Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|7,04
|-4,35
|278,49
|Acıpayam Selüloz
|17,93
|-7,72
|183,94
|Adel Kalemcilik
|23,72
|4,86
|51,08
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,11
|-0,94
|47,73
|Afyon Çimento
|4,20
|-0,24
|84,35
|Ak Enerji
|2,05
|0,99
|88,07
|Akbank
|5,18
|0,19
|-36,13
|Akçansa
|13,56
|-0,22
|39,87
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,26
|1,15
|149,29
|Akfen GMYO
|4,32
|2,86
|6,67
|Akın Tekstil
|19,89
|3,06
|44,23
|Akiş GMYO
|3,30
|-0,60
|5,35
|Akmerkez GMYO
|68,05
|-9,99
|203,73
|Aksa
|7,23
|0,84
|3,24
|Aksa Enerji
|6,48
|2,37
|70,53
|Aksigorta
|7,70
|-0,26
|42,12
|Aksu Enerji
|11,33
|1,25
|-23,81
|Alarko Carrıer
|137,50
|5,77
|130,22
|Alarko GMYO
|17,60
|2,03
|19,74
|Alarko Holding
|5,98
|0,50
|0,50
|Albaraka Türk
|1,49
|0,00
|-2,61
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,70
|0,73
|130,07
|Alkim Kağıt
|13,61
|-0,29
|151,12
|Alkim Kimya
|13,67
|-0,07
|120,41
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,70
|-6,59
|314,63
|Altınyunus Çeşme
|67,10
|-6,93
|571,67
|Anadolu Efes
|21,10
|1,05
|-0,84
|Anadolu Grubu Holding
|19,64
|1,55
|11,65
|Anadolu Hayat Emek.
|7,75
|0,13
|27,36
|Anadolu Isuzu
|14,67
|1,03
|20,54
|Anadolu Sigorta
|6,74
|-1,61
|62,27
|Anel Elektrik
|5,69
|-0,87
|77,52
|Arçelik
|23,98
|-0,33
|15,07
|ARD Bilişim Teknolojileri
|31,56
|-3,07
|Arena Bilgisayar
|34,98
|-0,34
|380,17
|Armada Bilgisayar
|56,80
|-0,26
|246,55
|Arsan Tekstil
|6,23
|0,81
|74,02
|Artı Yatırım Holding
|13,51
|9,93
|1567,90
|Aselsan
|18,72
|1,03
|79,33
|Ata GMYO
|3,64
|-1,89
|-19,65
|Atakule GMYO
|2,37
|1,28
|23,44
|Atlantis Yatırım Holding
|3,33
|-9,76
|233,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,43
|-0,69
|47,95
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,34
|0,35
|6,97
|Avrasya GMYO
|2,29
|0,00
|51,66
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,77
|-0,36
|52,20
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.439,80
|-0,01
|11,97
|Avrupa Yatırım Holding
|3,11
|2,98
|101,95
|Ayen Enerji
|6,24
|-3,26
|79,83
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|8,00
|-0,62
|265,30
|Aygaz
|11,32
|0,62
|-6,80
|Bagfaş
|17,75
|2,54
|5,53
|Bak Ambalaj
|14,43
|1,69
|98,09
|Balatacılar Balatacılık
|11,02
|8,46
|788,71
|Bantaş Ambalaj
|3,95
|0,51
|56,75
|Banvit
|24,74
|-1,59
|33,23
|Baştaş Başkent Çimento
|6,65
|0,15
|156,76
|Batı Çimento
|3,96
|-2,22
|19,64
|Batısöke Çimento
|1,93
|-2,03
|47,33
|Bayrak Taban Sanayi
|7,12
|0,00
|Bera Holding
|10,33
|0,58
|168,31
|Berkosan Yalıtım
|5,67
|0,18
|106,93
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,46
|0,29
|41,22
|Beyaz Filo
|7,69
|-3,27
|145,70
|Bilici Yatırım
|5,42
|-0,37
|89,08
|Bim Mağazalar
|69,35
|-0,79
|50,08
|Birko Mensucat
|0,80
|-9,09
|158,06
|Birlik Mensucat
|2,39
|-2,45
|109,65
|Bizim Mağazaları
|16,04
|1,07
|43,60
|Bomonti Elektrik
|10,95
|9,94
|755,47
|Borusan Mannesmann
|15,49
|2,92
|35,28
|Borusan Yat. Paz.
