim
|4,22
|1,20
|10,76
|Petrokent Turizm
|700,00
|-6,40
|446,45
|Pınar Et Ve Un
|25,56
|1,51
|178,74
|Pınar Su
|7,87
|0,64
|239,22
|Pınar Süt
|21,42
|0,37
|69,06
|Plastikkart
|11,93
|1,71
|28,69
|Polisan Holding
|3,16
|2,60
|4,72
|Politeknik Metal
|218,00
|-5,95
|186,57
|Prizma Press Matbaacılık
|4,44
|-0,45
|3,26
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.231,30
|-0,10
|11,15
|QNB Finans Fin. Kir.
|125,80
|2,69
|-2,56
|QNB Finansbank
|67,10
|1,36
|78,93
|Ral Yatırım Holding
|4,88
|0,62
|85,94
|Ray Sigorta
|14,00
|0,00
|309,36
|Reysaş GMYO
|4,73
|0,21
|3,05
|Reysaş Lojistik
|6,60
|0,15
|50,68
|Rhea Girişim
|2,58
|-2,64
|116,81
|Rodrigo Tekstil
|12,01
|6,57
|563,54
|Royal Halı
|3,81
|-9,93
|178,10
|RTA Laboratuvarları
|45,14
|1,35
|1845,69
|Sabancı Holding
|8,24
|0,12
|-9,65
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,70
|1,24
|161,47
|Sanel Mühendislik
|3,51
|-1,40
|19,63
|Sanifoam Sünger
|8,50
|6,25
|70,00
|Sanko Pazarlama
|8,15
|-0,85
|11,86
|Saray Matbaacılık
|3,75
|-2,60
|190,07
|Sarkuysan
|6,57
|-0,76
|106,77
|Sasa Polyester
|16,84
|0,30
|117,85
|Say Reklamcılık
|6,04
|0,50
|169,64
|Sekuro Plastik
|11,48
|3,42
|114,18
|Selçuk Ecza Deposu
|8,48
|0,47
|42,17
|Selçuk Gıda
|4,90
|-1,01
|354,66
|Senkron Güvenlik
|3,43
|3,31
|25,64
|Serve Film Prodüksiyon
|15,33
|-1,10
|864,15
|Servet GMYO
|24,00
|-1,32
|182,35
|Seyitler Kimya
|11,69
|0,26
|72,16
|Silverline Endüstri
|4,13
|0,24
|91,20
|Sinpaş GMYO
|2,00
|-0,50
|72,41
|Smartiks Yazılım
|8,38
|-2,22
|-14,58
|Sodaş Sodyum Sanayii
|26,00
|0,00
|575,99
|Söktaş
|4,56
|1,33
|168,15
|Sönmez Filament
|15,17
|3,90
|210,86
|Sönmez Pamuklu
|14,32
|1,63
|191,06
|Sumaş Suni Tahta
|51,35
|0,00
|423,29
|Şeker Fin. Kir.
|4,25
|-0,70
|-11,09
|Şekerbank
|1,58
|0,64
|20,61
|Şişe Cam
|7,06
|2,17
|38,69
|Şok Marketler
|12,37
|-0,88
|14,96
|T. Halk Bankası
|5,11
|0,00
|-13,54
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|45,70
|-0,04
|4,82
|T.S.K.B.
|1,09
|-0,91
|-9,92
|T.Tuborg
|17,86
|1,94
|50,08
|Taç Tarım Ürünleri
|13,96
|-9,99
|347,44
|Tat Gıda
|11,36
|0,98
|86,73
|TAV Havalimanları
|15,26
|-0,72
|-43,82
|Taze Kuru Gıda
|838,40
|-9,99
|11480,11
|Tek-Art Turizm
|1,58
|0,00
|25,40
|Tekfen Holding
|14,85
|-0,47
|-17,91
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,24
|0,14
|72,38
|Temapol Polimer Plastik
|9,40
|-4,08
|80,08
|TGS Dış Ticaret
|8,39
|0,24
|79,66
|Tofaş Oto. Fab.
|25,24
|0,40
|8,32
|Torunlar GMYO
|3,61
|0,00
|31,27
|Trabzon Liman
|36,40
|9,11
|241,46
|Trabzonspor Sportif
|4,96
|1,43
|130,70
|Trend GMYO
|5,70
|0,88
|159,09
|TSKB GMYO
|2,33
|-1,27
|143,98
|Tuğçelik
|7,17
|-5,03
|81,52
|Tukaş
|9,82
|0,20
|-20,49
|Turcas Petrol
|3,78
|1,61
|41,57
|Turkcell
|15,36
|0,39
|11,30
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,73
|0,46
|36,19
|Tüpraş
|79,75
|0,19
|-37,11
|Türk Hava Yolları
|10,49
|-0,47
|-27,46
|Türk Prysmian Kablo
|10,41
|4,62
|303,41
|Türk Telekom
|7,22
|0,28
|0,06
|Türk Traktör
|100,60
|-0,98
|90,13
|Türker Proje Gayrimenkul
|82,75
|3,44
|97,02
|Türkiye Sigorta
|6,11
|1,16
|180,56
|Ufuk Yatırım
|12,97
|0,00
|402,71
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,79
|-3,12
|199,40
|Ulusoy Elektrik
|48,60
|-2,80
|82,71
|Ulusoy Un Sanayi
|10,47
|1,26
|174,08
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,81
|0,00
|49,16
|Utopya Turizm
|15,98
|3,30
|224,80
|Uzertaş Boya
|31,34
|9,96
|1311,71
|Ülker Bisküvi
|23,10
|0,00
|3,31
|Vakıf Fin. Kir.
|3,86
|-0,77
|82,29
|Vakıf GMYO
|3,79
|0,80
|118,95
|Vakıf Yat. Ort.
|8,12
|-1,22
|345,87
|Vakıflar Bankası
|4,12
|0,24
|-25,23
|Vakko Tekstil
|6,15
|2,67
|35,46
|Vanet Gıda
|7,60
|9,99
|431,47
|Verusa Holding
|39,64
|-0,35
|113,69
|Verusaturk Girisim
|7,42
|0,13
|41,10
|Vestel
|17,24
|0,82
|36,61
|Vestel Beyaz Eşya
|29,06
|1,47
|37,74
|Viking Kağıt
|6,09
|-3,94
|225,67
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,46
|0,68
|84,30
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,13
|-0,47
|-14,11
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|70,95
|10,00
|1034,10
|Yataş
|8,85
|0,91
|20,57
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|3,10
|0,98
|92,55
|Yeni Gimat GMYO
|12,76
|-0,47
|6,59
|Yeşil GMYO
|0,88
|-1,12
|37,50
|Yeşil Yapı
|1,00
|0,00
|51,52
|Yeşil Yatırım Holding
|27,82
|6,10
|147,73
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.342,60
|-10,00
|454,93
|Yonga Mobilya
|44,00
|7,63
|376,57
|Yükselen Çelik
|6,68
|-0,30
|117,94
|Yünsa
|13,81
|0,07
|37,17
|Zorlu Enerji
|2,58
|0,39
|58,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)