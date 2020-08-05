Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|293.500,00
|76,99
|İş Bankası (B)
|40.899,90
|0,00
|35,52
|İş Bankası (C)
|4,75
|2,59
|-25,90
|İş Bankası (Kur.)
|403.000,00
|0,00
|91,91
|İş Fin.Kir.
|3,83
|-1,29
|0,79
|İş Girişim
|7,83
|-1,39
|106,05
|İş GMYO
|1,92
|-1,54
|9,09
|İş Y. Men. Değ.
|7,54
|3,57
|87,25
|İş Yat. Ort.
|3,34
|4,05
|107,28
|İşbir Holding
|1.310,50
|0,42
|204,77
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,88
|0,00
|41,94
|İttifak Holding
|3,35
|3,40
|-9,95
|İz Hayvancılık Tarım
|4,67
|-0,43
|78,48
|İzmir Demir Çelik
|16,99
|-1,22
|107,45
|İzmir Fırça
|2,52
|-3,08
|40,00
|Jantsa Jant Sanayi
|99,00
|-1,00
|86,13
|Kafein Yazılım
|18,49
|2,78
|66,49
|Kaplamin
|8,51
|-4,17
|53,33
|Kardemir (A)
|3,99
|-1,72
|50,57
|Kardemir (B)
|3,27
|2,19
|23,86
|Kardemir (D)
|2,86
|2,88
|7,52
|Karel Elektronik
|17,78
|-7,11
|22,37
|Karsan Otomotiv
|2,79
|1,45
|76,58
|Karsu Tekstil
|5,23
|-4,56
|61,42
|Kartonsan
|610,00
|-2,79
|57,89
|Katmerciler Ekipman
|4,96
|1,43
|29,17
|Kent Gıda
|1.755,50
|-10,00
|898,58
|Kerevitaş Gıda
|5,14
|-1,72
|57,67
|Kervansaray Yat. Holding
|0,43
|-2,27
|-21,82
|Kiler GMYO
|7,92
|10,00
|108,97
|Klimasan Klima
|14,41
|-0,89
|-32,07
|Koç Holding
|15,78
|-1,38
|-21,14
|Konfrut Gıda
|10,87
|-4,65
|39,00
|Konya Çimento
|432,00
|-0,78
|59,23
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,35
|-0,09
|-10,74
|Koza Altın
|85,50
|0,94
|15,46
|Koza Madencilik
|14,49
|4,92
|44,47
|Körfez GMYO
|6,58
|-9,99
|175,31
|Kristal Kola
|2,03
|-0,98
|34,44
|Kron Telekomünikasyon
|25,72
|-4,67
|102,20
|Kuştur Kuşadası Turizm
|75,50
|-9,96
|221,62
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,63
|-1,13
|59,39
|Kütahya Porselen
|27,96
|-9,40
|322,36
|Lider Faktoring
|3,03
|2,71
|65,12
|Link Bilgisayar
|26,40
|2,72
|45,45
|Logo Yazılım
|86,65
|1,29
|42,52
|Lokman Hekim Sağlık
|7,85
|1,55
|35,81
|Lüks Kadife
|21,86
|9,96
|153,01
|Makina Takım
|2,38
|3,03
|26,60
|Marka Yatırım Holding
|2,29
|-4,58
|94,07
|Marmaris Altınyunus
|109,40
|-4,87
|54,08
|Marshall
|118,90
|-9,99
|150,11
|Martı GMYO
|1,91
|-4,98
|89,11
|Martı Otel
|1,12
|0,00
|23,08
|Mavi Giyim
|40,10
|0,45
|-30,74
|Mazhar Zorlu Holding
|14,49
|-3,40
|19,85
|Mega Polietilen
|3,86
|-6,99
|204,31
|Menderes Tekstil
|3,02
|4,14
|130,53
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|31,66
|-8,76
|62,86
|Merko Gıda
|1,74
|-0,57
|65,71
|Metemtur Otelcilik
|2,25
|0,45
|26,40
|Metro Holding
|1,99
|1,53
|44,20
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,63
|-1,09
|85,20
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,34
|-0,85
|-56,12
|Migros Ticaret
|42,50
|-1,16
|75,47
|Milpa
|3,80
|2,70
|73,52
|Mistral GMYO
|2,81
|6,04
|48,68
|MLP Sağlık
|16,32
|2,06
|2,00
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,74
|2,35
|52,63
|Mondi Tire Kutsan
|5,85
|-2,01
|41,30
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.102,80
|2,76
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|21,98
|-1,87
|72,80
|Net Holding
|2,32
|-0,43
|-10,77
|Netaş Telekom.
