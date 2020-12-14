Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|251.000,00
|51,36
|İş Bankası (B)
|40.001,00
|-1,72
|32,54
|İş Bankası (C)
|6,68
|1,52
|4,21
|İş Bankası (Kur.)
|369.999,90
|76,19
|İş Fin.Kir.
|3,73
|0,00
|-1,84
|İş Girişim
|18,03
|0,11
|374,47
|İş GMYO
|2,12
|0,95
|20,45
|İş Y. Men. Değ.
|14,98
|2,18
|272,01
|İş Yat. Ort.
|3,42
|-0,29
|112,25
|İşbir Holding
|2.925,50
|-2,45
|580,35
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,19
|0,00
|91,94
|İttifak Holding
|2,64
|4,35
|102,48
|İz Hayvancılık Tarım
|14,83
|6,38
|466,79
|İzmir Demir Çelik
|14,03
|-9,43
|71,31
|İzmir Fırça
|5,49
|3,39
|205,00
|Jantsa Jant Sanayi
|246,40
|-0,81
|363,26
|Kafein Yazılım
|17,84
|1,48
|60,64
|Kaplamin
|27,10
|3,44
|388,29
|Kardemir (A)
|5,51
|5,56
|107,92
|Kardemir (B)
|4,82
|1,26
|82,58
|Kardemir (D)
|5,43
|1,88
|104,14
|Karel Elektronik
|20,10
|0,40
|38,33
|Karsan Otomotiv
|3,12
|1,30
|97,47
|Karsu Tekstil
|6,88
|-2,55
|112,35
|Kartonsan
|2.968,00
|4,51
|668,24
|Katmerciler Ekipman
|3,20
|1,27
|109,33
|Kent Gıda
|382,00
|-6,26
|1545,03
|Kerevitaş Gıda
|6,67
|-0,30
|104,60
|Kervan Gıda
|15,81
|-0,63
|Kervansaray Yat. Holding
|1,19
|6,25
|116,36
|Kiler GMYO
|2,47
|0,00
|131,06
|Klimasan Klima
|19,32
|1,10
|-8,93
|Koç Holding
|19,54
|2,57
|-2,34
|Konfrut Gıda
|16,48
|-2,66
|110,74
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|17,61
|-0,23
|Konya Çimento
|1.042,10
|-3,06
|284,11
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,45
|4,11
|21,50
|Koza Altın
|78,00
|0,45
|5,33
|Koza Madencilik
|13,84
|1,91
|37,99
|Körfez GMYO
|5,78
|-0,17
|141,84
|Kristal Kola
|3,08
|4,76
|103,97
|Kron Telekomünikasyon
|26,96
|-1,25
|111,95
|Kuştur Kuşadası Turizm
|148,90
|-0,93
|534,29
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,27
|0,00
|102,44
|Kütahya Porselen
|40,34
|3,22
|509,37
|Lider Faktoring
|3,23
|-2,71
|76,02
|Link Bilgisayar
|57,10
|0,79
|217,42
|Logo Yazılım
|121,40
|6,96
|99,67
|Lokman Hekim Sağlık
|11,16
|-0,27
|94,58
|Lüks Kadife
|27,82
|-0,93
|221,99
|Makina Takım
|2,92
|-0,34
|55,32
|Marka Yatırım Holding
|6,20
|-6,06
|425,42
|Marmaris Altınyunus
|101,80
|0,99
|43,38
|Marshall
|315,00
|-1,25
|562,60
|Martı GMYO
|2,89
|0,35
|186,14
|Martı Otel
|2,24
|-2,61
|146,15
|Mavi Giyim
|51,20
|2,85
|-11,57
|Mazhar Zorlu Holding
|22,92
|9,98
|89,58
|Mega Polietilen
|10,62
|-0,93
|737,24
|Menderes Tekstil
|3,12
|0,32
|138,17
|Merit Turizm
|77,25
|-3,32
|297,38
|Merko Gıda
|11,16
|-2,11
|962,86
|Metemtur Otelcilik
|13,98
|2,95
|685,39
|Metro Holding
|2,19
|0,00
|58,70
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,11
|1,30
|58,67
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,43
|-2,41
|-53,33
|Migros Ticaret
|40,72
|0,05
|68,13
|Milpa
|4,53
|2,49
|106,85
|Mistral GMYO
|4,44
|-1,77
|136,60
|MLP Sağlık
|18,64
|0,00
|16,50
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|4,71
|-5,80
|313,16
|Mondi Tire Kutsan
|6,72
|0,75
|62,32
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|34,80
|-0,34
|173,58
|Net Holding
|3,34
|3,73
|28,46
|Netaş Telekom.
