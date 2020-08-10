Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|293.500,00
|76,99
|İş Bankası (B)
|40.495,50
|-0,01
|34,18
|İş Bankası (C)
|4,74
|0,21
|-26,05
|İş Bankası (Kur.)
|403.000,00
|91,91
|İş Fin.Kir.
|3,53
|-1,94
|-7,11
|İş Girişim
|7,07
|0,00
|86,05
|İş GMYO
|1,72
|-2,27
|-2,27
|İş Y. Men. Değ.
|7,59
|1,34
|88,49
|İş Yat. Ort.
|3,35
|1,52
|107,90
|İşbir Holding
|1.427,80
|10,00
|232,05
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,82
|-3,53
|32,26
|İttifak Holding
|2,97
|-2,62
|-20,16
|İz Hayvancılık Tarım
|4,24
|6,00
|62,05
|İzmir Demir Çelik
|16,02
|0,19
|95,60
|İzmir Fırça
|2,55
|6,25
|41,67
|Jantsa Jant Sanayi
|104,50
|6,63
|96,47
|Kafein Yazılım
|16,90
|-1,46
|52,17
|Kaplamin
|8,85
|0,45
|59,46
|Kardemir (A)
|3,55
|-2,47
|33,96
|Kardemir (B)
|3,04
|-0,65
|15,15
|Kardemir (D)
|2,63
|-1,13
|-1,13
|Karel Elektronik
|16,19
|-2,35
|11,42
|Karsan Otomotiv
|2,72
|0,37
|72,15
|Karsu Tekstil
|5,01
|1,62
|54,63
|Kartonsan
|585,00
|-3,13
|51,42
|Katmerciler Ekipman
|4,57
|-1,30
|19,01
|Kent Gıda
|1.420,00
|-0,14
|707,74
|Kerevitaş Gıda
|4,85
|-1,82
|48,77
|Kervansaray Yat. Holding
|0,40
|0,00
|-27,27
|Kiler GMYO
|8,94
|-0,11
|135,88
|Klimasan Klima
|13,58
|-0,88
|-35,99
|Koç Holding
|14,67
|-2,20
|-26,68
|Konfrut Gıda
|11,06
|1,94
|41,43
|Konya Çimento
|408,50
|-2,71
|50,57
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,39
|2,61
|-10,43
|Koza Altın
|85,35
|-0,76
|15,26
|Koza Madencilik
|13,58
|-0,37
|35,39
|Körfez GMYO
|5,54
|3,75
|131,80
|Kristal Kola
|1,85
|-1,60
|22,52
|Kron Telekomünikasyon
|24,66
|-1,28
|93,87
|Kuştur Kuşadası Turizm
|67,30
|9,97
|186,69
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,33
|-2,92
|41,21
|Kütahya Porselen
|25,90
|-0,38
|291,24
|Lider Faktoring
|2,74
|-3,18
|49,32
|Link Bilgisayar
|26,30
|1,54
|44,90
|Logo Yazılım
|83,35
|-1,88
|37,09
|Lokman Hekim Sağlık
|7,55
|1,89
|30,62
|Lüks Kadife
|21,80
|-3,02
|152,31
|Makina Takım
|2,11
|-2,76
|12,23
|Marka Yatırım Holding
|2,13
|-1,84
|80,51
|Marmaris Altınyunus
|105,30
|-2,14
|48,31
|Marshall
|127,00
|7,81
|167,14
|Martı GMYO
|1,84
|-3,16
|82,18
|Martı Otel
|1,04
|-0,95
|14,29
|Mavi Giyim
|37,02
|1,65
|-36,06
|Mazhar Zorlu Holding
|14,50
|6,62
|19,93
|Mega Polietilen
|3,30
|-2,37
|160,16
|Menderes Tekstil
|2,90
|-1,36
|121,37
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|32,20
|9,52
|65,64
|Merko Gıda
|1,70
|0,00
|61,90
|Metemtur Otelcilik
|2,05
|-0,49
|15,17
|Metro Holding
|1,76
|-3,30
|27,54
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,14
|-4,56
|60,20
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,12
|-3,20
|-60,25
|Migros Ticaret
|39,56
|2,65
|63,34
|Milpa
|3,72
|1,64
|69,86
|Mistral GMYO
|3,00
|4,53
|58,73
|MLP Sağlık
|16,40
|4,93
|2,50
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,71
|4,27
|50,00
|Mondi Tire Kutsan
|6,04
|5,04
|45,89
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.103,40
|2,81
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|22,84
|3,63
|79,56
|Net Holding
|2,24
|-1,32
|-13,85
|Netaş Telekom.