|14,90
|-1,72
|14,09
|Niğbaş Niğde Beton
|15,01
|4,16
|142,10
|Nuh Çimento
|17,20
|0,88
|56,58
|Nurol GMYO
|7,75
|5,44
|117,09
|Odaş Elektrik
|2,34
|-0,85
|61,86
|Olmuksan-IP
|4,91
|-0,81
|91,72
|Orge Enerji Elektrik
|7,22
|3,14
|45,56
|Orma Orman Mahsulleri
|12,00
|1,52
|334,78
|Osmanlı Menkul
|13,25
|5,75
|217,34
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,57
|-2,65
|52,98
|Otokar
|162,00
|0,00
|10,17
|Oyak Çimento
|8,10
|3,98
|47,34
|Oyak Yat. Ort.
|6,58
|9,85
|185,01
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,20
|0,63
|3,60
|Özak GMYO
|4,19
|-1,64
|63,04
|Özbal Çelik Boru
|2,85
|-4,04
|76,81
|Özderici GMYO
|2,19
|0,00
|39,49
|Özerden Plastik
|2,10
|3,45
|-7,89
|Panora GMYO
|5,34
|-0,19
|-4,67
|Papilon Savunma
|15,01
|-0,53
|94,77
|Park Elek.Madencilik
|3,87
|-3,01
|26,89
|Parsan
|18,02
|-0,99
|6,38
|Pegasus
|48,20
|-0,33
|-44,21
|Peker GMYO
|9,98
|-0,60
|218,85
|Penguen Gıda
|2,77
|-4,15
|202,60
|Pera GMYO
|1,43
|-5,30
|52,13
|Pergamon Dış Ticaret
|11,45
|2,14
|47,98
|Petkim
|3,67
|-0,54
|-3,67
|Petrokent Turizm
|773,30
|-10,00
|503,67
|Pınar Et Ve Un
|18,65
|-1,32
|103,38
|Pınar Su
|5,00
|-3,29
|115,52
|Pınar Süt
|19,49
|-1,07
|53,83
|Plastikkart
|10,89
|-2,77
|17,48
|Polisan Holding
|3,11
|-1,27
|3,06
|Politeknik Metal
|144,90
|-0,07
|90,48
|Prizma Press Matbaacılık
|3,69
|-1,34
|-14,19
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.196,40
|0,02
|8,00
|QNB Finans Fin. Kir.
|145,60
|-9,96
|12,78
|QNB Finansbank
|72,10
|-9,99
|92,27
|Ral Yatırım Holding
|23,18
|2,57
|240,88
|Ray Sigorta
|5,63
|-2,09
|64,62
|Reysaş GMYO
|4,62
|-1,91
|0,65
|Reysaş Lojistik
|4,68
|-1,47
|6,85
|Rhea Girişim
|2,52
|-3,82
|111,76
|Rodrigo Tekstil
|2,56
|-0,78
|41,44
|Royal Halı
|2,55
|9,91
|86,13
|RTA Laboratuvarları
|42,90
|4,23
|1749,14
|Sabancı Holding
|8,20
|0,74
|-10,08
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,83
|0,00
|75,69
|Sanel Mühendislik
|3,36
|-1,75
|14,52
|Sanifoam Sünger
|5,52
|-1,60
|10,40
|Sanko Pazarlama
|7,28
|-1,62
|-4,84
|Saray Matbaacılık
|3,54
|-1,12
|173,83
|Sarkuysan
|6,61
|2,48
|38,69
|Sasa Polyester
|12,60
|-3,23
|63,00
|Say Reklamcılık
|4,01
|-0,74
|79,02
|Sekuro Plastik
|7,55
|-0,53
|40,86
|Selçuk Ecza Deposu
|8,57
|4,13
|43,68
|Selçuk Gıda
|3,46
|1,76
|101,16
|Senkron Güvenlik
|2,33
|3,10
|-14,65
|Serve Film Prodüksiyon
|5,76
|2,86
|262,26
|Servet GMYO
|20,60
|-3,01
|142,35
|Seyitler Kimya
|8,57
|0,00
|26,22
|Silverline Endüstri
|4,00
|-0,50
|85,19
|Sinpaş GMYO
|1,42
|-0,70
|22,41
|Smartiks Yazılım
|7,40
|-1,20
|-24,57
|Soda Sanayii
|6,87
|9,22
|15,91
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,12
|0,18
|189,12
|Söktaş
|4,05
|5,47
|138,16
|Sönmez Filament
|9,50
|-0,21
|94,67
|Sönmez Pamuklu
|9,83
|1,97
|99,80
|Sumaş Suni Tahta
|17,00
|1,01
|71,72
|Şeker Fin. Kir.