|20,62
|1,78
|57,89
|Niğbaş Niğde Beton
|89,95
|9,03
|1350,81
|Nuh Çimento
|47,20
|-2,07
|329,68
|Nurol GMYO
|8,46
|-3,09
|136,97
|Odaş Elektrik
|4,01
|9,86
|177,37
|Olmuksan-IP
|9,90
|6,45
|286,57
|Orge Enerji Elektrik
|7,39
|1,09
|48,99
|Orma Orman Mahsulleri
|11,50
|-3,36
|316,67
|Osmanlı Menkul
|22,90
|-2,64
|448,99
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,94
|0,51
|134,52
|Otokar
|239,40
|3,50
|62,81
|Oyak Çimento
|8,08
|1,00
|46,97
|Oyak Yat. Ort.
|6,29
|-0,47
|172,45
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,91
|-0,61
|58,96
|Özak GMYO
|5,51
|9,98
|114,40
|Özbal Çelik Boru
|6,82
|1,04
|323,11
|Özderici GMYO
|2,29
|2,69
|45,86
|Özerden Plastik
|7,85
|-2,73
|244,30
|Pamukova Elektrik
|22,38
|-9,98
|1648,44
|Panora GMYO
|6,61
|3,77
|18,00
|Papilon Savunma
|20,68
|1,37
|168,35
|Park Elek.Madencilik
|5,14
|0,78
|68,52
|Parsan
|22,92
|2,05
|35,30
|Pegasus
|63,75
|0,63
|-26,22
|Peker GMYO
|2,57
|4,05
|184,18
|Penguen Gıda
|5,01
|-1,76
|447,31
|Pera GMYO
|2,31
|-1,70
|145,74
|Pergamon Dış Ticaret
|16,03
|-0,43
|107,17
|Petkim
|4,85
|1,25
|52,76
|Petrokent Turizm
|900,00
|-1,84
|602,58
|Pınar Et Ve Un
|23,66
|0,25
|160,30
|Pınar Su
|7,32
|-0,14
|215,52
|Pınar Süt
|21,40
|1,61
|69,71
|Plastikkart
|12,25
|-1,69
|32,15
|Polisan Holding
|3,89
|1,04
|28,91
|Politeknik Metal
|330,00
|5,57
|333,80
|Prizma Press Matbaacılık
|5,87
|0,51
|36,51
|QNB Finans Fin. Kir.
|129,50
|-0,99
|0,31
|QNB Finansbank
|71,00
|-1,39
|89,33
|Ral Yatırım Holding
|4,70
|-0,21
|79,08
|Ray Sigorta
|22,86
|-0,17
|568,42
|Reysaş GMYO
|5,50
|0,18
|19,83
|Reysaş Lojistik
|9,24
|3,47
|110,96
|Rhea Girişim
|3,85
|-5,41
|223,53
|Rodrigo Tekstil
|13,60
|2,41
|651,38
|Royal Halı
|4,95
|2,06
|261,31
|RTA Laboratuvarları
|36,80
|-7,68
|1486,21
|Sabancı Holding
|10,67
|1,43
|17,00
|Safkar Ege Soğutmacılık
|13,55
|9,98
|521,56
|Sanel Mühendislik
|3,72
|-0,27
|26,79
|Sanifoam Sünger
|13,69
|2,39
|173,80
|Sanko Pazarlama
|8,63
|9,94
|18,45
|Saray Matbaacılık
|8,17
|-0,49
|531,97
|Sarkuysan
|9,58
|-4,58
|201,50
|Sasa Polyester
|19,70
|-1,30
|154,85
|Say Yenilenebilir Enerji
|7,99
|-0,37
|256,70
|Sekuro Plastik
|11,58
|-1,70
|116,04
|Selçuk Ecza Deposu
|16,88
|9,97
|182,99
|Selçuk Gıda
|4,96
|9,98
|360,23
|Senkron Güvenlik
|7,64
|9,93
|179,85
|Serve Film Prodüksiyon
|14,45
|-3,02
|808,81
|Servet GMYO
|68,00
|-0,73
|700,00
|Seyitler Kimya
|25,08
|-9,98
|269,37
|Silverline Endüstri
|8,73
|9,95
|304,17
|Sinpaş GMYO
|3,95
|0,77
|240,52
|Smartiks Yazılım
|7,61
|-0,26
|-22,43
|Sodaş Sodyum Sanayii
|25,82
|7,67
|571,31
|Söktaş
|5,26
|0,57
|209,32
|Sönmez Filament
|56,70
|4,23
|1061,89
|Sönmez Pamuklu
|24,30
|-10,00
|393,90
|Sumaş Suni Tahta
|35,90
|-1,75
|265,85
|Şeker Fin. Kir.
