Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|3,41
|0,00
|83,33
|Acıpayam Selüloz
|8,71
|-1,14
|37,93
|Adel Kalemcilik
|15,76
|1,61
|0,38
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,83
|-1,08
|28,13
|Afyon Çimento
|4,22
|9,90
|85,23
|Ak Enerji
|1,68
|2,44
|54,13
|Akbank
|4,76
|0,00
|-41,31
|Akçansa
|11,92
|4,75
|22,96
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,95
|-2,46
|181,99
|Akfen GMYO
|2,95
|1,72
|-27,16
|Akın Tekstil
|15,61
|-2,01
|13,20
|Akiş GMYO
|2,82
|-1,40
|-9,97
|Akmerkez GMYO
|45,74
|6,62
|104,15
|Aksa
|7,19
|0,14
|2,67
|Aksa Enerji
|4,63
|-3,54
|21,84
|Aksigorta
|6,90
|-3,90
|27,36
|Aksu Enerji
|9,79
|1,87
|-34,16
|Alarko Carrıer
|86,00
|9,97
|43,99
|Alarko GMYO
|15,55
|6,51
|5,80
|Alarko Holding
|4,93
|-0,60
|-17,14
|Albaraka Türk
|1,45
|-1,36
|-5,23
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,00
|4,40
|57,81
|Alkim Kağıt
|12,40
|2,73
|128,79
|Alkim Kimya
|13,10
|2,34
|111,22
|Altınyağ
|1,13
|0,00
|175,61
|Altınyunus Çeşme
|42,78
|9,97
|328,23
|Anadolu Cam
|5,04
|0,20
|18,19
|Anadolu Efes
|19,04
|2,09
|-10,52
|Anadolu Grubu Holding
|17,87
|2,82
|1,59
|Anadolu Hayat Emek.
|7,56
|0,80
|24,24
|Anadolu Isuzu
|13,99
|4,33
|14,95
|Anadolu Sigorta
|6,20
|1,14
|49,27
|Anel Elektrik
|5,25
|0,19
|63,79
|Arçelik
|21,80
|0,37
|4,61
|ARD Bilişim Teknolojileri
|28,06
|0,07
|Arena Bilgisayar
|21,24
|-3,01
|191,56
|Armada Bilgisayar
|21,90
|-0,99
|33,62
|Arsan Tekstil
|4,71
|-3,09
|31,56
|Artı Yatırım Holding
|1,58
|9,72
|95,06
|Aselsan
|18,03
|7,39
|72,72
|Ata GMYO
|3,16
|-0,32
|-30,24
|Atakule GMYO
|2,08
|-2,80
|8,33
|Atlantis Yatırım Holding
|2,02
|1,51
|102,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,79
|-5,79
|85,19
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,75
|-1,77
|-4,89
|Avrasya GMYO
|2,03
|0,00
|34,44
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,17
|6,37
|19,23
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.451,10
|0,01
|12,85
|Avrupa Yatırım Holding
|1,60
|-2,44
|3,90
|Ayen Enerji
|4,77
|-2,25
|37,46
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|5,36
|7,20
|144,75
|Aygaz
|12,29
|-1,52
|1,19
|Bagfaş
|15,45
|-0,39
|-8,15
|Bak Ambalaj
|9,30
|4,49
|26,53
|Balatacılar Balatacılık
|1,90
|9,83
|53,23
|Bantaş Ambalaj
|3,62
|-0,28
|43,65
|Banvit
|25,42
|1,68
|36,89
|Baştaş Başkent Çimento
|3,83
|2,13
|47,88
|Batı Çimento
|3,50
|1,74
|5,74
|Batısöke Çimento
|1,67
|3,09
|27,48
|Bayrak Taban Sanayi
|6,06
|-1,46
|Bera Holding
|7,26
|-4,22
|88,57
|Berkosan Yalıtım
|3,85
|4,90
|40,51
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,79
|4,10
|13,88
|Beyaz Filo
|3,48
|2,35
|11,19
|Bilici Yatırım
|7,31
|-3,94
|70,01
|Bim Mağazalar
|64,70
|3,35
|40,02
|Birko Mensucat
|0,42
|0,00
|35,48
|Birlik Mensucat
|1,95
|4,84
|71,05
|Bizim Mağazaları
|15,89
|9,97
|42,26
|Bomonti Elektrik
|6,75
|3,85
|427,34
|Borusan Mannesmann
|12,31
|0,49
|7,51
|Borusan Yat. Paz.