|4,60
|-0,65
|-3,77
|Şekerbank
|1,43
|0,00
|9,16
|Şişe Cam
|6,24
|8,52
|21,83
|Şok Marketler
|12,25
|-1,92
|13,85
|T. Halk Bankası
|5,30
|0,00
|-10,32
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|41,84
|-0,76
|-4,04
|T.S.K.B.
|1,12
|1,82
|-7,44
|T.Tuborg
|14,07
|-1,47
|18,24
|Taç Tarım Ürünleri
|5,15
|-3,01
|65,06
|Tat Gıda
|10,95
|6,41
|79,99
|TAV Havalimanları
|17,70
|1,26
|-34,84
|Taze Kuru Gıda
|42,10
|-9,97
|481,49
|Tek-Art Turizm
|1,57
|-1,88
|24,60
|Tekfen Holding
|14,71
|0,75
|-20,71
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,23
|0,48
|48,33
|Temapol Polimer Plastik
|7,52
|-2,34
|44,06
|TGS Dış Ticaret
|8,53
|0,95
|82,66
|Tofaş Oto. Fab.
|24,06
|-2,75
|3,25
|Torunlar GMYO
|4,06
|3,31
|47,64
|Trabzon Liman
|13,00
|-0,46
|21,95
|Trabzonspor Sportif
|3,68
|-5,64
|71,16
|Trakya Cam
|3,96
|10,00
|16,78
|Trend GMYO
|5,36
|-5,47
|143,64
|TSKB GMYO
|3,24
|0,31
|141,79
|Tuğçelik
|5,60
|-2,61
|41,77
|Tukaş
|8,89
|-1,55
|-28,02
|Turcas Petrol
|3,31
|-0,30
|23,97
|Turkcell
|15,07
|1,48
|9,20
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,20
|-1,37
|12,32
|Tüpraş
|79,60
|1,21
|-37,22
|Türk Hava Yolları
|10,83
|-1,63
|-25,10
|Türk Prysmian Kablo
|5,51
|-1,78
|113,52
|Türk Telekom
|7,45
|5,23
|3,25
|Türk Traktör
|101,60
|-2,87
|92,02
|Türker Proje Gayrimenkul
|71,05
|7,08
|69,17
|Ufuk Yatırım
|7,64
|9,14
|196,12
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,55
|-3,60
|114,62
|Ulusoy Elektrik
|42,90
|3,72
|61,28
|Ulusoy Un Sanayi
|9,74
|-0,20
|154,97
|Umpaş Holding
|0,74
|1,37
|19,35
|Uşak Seramik
|1,65
|0,00
|35,97
|Utopya Turizm
|7,00
|1,45
|42,28
|Uzertaş Boya
|4,23
|-3,86
|90,54
|Ülker Bisküvi
|24,20
|-3,51
|8,23
|Vakıf Fin. Kir.
|4,69
|-9,98
|93,80
|Vakıf GMYO
|3,52
|-6,38
|103,35
|Vakıf Yat. Ort.
|12,93
|-9,96
|609,99
|Vakıflar Bankası
|4,36
|0,93
|-20,87
|Vakko Tekstil
|4,78
|-3,24
|5,29
|Vanet Gıda
|1,63
|-1,21
|13,99
|Verusa Holding
|27,68
|0,58
|49,21
|Verusaturk Girisim
|5,68
|3,27
|8,01
|Vestel
|16,39
|-2,44
|29,87
|Vestel Beyaz Eşya
|26,80
|-0,74
|27,02
|Viking Kağıt
|4,53
|-0,88
|142,25
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,12
|-2,60
|70,25
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,11
|0,96
|-14,92
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|13,69
|-1,44
|118,83
|Yataş
|8,64
|-0,58
|17,71
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|2,61
|-2,25
|62,11
|Yeni Gimat GMYO
|11,85
|-0,34
|-1,01
|Yeşil GMYO
|0,85
|-1,16
|32,81
|Yeşil Yapı
|0,89
|-2,20
|34,85
|Yeşil Yatırım Holding
|17,19
|-3,75
|53,07
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.699,90
|0,00
|161,46
|Yonga Mobilya
|26,00
|-1,89
|181,61
|Yükselen Çelik
|14,61
|-4,82
|138,34
|Yünsa
|12,34
|-2,91
|22,57
|Zorlu Enerji
|2,28
|0,00
|39,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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