|166,40
|3,94
|177,73
|Bosch Fren Sistemleri
|840,00
|-1,65
|191,89
|Bossa
|11,98
|2,92
|48,64
|Brisa
|13,24
|1,15
|41,17
|Burçelik
|25,32
|6,21
|335,80
|Burçelik Vana
|60,50
|0,00
|523,07
|Bursa Çimento
|6,55
|-0,15
|63,61
|Carrefoursa
|28,40
|-9,96
|502,97
|Casa Emtia Petrol
|33,00
|3,25
|251,44
|Ceo Event Medya
|4,25
|0,24
|16,05
|Coca Cola İçecek
|46,48
|1,31
|22,77
|Cosmos Yat. Holding
|9,30
|-9,97
|355,88
|Credıtwest Faktorıng
|4,71
|-1,26
|63,54
|Çelebi
|78,70
|-3,14
|-20,78
|Çelik Halat
|12,06
|-1,39
|85,54
|Çemaş Döküm
|1,66
|-1,19
|32,43
|Çemtaş
|15,08
|0,00
|85,51
|Çimbeton
|137,50
|-0,07
|233,25
|Çimentaş
|32,64
|-2,10
|117,60
|Çimsa
|13,50
|-0,15
|48,68
|Çuhadaroğlu Metal
|5,70
|0,00
|78,68
|Dagi Giyim
|10,79
|0,00
|331,60
|Dagi Yatırım Holding
|8,62
|-3,04
|281,42
|Dardanel
|20,78
|-9,65
|448,28
|Datagate Bilgisayar
|14,35
|0,35
|83,74
|Demısaş Döküm
|6,38
|0,00
|83,33
|Denge Holding
|4,70
|0,00
|243,07
|Deniz GMYO
|3,70
|6,63
|75,84
|Derimod
|9,17
|2,80
|28,43
|Derlüks Deri
|8,21
|-0,48
|102,93
|Desa Deri
|6,45
|1,10
|42,07
|Despec Bilgisayar
|11,75
|-0,17
|177,12
|Deva Holding
|18,64
|0,43
|108,79
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|8,80
|1,27
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,47
|216,67
|Ditaş Doğan
|30,66
|0,92
|222,22
|DO-CO
|315,80
|-0,97
|-44,01
|Doğan Burda
|20,00
|5,26
|229,49
|Doğan Holding
|2,44
|1,24
|35,90
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,46
|-0,40
|49,09
|Doğusan
|3,63
|-1,36
|74,52
|Doğuş GMYO
|9,29
|-1,17
|105,08
|Doğuş Otomotiv
|15,70
|2,41
|64,92
|Döktaş Dökümcülük
|31,16
|-0,19
|-1,53
|Duran Doğan Basım
|22,42
|-0,62
|59,69
|Dyo Boya
|8,63
|5,24
|76,12
|Eczacıbaşı İlaç
|6,82
|0,44
|86,82
|Eczacıbaşı Yatırım
|20,74
|0,78
|115,32
|Edip Gayrimenkul
|3,07
|0,99
|120,86
|Ege Endüstri
|728,00
|-0,14
|29,41
|Ege Gübre
|125,60
|0,08
|154,79
|Ege Profil
|21,00
|-3,40
|75,44
|Ege Seramik
|6,61
|0,61
|79,69
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,30
|-8,45
|306,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,29
|-9,79
|230,77
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,86
|-9,47
|330,00
|Egeplast
|18,53
|0,00
|48,24
|Ekiz Kimya
|8,30
|-7,68
|1260,66
|Emek Elektrik
|3,65
|-3,69
|129,56
|Eminiş Ambalaj
|48,28
|9,98
|3076,32
|Emlak Konut GMYO
|1,73
|0,58
|19,50
|Enerjisa Enerji
|8,86
|-0,11
|31,53
|Enka İnşaat
|6,95
|0,43
|24,51
|Erbosan
|27,88
|-0,43
|11,61
|Ereğli Demir Çelik
|9,55
|0,32
|8,42
|Ersu Gıda
|5,08
|-0,78
|145,41
|Escort Teknoloji
|5,55
|3,35
|299,28
|Etiler Gıda
|3,32
|0,30
|184,34
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,24
|-4,27
|39,67
|Euro Trend Yat. Ort.
