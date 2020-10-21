Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|12,85
|3,13
|590,86
|Acıpayam Selüloz
|17,95
|-1,54
|184,26
|Adel Kalemcilik
|22,72
|1,52
|44,71
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,06
|-1,29
|114,24
|Afyon Çimento
|4,73
|-2,27
|107,61
|Ak Enerji
|2,48
|0,40
|127,52
|Akbank
|5,40
|0,19
|-33,42
|Akçansa
|14,35
|-0,83
|48,02
|Akdeniz Yatırım Hold.
|7,85
|-9,98
|272,04
|Akfen GMYO
|4,75
|9,95
|17,28
|Akın Tekstil
|20,58
|-1,81
|49,24
|Akiş GMYO
|4,59
|9,81
|46,53
|Akmerkez GMYO
|74,70
|-3,61
|233,41
|Aksa
|8,40
|2,94
|19,94
|Aksa Enerji
|6,82
|1,79
|79,47
|Aksigorta
|8,28
|-0,24
|52,83
|Aksu Enerji
|12,63
|1,36
|-15,06
|Alarko Carrıer
|137,60
|-1,64
|130,39
|Alarko GMYO
|18,58
|-2,98
|26,41
|Alarko Holding
|6,14
|-1,13
|3,19
|Albaraka Portföy Start-Up GSYF
|1.097,00
|0,00
|Albaraka Türk
|1,73
|-1,14
|13,07
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,72
|-1,54
|155,15
|Alkim Kağıt
|13,85
|1,76
|155,55
|Alkim Kimya
|15,08
|1,21
|143,15
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|3,17
|9,69
|673,17
|Altınyunus Çeşme
|52,95
|0,00
|430,03
|Anadolu Efes
|22,60
|-2,67
|6,21
|Anadolu Grubu Holding
|20,46
|-0,58
|16,32
|Anadolu Hayat Emek.
|8,57
|0,82
|40,84
|Anadolu Isuzu
|17,80
|4,71
|46,26
|Anadolu Sigorta
|7,10
|0,28
|70,94
|Anel Elektrik
|3,72
|-2,11
|111,02
|Arçelik
|28,12
|1,52
|34,93
|ARD Bilişim Teknolojileri
|38,60
|-2,28
|Arena Bilgisayar
|36,00
|-2,17
|394,17
|Armada Bilgisayar
|55,50
|-2,55
|238,62
|Arsan Tekstil
|6,30
|0,16
|75,98
|Artı Yatırım Holding
|9,66
|-9,97
|1092,59
|Aselsan
|18,07
|-0,61
|73,57
|Ata GMYO
|4,13
|-0,72
|-8,83
|Atakule GMYO
|2,74
|-2,84
|42,71
|Atlantis Yatırım Holding
|7,68
|9,87
|668,00
|Atlas Yat. Ort.
|2,01
|-4,29
|107,95
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,58
|1,53
|8,76
|Avrasya GMYO
|3,58
|-6,53
|137,09
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,35
|-4,56
|84,07
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.450,10
|0,01
|12,77
|Avrupa Yatırım Holding
|5,58
|9,84
|262,34
|Ayen Enerji
|6,19
|-0,80
|78,39
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|10,61
|9,95
|384,47
|Aygaz
|12,53
|0,24
|3,16
|Bagfaş
|18,65
|-2,51
|10,88
|Bak Ambalaj
|17,76
|-0,11
|143,80
|Balatacılar Balatacılık
|7,65
|-9,89
|516,94
|Bantaş Ambalaj
|6,45
|9,88
|155,95
|Banvit
|24,90
|-0,40
|34,09
|Baştaş Başkent Çimento
|8,36
|10,00
|222,78
|Batı Çimento
|4,31
|-0,69
|30,21
|Batısöke Çimento
|2,68
|-2,90
|104,58
|Bayrak Taban Sanayi
|8,74
|-2,35
|Bera Holding
|10,29
|-2,00
|167,27
|Berkosan Yalıtım
|6,57
|-1,20
|139,78
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,27
|-0,91
|33,47
|Beyaz Filo
|11,00
|10,00
|251,46
|Bilici Yatırım
|5,89
|0,00
|105,48
|Bim Mağazalar
|70,15
|1,23
|51,81
|Birko Mensucat
|1,71
|-10,00
|451,61
|Birlik Mensucat
|2,65
|0,38
|132,46
|Bizim Mağazaları
|16,45
|-1,73
|48,56
|Bomonti Elektrik
|12,00
|2,56
|837,50
|Borusan Mannesmann
|15,95
|-0,56
|39,30
|Borusan Yat. Paz.
