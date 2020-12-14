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Ekonomi Borsada günlük işlemler (1)
Ekonomi

Borsada günlük işlemler (1)

Yeniakit Publisher
2020-12-14 18:44:15 -
Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım7,96-5,01327,96
Acıpayam Selüloz16,850,36166,84
Adel Kalemcilik25,481,4362,29
Adese Alışveriş Ticaret2,84-3,0798,84
Afyon Çimento4,450,4595,32
Ak Enerji2,230,45104,59
Akbank6,370,95-21,45
Akçansa15,61-1,0161,02
Akdeniz Yatırım Hold.5,981,36183,41
Akfen GMYO4,74-0,2117,04
Akın Tekstil28,42-3,14106,09
Akiş GMYO3,660,2716,84
Akmerkez GMYO69,404,75209,76
Aksa11,68-0,2666,78
Aksa Enerji7,160,4288,42
Aksigorta8,422,3155,41
Aksu Enerji13,936,17-6,32
Alarko Carrıer231,50-2,03287,61
Alarko GMYO20,521,9939,61
Alarko Holding6,780,5915,41
Albaraka Türk1,86-0,5321,57
Alcatel Lucent Teletaş27,901,45131,73
Alkim Kağıt13,160,92142,81
Alkim Kimya13,950,36124,93
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,410,84487,80
Altınyunus Çeşme47,10-3,13371,47
Anadolu Efes21,800,372,45
Anadolu Grubu Holding24,582,9339,74
Anadolu Hayat Emek.8,021,2631,80
Anadolu Isuzu17,833,9746,51
Anadolu Sigorta7,100,1470,94
Anel Elektrik3,32-0,6088,33
Arçelik31,582,1351,54
ARD Bilişim Teknolojileri39,086,20
Arena Bilgisayar35,161,68382,64
Armada Bilgisayar49,20-0,04200,18
Arsan Tekstil7,35-1,61105,31
Artı Yatırım Holding5,36-9,92561,73
Aselsan17,871,8871,65
Ata GMYO5,26-1,3116,11
Atakule GMYO2,430,0026,56
Atlantis Yatırım Holding4,100,00310,00
Atlas Yat. Ort.1,914,37101,01
AvivaSA Emeklilik Hayat15,581,9016,22
Avrasya GMYO4,010,00165,56
Avrasya Petrol ve Tur.3,290,6180,77
Avrupa Yatırım Holding5,842,46279,22
Ayen Enerji5,520,0059,08
Ayes Çelik Hasır Ve Çit11,402,70420,55
Aygaz14,404,6518,56
Bagfaş20,406,2521,28
Bak Ambalaj21,742,55198,44
Balatacılar Balatacılık7,85-1,75533,06
Bantaş Ambalaj4,903,81127,46
Banvit41,00-0,44120,79
Baştaş Başkent Çimento12,908,40398,07
Batı Çimento4,580,2238,37
Batısöke Çimento2,40-0,4183,21
Bayrak Taban Sanayi11,007,74
Bera Holding19,66-9,98410,65
Berkosan Yalıtım7,30-0,41166,42
Beşiktaş Futbol Yat.3,95-4,3661,22
Beyaz Filo9,67-3,49208,96
Bilici Yatırım6,58-1,05129,55
Bim Mağazalar70,350,2952,24
Birko Mensucat1,09-3,54251,61
Birlik Mensucat2,745,79140,35
Bizim Mağazaları15,37-0,4538,80
Borusan Mannesmann18,994,5165,85
Borusan Yat. Paz.325,50-0,34443,28
Bosch Fren Sistemleri1.245,00-2,73332,62
Bossa14,07-0,7874,57
Brisa19,080,00103,43
Burçelik22,141,37281,07
Burçelik Vana61,500,90533,37
Bursa Çimento8,83-1,23120,56
Carrefoursa101,80-3,87284,92
Casa Emtia Petrol132,509,141311,08
Ceo Event Medya6,822,7186,23
Coca Cola İçecek63,65-0,5568,12
Cosmos Yat. Holding7,50-5,66267,65
Credıtwest Faktorıng5,76-0,35100,00
Çelebi97,252,96-2,11
Çelik Halat18,17-3,86179,54
Çemaş Döküm2,350,4387,47
Çemtaş15,501,7190,68
Çimbeton177,901,25331,17
Çimentaş33,20-2,30121,33
Çimsa16,710,6684,03
Çuhadaroğlu Metal8,059,97152,35