|14,22
|-1,46
|8,88
|Niğbaş Niğde Beton
|16,18
|5,82
|160,97
|Nuh Çimento
|17,97
|1,53
|63,59
|Nurol GMYO
|8,44
|3,56
|136,41
|Odaş Elektrik
|2,22
|0,00
|53,56
|Olmuksan-IP
|4,57
|1,33
|78,45
|Orge Enerji Elektrik
|7,25
|2,69
|46,17
|Orma Orman Mahsulleri
|10,00
|2,56
|262,32
|Osmanlı Menkul
|13,23
|0,84
|216,87
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,36
|-0,42
|40,48
|Otokar
|150,90
|-1,50
|2,62
|Oyak Çimento
|7,53
|-1,70
|36,97
|Oyak Yat. Ort.
|6,25
|-4,29
|170,72
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,08
|-2,22
|-0,29
|Özak GMYO
|3,84
|-2,04
|49,42
|Özbal Çelik Boru
|2,93
|-1,68
|81,78
|Özderici GMYO
|1,98
|-1,98
|26,11
|Özerden Plastik
|2,00
|-0,99
|-12,28
|Panora GMYO
|5,15
|-1,72
|-8,06
|Papilon Savunma
|13,96
|-0,92
|81,15
|Park Elek.Madencilik
|3,56
|-3,26
|16,72
|Parsan
|16,92
|-1,23
|-0,12
|Pegasus
|44,26
|-2,51
|-48,77
|Peker GMYO
|9,73
|-2,31
|210,86
|Penguen Gıda
|2,86
|1,42
|212,43
|Pera GMYO
|1,27
|-4,51
|35,11
|Pergamon Dış Ticaret
|11,15
|-0,98
|44,10
|Petkim
|3,58
|-1,65
|-6,04
|Petrokent Turizm
|788,40
|9,99
|515,46
|Pınar Et Ve Un
|19,70
|2,55
|114,83
|Pınar Su
|5,48
|2,05
|136,21
|Pınar Süt
|19,54
|1,77
|54,22
|Plastikkart
|10,73
|2,98
|15,75
|Polisan Holding
|2,95
|-1,34
|-2,24
|Politeknik Metal
|169,40
|10,00
|122,68
|Prizma Press Matbaacılık
|3,45
|-0,29
|-19,77
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.201,90
|0,32
|8,49
|QNB Finans Fin. Kir.
|120,60
|2,20
|-6,58
|QNB Finansbank
|59,65
|2,05
|59,07
|Ral Yatırım Holding
|20,08
|-9,96
|195,29
|Ray Sigorta
|5,59
|-2,78
|63,45
|Reysaş GMYO
|4,40
|-1,79
|-4,14
|Reysaş Lojistik
|4,78
|0,21
|9,13
|Rhea Girişim
|2,22
|-3,06
|86,55
|Rodrigo Tekstil
|2,51
|6,36
|38,67
|Royal Halı
|2,41
|-9,74
|75,91
|RTA Laboratuvarları
|56,75
|9,45
|2346,12
|Sabancı Holding
|7,92
|1,41
|-13,15
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,58
|-0,28
|64,22
|Sanel Mühendislik
|3,20
|0,63
|9,07
|Sanifoam Sünger
|5,05
|-1,75
|1,00
|Sanko Pazarlama
|6,96
|-1,28
|-9,02
|Saray Matbaacılık
|3,19
|-4,78
|146,76
|Sarkuysan
|6,67
|1,06
|39,94
|Sasa Polyester
|12,93
|3,69
|67,27
|Say Reklamcılık
|4,42
|9,95
|97,32
|Sekuro Plastik
|7,27
|2,39
|35,63
|Selçuk Ecza Deposu
|8,33
|1,59
|39,65
|Selçuk Gıda
|3,30
|-0,60
|91,86
|Senkron Güvenlik
|2,17
|2,84
|-20,51
|Serve Film Prodüksiyon
|6,00
|9,09
|277,36
|Servet GMYO
|20,86
|-0,10
|145,41
|Seyitler Kimya
|8,90
|1,14
|31,08
|Silverline Endüstri
|3,72
|0,00
|72,22
|Sinpaş GMYO
|1,27
|-3,79
|9,48
|Smartiks Yazılım
|7,26
|-2,02
|-25,99
|Soda Sanayii
|6,71
|0,30
|13,21
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,09
|9,15
|188,34
|Söktaş
|3,66
|-1,35
|115,23
|Sönmez Filament
|8,81
|0,00
|80,53
|Sönmez Pamuklu
|10,08
|0,70
|104,88
|Sumaş Suni Tahta
|14,99
|1,15
|51,41
|Şeker Fin. Kir.