|171,40
|-1,95
|186,08
|Bosch Fren Sistemleri
|875,50
|0,40
|204,23
|Bossa
|13,66
|-0,94
|69,48
|Brisa
|14,35
|-1,24
|53,00
|Burçelik
|21,62
|0,37
|272,12
|Burçelik Vana
|56,65
|-0,18
|483,42
|Bursa Çimento
|6,98
|-1,83
|74,35
|Carrefoursa
|23,38
|-4,80
|396,39
|Casa Emtia Petrol
|29,98
|0,00
|219,28
|Ceo Event Medya
|7,98
|-9,93
|117,90
|Coca Cola İçecek
|52,85
|1,05
|39,60
|Cosmos Yat. Holding
|7,45
|-7,45
|265,20
|Credıtwest Faktorıng
|5,82
|2,28
|102,08
|Çelebi
|76,90
|-1,98
|-22,60
|Çelik Halat
|16,70
|7,05
|156,92
|Çemaş Döküm
|2,38
|-3,64
|89,87
|Çemtaş
|14,51
|-0,96
|78,50
|Çimbeton
|141,00
|1,22
|241,74
|Çimentaş
|34,00
|0,41
|126,67
|Çimsa
|13,98
|-1,06
|53,96
|Çuhadaroğlu Metal
|7,08
|-3,54
|121,94
|Dagi Giyim
|14,09
|6,74
|463,60
|Dagi Yatırım Holding
|23,56
|9,99
|942,48
|Dardanel
|28,60
|-1,52
|654,62
|Datagate Bilgisayar
|15,60
|-2,62
|99,74
|Demısaş Döküm
|6,62
|-3,64
|90,23
|Denge Holding
|5,25
|7,36
|283,21
|Deniz GMYO
|3,68
|-4,42
|74,89
|Derimod
|10,69
|-0,74
|49,72
|Derlüks Deri
|8,60
|0,12
|112,57
|Desa Deri
|7,62
|4,10
|67,84
|Despec Bilgisayar
|13,00
|0,00
|206,60
|Deva Holding
|21,54
|-3,84
|141,27
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,05
|-4,06
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,52
|4,56
|223,08
|Ditaş Doğan
|32,56
|-0,25
|242,19
|DO-CO
|336,20
|-0,86
|-40,39
|Doğan Burda
|21,00
|-4,55
|245,96
|Doğan Holding
|2,46
|0,00
|37,01
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,17
|2,26
|92,12
|Doğusan
|4,05
|-6,03
|94,71
|Doğuş GMYO
|9,91
|-2,46
|118,76
|Doğuş Otomotiv
|18,53
|-3,24
|94,64
|Döktaş Dökümcülük
|34,94
|-7,57
|10,41
|Duran Doğan Basım
|22,46
|-0,35
|59,97
|Dyo Boya
|12,40
|3,68
|153,06
|Eczacıbaşı İlaç
|6,95
|-2,25
|90,38
|Eczacıbaşı Yatırım
|19,27
|-1,58
|100,05
|Edip Gayrimenkul
|3,43
|-0,58
|146,76
|Ege Endüstri
|984,40
|3,01
|74,98
|Ege Gübre
|124,70
|-2,27
|152,96
|Ege Profil
|21,30
|-2,56
|77,94
|Ege Seramik
|7,03
|-1,40
|91,11
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,95
|3,17
|509,38
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|2,27
|-5,02
|482,05
|Egeli&Co Yatırım Holding
|1,51
|2,72
|655,00
|Egeplast
|18,82
|-8,37
|50,56
|Ekiz Kimya
|9,29
|-2,21
|1422,95
|Emek Elektrik
|3,83
|-0,78
|140,88
|Eminiş Ambalaj
|27,42
|-9,98
|1703,95
|Emlak Konut GMYO
|1,93
|1,05
|33,32
|Enerjisa Enerji
|9,50
|0,96
|41,03
|Enka İnşaat
|7,15
|-1,79
|28,09
|Erbosan
|29,30
|-0,27
|17,29
|Ereğli Demir Çelik
|9,89
|1,64
|12,28
|Ersu Gıda
|5,49
|-0,90
|165,22
|Escort Teknoloji
|6,56
|-1,35
|371,94
|Esenboğa Elektrik
|19,99
|9,96
|Etiler Gıda
|3,79
|-0,26
|224,60
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,43
|-9,97
|113,87
|Euro Trend Yat. Ort.