|2,44
|-2,40
|104,39
|Euro Yat. Ort.
|2,05
|-2,38
|82,10
|Euro Yatırım Holding
|2,57
|-3,02
|71,33
|Fade Gıda
|6,13
|-3,16
|Fenerbahçe Futbol
|30,02
|2,81
|107,46
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.155,60
|0,03
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,07
|0,00
|10,94
|F-M İzmit Piston
|124,00
|1,64
|161,81
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,28
|0,66
|59,69
|Ford Otosan
|86,45
|-0,35
|30,76
|Formet Çelik Kapı
|3,75
|-3,10
|25,00
|Frigo Pak Gıda
|22,88
|0,00
|226,60
|Galatasaray Sportif
|4,18
|-1,42
|105,91
|Garanti Bankası
|7,15
|0,42
|-35,82
|Garanti Faktoring
|11,04
|-0,63
|185,27
|Garanti Yat. Ort.
|2,30
|3,54
|130,74
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,87
|-0,34
|182,04
|Gediz Ambalaj
|17,10
|0,00
|152,96
|Gentaş
|3,13
|0,64
|51,79
|Gersan Elektrik
|7,14
|-0,28
|123,82
|Global Men. Değ.
|4,63
|-0,64
|146,28
|Global Yat. Holding
|5,12
|2,61
|5,13
|Good-Year
|5,58
|2,01
|37,78
|Göltaş Çimento
|24,44
|2,00
|37,38
|Gözde Girişim
|5,74
|0,88
|11,67
|GSD Denizcilik
|4,66
|0,65
|82,03
|GSD Holding
|2,13
|1,43
|42,95
|Gübre Fabrik.
|31,70
|0,32
|250,66
|Güler Yat. Holding
|14,34
|1,99
|606,40
|Halk GMYO
|2,35
|0,86
|101,78
|Hatay Tekstil
|12,83
|4,39
|90,53
|Hedef Girişim
|4,70
|-1,67
|96,96
|Hektaş
|12,46
|-0,32
|55,36
|HUB Girişim
|17,87
|0,11
|90,34
|Hürriyet Gzt.
|2,26
|-7,38
|98,25
|ICBC Turkey Bank
|6,84
|-1,87
|29,79
|İdealist Danışmanlık
|9,25
|-4,44
|178,61
|İdealist GMYO
|6,29
|-1,72
|105,56
|İhlas Ev Aletleri
|2,16
|0,00
|-30,99
|İhlas Gayrimenkul
|1,44
|0,70
|20,00
|İhlas Gazetecilik
|5,97
|-4,48
|31,50
|İhlas Holding
|1,06
|-0,93
|16,48
|İhlas Yayın Holding
|1,25
|0,00
|49,94
|İndeks Bilgisayar
|16,99
|1,25
|81,13
|Info Yatırım
|9,25
|-2,53
|90,22
|İntema
|20,72
|2,37
|123,76
|Inveo Yatırım Holding
|26,70
|-2,91
|247,20
|İpek Doğal Enerji
|12,08
|1,85
|56,48
|İskenderun Demir Çelik
|7,39
|1,51
|-5,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)