|6,33
|9,90
|32,43
|Şekerbank
|1,44
|0,70
|32,08
|Şişe Cam
|7,33
|1,38
|44,00
|Şok Marketler
|11,75
|-0,68
|9,20
|T. Halk Bankası
|5,35
|0,38
|-9,48
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|34,20
|-3,44
|45,64
|T.S.K.B.
|1,81
|-0,55
|49,59
|T.Tuborg
|18,53
|0,22
|55,71
|Taç Tarım Ürünleri
|9,45
|-7,35
|202,88
|Tat Gıda
|10,72
|-0,74
|76,21
|TAV Havalimanları
|19,85
|0,10
|-26,93
|Taze Kuru Gıda
|237,00
|-3,66
|3173,48
|Tek-Art Turizm
|1,95
|1,56
|54,76
|Tekfen Holding
|16,25
|2,65
|-10,17
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|13,15
|0,38
|213,10
|Temapol Polimer Plastik
|11,10
|2,78
|112,64
|TGS Dış Ticaret
|9,34
|1,19
|100,00
|Tofaş Oto. Fab.
|32,06
|3,29
|37,58
|Torunlar GMYO
|3,83
|2,41
|39,27
|Trabzon Liman
|33,00
|0,55
|215,07
|Trabzonspor Sportif
|4,38
|-0,90
|103,72
|Trend GMYO
|13,58
|-1,59
|517,27
|TSKB GMYO
|5,05
|0,00
|428,80
|Tuğçelik
|7,69
|1,59
|94,68
|Tukaş
|11,09
|-0,45
|-10,20
|Turcas Petrol
|5,22
|1,16
|95,51
|Turkcell
|15,59
|1,56
|15,69
|Tümosan Motor ve Traktör
|13,91
|9,96
|117,00
|Tüpraş
|104,80
|3,25
|-17,35
|Türk Hava Yolları
|12,55
|1,13
|-13,21
|Türk Prysmian Kablo
|13,25
|0,68
|413,47
|Türk Telekom
|8,12
|2,27
|12,54
|Türk Traktör
|152,10
|-0,26
|187,47
|Türker Proje Gayrimenkul
|87,40
|-0,68
|108,10
|Türkiye Sigorta
|6,23
|3,49
|186,07
|Ufuk Yatırım
|13,12
|-5,75
|408,53
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,01
|-5,20
|330,32
|Ulusoy Elektrik
|51,10
|-0,58
|92,11
|Ulusoy Un Sanayi
|11,56
|-0,77
|202,62
|Umpaş Holding
|1,48
|9,63
|138,71
|Uşak Seramik
|2,31
|1,76
|90,36
|Utopya Turizm
|31,98
|2,24
|550,00
|Uzertaş Boya
|46,46
|9,99
|1992,79
|Ülker Bisküvi
|22,06
|0,55
|-1,34
|Vakıf Fin. Kir.
|3,90
|-0,76
|84,18
|Vakıf GMYO
|3,66
|-0,54
|111,44
|Vakıf Yat. Ort.
|7,49
|0,00
|311,28
|Vakıflar Bankası
|4,59
|0,66
|-16,70
|Vakko Tekstil
|6,64
|7,27
|46,26
|Vanet Gıda
|7,86
|-4,15
|449,65
|Verusa Holding
|43,70
|0,46
|135,57
|Verusaturk Girisim
|10,67
|10,00
|102,90
|Vestel
|21,68
|-1,00
|71,79
|Vestel Beyaz Eşya
|36,54
|2,87
|73,19
|Viking Kağıt
|6,55
|3,48
|250,27
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,37
|-0,68
|80,58
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,06
|2,00
|23,39
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|45,10
|10,00
|620,90
|Yataş
|13,44
|-2,11
|83,11
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|3,94
|0,25
|144,72
|Yeni Gimat GMYO
|12,54
|0,00
|4,75
|Yeşil GMYO
|1,31
|0,00
|104,69
|Yeşil Yapı
|1,61
|0,63
|143,94
|Yeşil Yatırım Holding
|80,70
|-1,94
|618,61
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.000,00
|-4,13
|443,29
|Yonga Mobilya
|29,20
|-2,67
|216,27
|Yükselen Çelik
|6,99
|0,14
|128,06
|Yünsa
|13,84
|1,02
|37,47
|Zorlu Enerji
|2,71
|0,74
|66,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)