Dagi Giyim8,510,35240,40
Dagi Yatırım Holding12,60-0,55457,52
Dardanel27,00-6,90612,40
Datagate Bilgisayar15,591,5099,62
Demısaş Döküm6,380,4783,33
Denge Holding5,703,64316,06
Deniz GMYO3,270,6255,41
Derimod10,143,7942,02
Derlüks Deri8,99-1,10122,21
Desa Deri9,221,43103,08
Despec Bilgisayar12,666,39198,58
Deva Holding24,702,49176,67
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,611,40
Diriteks Diriliş Tekstil4,13-1,67429,49
Ditaş Doğan35,14-9,25269,31
DO-CO493,90-0,22-12,43
Doğan Burda24,00-6,76295,39
Doğan Holding3,163,2776,00
Doğtaş Kelebek Mobilya2,620,0058,79
Doğusan3,99-3,8691,83
Doğuş GMYO8,99-0,3398,45
Doğuş Otomotiv27,760,95191,60
Döktaş Dökümcülük31,42-1,75-0,71
Duran Doğan Basım10,59-0,3859,27
Dyo Boya11,740,00139,59
Eczacıbaşı İlaç7,100,1494,49
Eczacıbaşı Yatırım21,500,84123,21
Edip Gayrimenkul3,050,33119,42
Ege Endüstri1.589,30-1,92182,51
Ege Gübre134,800,82173,45
Ege Profil33,204,80177,36
Ege Seramik10,250,99178,65
Egeplast24,929,9799,36
Ekiz Kimya7,719,991163,93
Emek Elektrik4,071,75155,97
Eminiş Ambalaj24,903,661538,16
Emlak Konut GMYO2,032,0140,22
Enerjisa Enerji11,04-0,7263,90
Enka İnşaat7,280,9730,42
Erbosan37,742,8351,08
Ereğli Demir Çelik14,28-0,4262,12
Ersu Gıda5,02-0,59142,51
Escort Teknoloji6,330,48355,40
Esenboğa Elektrik18,150,00
Etiler Gıda4,457,23281,12
Euro Kapital Yat. Ort.3,85-7,23140,06
Euro Trend Yat. Ort.3,90-2,01226,68
Euro Yat. Ort.4,70-4,28317,50
Euro Yatırım Holding2,90-0,3493,33
Fade Gıda6,09-1,46
Fenerbahçe Futbol31,90-4,89120,46
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,660,4545,73
F-M İzmit Piston118,50-1,17150,20
Fonet Bilgi Teknolojileri11,321,0747,20
Ford Otosan123,80-0,3287,25
Formet Çelik Kapı4,38-1,3546,00
Frigo Pak Gıda21,56-3,75207,76
Galatasaray Sportif4,022,5598,03
Garanti Bankası9,661,36-13,29
Garanti Faktoring10,53-1,68172,09
Garanti Yat. Ort.3,23-3,58224,04
Gedik Y. Men. Değ.11,00-0,54249,77
Gediz Ambalaj25,20-10,00272,78
Gentaş5,599,82171,09
Gersan Elektrik6,360,6399,37
Global Men. Değ.5,41-0,92187,77
Global Yat. Holding4,630,43-4,93
Good-Year7,551,0786,42
Göltaş Çimento33,881,3290,44
Gözde Girişim6,930,5834,82
GSD Denizcilik5,072,4298,05
GSD Holding2,300,0054,36
Gübre Fabrik.49,383,18446,24
Güler Yat. Holding12,87-4,10533,99
Halk GMYO3,32-1,48185,07
Hatay Tekstil14,325,29112,65
Hedef Girişim7,461,77212,62
Hektaş14,8510,0085,16
HUB Girişim18,572,7197,79
Hürriyet Gzt.2,260,4498,25
ICBC Turkey Bank6,51-0,6123,53
İdealist Danışmanlık13,807,48315,66
İdealist GMYO6,29-0,79105,56
İhlas Ev Aletleri1,944,30-38,02
İhlas Gayrimenkul1,302,3626,30
İhlas Gazetecilik4,59-0,221,10
İhlas Holding1,397,7552,75
İhlas Yayın Holding1,200,8443,95
İndeks Bilgisayar16,632,3477,30
Info Yatırım6,095,55218,05
İntema20,60-3,56122,46
Inveo Yatırım Holding36,680,94376,98
İpek Doğal Enerji12,051,2656,09
İskenderun Demir Çelik9,57-0,5222,45

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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