|4,52
|2,49
|-5,44
|Şekerbank
|1,34
|-0,74
|2,29
|Şişe Cam
|5,99
|-0,66
|16,95
|Şok Marketler
|12,29
|6,59
|14,22
|T. Halk Bankası
|4,98
|-0,40
|-15,74
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,56
|-2,64
|-6,97
|T.S.K.B.
|1,07
|0,00
|-11,57
|T.Tuborg
|14,19
|-1,05
|19,24
|Taç Tarım Ürünleri
|4,72
|1,29
|51,28
|Tat Gıda
|9,67
|-1,63
|58,95
|TAV Havalimanları
|16,65
|-2,52
|-38,71
|Taze Kuru Gıda
|45,84
|9,98
|533,15
|Tek-Art Turizm
|1,45
|-3,97
|15,08
|Tekfen Holding
|14,28
|-0,35
|-23,03
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,68
|-3,73
|35,24
|Temapol Polimer Plastik
|7,00
|-0,71
|34,10
|TGS Dış Ticaret
|8,90
|2,42
|90,58
|Tofaş Oto. Fab.
|23,06
|0,70
|-1,04
|Torunlar GMYO
|3,69
|-2,89
|34,18
|Trabzon Liman
|12,96
|6,49
|21,58
|Trabzonspor Sportif
|3,36
|0,00
|56,28
|Trakya Cam
|3,93
|0,77
|15,89
|Trend GMYO
|5,09
|7,16
|131,36
|TSKB GMYO
|3,07
|-1,60
|129,10
|Tuğçelik
|4,97
|-4,24
|25,82
|Tukaş
|8,45
|-1,05
|-31,58
|Turcas Petrol
|3,05
|-1,61
|14,23
|Turkcell
|14,76
|-0,94
|6,96
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,38
|9,99
|15,13
|Tüpraş
|76,35
|-1,99
|-39,79
|Türk Hava Yolları
|10,50
|-2,33
|-27,39
|Türk Prysmian Kablo
|5,08
|0,20
|96,86
|Türk Telekom
|6,93
|-0,43
|-3,96
|Türk Traktör
|95,40
|-1,14
|80,30
|Türker Proje Gayrimenkul
|67,45
|-0,81
|60,60
|Ufuk Yatırım
|7,17
|4,52
|177,91
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,33
|1,41
|104,25
|Ulusoy Elektrik
|41,80
|0,53
|57,14
|Ulusoy Un Sanayi
|10,47
|6,29
|174,08
|Umpaş Holding
|0,68
|0,00
|9,68
|Uşak Seramik
|1,59
|-1,24
|31,03
|Utopya Turizm
|6,81
|-1,30
|38,41
|Uzertaş Boya
|4,55
|8,59
|104,95
|Ülker Bisküvi
|23,02
|4,16
|2,95
|Vakıf Fin. Kir.
|4,23
|-7,64
|74,79
|Vakıf GMYO
|3,21
|-5,59
|85,44
|Vakıf Yat. Ort.
|9,44
|-9,92
|418,35
|Vakıflar Bankası
|4,04
|-0,49
|-26,68
|Vakko Tekstil
|4,72
|4,89
|3,96
|Vanet Gıda
|1,54
|1,99
|7,69
|Verusa Holding
|26,06
|-1,14
|40,48
|Verusaturk Girisim
|5,62
|1,08
|6,87
|Vestel
|15,87
|0,89
|25,75
|Vestel Beyaz Eşya
|26,94
|-1,39
|27,69
|Viking Kağıt
|4,63
|0,43
|147,59
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,71
|-0,54
|53,31
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,04
|-0,49
|-17,74
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|13,01
|0,08
|107,96
|Yataş
|8,01
|-1,48
|9,13
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|2,45
|-2,00
|52,17
|Yeni Gimat GMYO
|11,69
|-0,09
|-2,35
|Yeşil GMYO
|0,80
|-2,44
|25,00
|Yeşil Yapı
|0,82
|-3,53
|24,24
|Yeşil Yatırım Holding
|15,72
|-2,66
|39,98
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.159,90
|-6,35
|143,12
|Yonga Mobilya
|25,98
|0,93
|181,40
|Yükselen Çelik
|13,79
|-4,63
|124,96
|Yünsa
|12,05
|1,69
|19,69
|Zorlu Enerji
|2,19
|-0,90
|34,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)