|6,05
|-9,97
|406,78
|Euro Yat. Ort.
|4,98
|9,93
|342,37
|Euro Yatırım Holding
|2,93
|-0,68
|95,33
|Fade Gıda
|6,44
|-0,77
|Fenerbahçe Futbol
|36,40
|-0,33
|151,55
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.157,60
|0,01
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,54
|9,91
|64,99
|F-M İzmit Piston
|128,80
|1,98
|171,94
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,76
|-0,62
|65,93
|Ford Otosan
|96,30
|4,00
|45,66
|Formet Çelik Kapı
|7,76
|-3,00
|158,67
|Frigo Pak Gıda
|21,94
|-6,32
|213,19
|Galatasaray Sportif
|3,84
|-1,29
|89,16
|Garanti Bankası
|7,53
|0,80
|-32,41
|Garanti Faktoring
|11,24
|-0,53
|190,44
|Garanti Yat. Ort.
|4,14
|9,81
|315,33
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,80
|-2,10
|211,61
|Gediz Ambalaj
|18,36
|-2,44
|171,60
|Gentaş
|3,90
|5,69
|89,14
|Gersan Elektrik
|7,01
|-0,28
|119,75
|Global Men. Değ.
|5,02
|-4,38
|167,02
|Global Yat. Holding
|6,67
|-2,34
|36,96
|Good-Year
|6,25
|1,79
|54,32
|Göltaş Çimento
|25,78
|-2,27
|44,91
|Gözde Girişim
|6,74
|0,75
|31,13
|GSD Denizcilik
|4,98
|0,00
|94,53
|GSD Holding
|2,53
|3,27
|69,80
|Gübre Fabrik.
|35,32
|1,73
|290,71
|Güler Yat. Holding
|13,71
|-2,35
|575,37
|Halk GMYO
|2,64
|-1,86
|126,68
|Hatay Tekstil
|14,11
|-4,01
|109,53
|Hedef Girişim
|6,05
|1,85
|153,53
|Hektaş
|13,80
|0,95
|72,07
|HUB Girişim
|17,72
|-0,84
|88,74
|Hürriyet Gzt.
|2,62
|2,75
|129,82
|ICBC Turkey Bank
|7,22
|2,12
|37,00
|İdealist Danışmanlık
|12,40
|-2,97
|273,49
|İdealist GMYO
|7,14
|-1,65
|133,33
|İhlas Ev Aletleri
|2,16
|-1,82
|-30,99
|İhlas Gayrimenkul
|1,39
|-1,42
|35,04
|İhlas Gazetecilik
|5,50
|9,56
|21,15
|İhlas Holding
|1,27
|-3,79
|39,56
|İhlas Yayın Holding
|1,39
|-3,47
|66,74
|İndeks Bilgisayar
|17,29
|-1,09
|84,33
|Info Yatırım
|14,18
|-7,92
|191,61
|İntema
|19,62
|-1,16
|111,88
|Inveo Yatırım Holding
|29,74
|-0,93
|286,74
|İpek Doğal Enerji
|12,29
|0,16
|59,20
|İskenderun Demir Çelik
|8,00
|2,70
|2,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)