|85,20
|3,71
|42,20
|Bosch Fren Sistemleri
|781,00
|10,00
|171,39
|Bossa
|8,83
|2,32
|9,55
|Brisa
|11,02
|3,96
|17,50
|Burçelik
|23,76
|10,00
|308,95
|Burçelik Vana
|68,45
|6,29
|604,94
|Bursa Çimento
|5,93
|-0,50
|48,12
|Carrefoursa
|7,15
|6,08
|51,80
|Casa Emtia Petrol
|29,30
|9,66
|212,03
|Ceo Event Medya
|3,99
|-3,62
|8,95
|Coca Cola İçecek
|40,70
|1,70
|7,50
|Cosmos Yat. Holding
|3,04
|0,66
|49,02
|Credıtwest Faktorıng
|5,03
|-5,09
|74,65
|Çelebi
|68,45
|-1,72
|-32,96
|Çelik Halat
|12,60
|-2,10
|93,85
|Çemaş Döküm
|1,59
|2,58
|26,84
|Çemtaş
|10,34
|-0,58
|27,20
|Çimbeton
|71,35
|8,27
|72,93
|Çimentaş
|25,60
|5,18
|70,67
|Çimsa
|10,18
|3,04
|12,11
|Çuhadaroğlu Metal
|3,50
|-2,51
|9,72
|Dagi Giyim
|8,40
|6,60
|236,00
|Dagi Yatırım Holding
|6,88
|-0,86
|204,42
|Dardanel
|13,75
|10,00
|262,80
|Datagate Bilgisayar
|8,73
|1,99
|11,78
|Demısaş Döküm
|5,17
|-2,45
|48,56
|Denge Holding
|1,92
|-1,54
|40,15
|Deniz GMYO
|7,62
|0,79
|50,89
|Denizli Cam
|6,95
|-2,11
|-16,67
|Derimod
|6,38
|-3,04
|-10,64
|Derlüks Deri
|8,00
|-4,31
|97,74
|Desa Deri
|6,19
|-2,52
|36,34
|Despec Bilgisayar
|7,78
|-7,05
|83,49
|Deva Holding
|22,30
|4,89
|149,78
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,55
|9,93
|98,72
|Ditaş Doğan
|25,98
|3,34
|173,04
|DO-CO
|337,00
|-1,46
|-40,25
|Doğan Burda
|26,18
|-9,97
|331,30
|Doğan Holding
|1,96
|-0,51
|9,16
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,92
|1,74
|76,97
|Doğusan
|2,56
|1,19
|23,08
|Doğuş GMYO
|8,19
|0,24
|80,79
|Doğuş Otomotiv
|16,96
|7,00
|78,15
|Döktaş Dökümcülük
|27,56
|0,58
|-12,91
|Duran Doğan Basım
|16,87
|1,32
|20,16
|Dyo Boya
|5,59
|0,00
|14,08
|Eczacıbaşı İlaç
|5,97
|1,02
|63,53
|Eczacıbaşı Yatırım
|14,78
|5,72
|53,44
|Edip Gayrimenkul
|2,25
|0,90
|61,87
|Ege Endüstri
|723,50
|5,18
|28,61
|Ege Gübre
|104,60
|9,93
|112,19
|Ege Profil
|16,90
|5,96
|41,19
|Ege Seramik
|4,86
|2,53
|32,12
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,02
|9,68
|218,75
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,95
|9,20
|143,59
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,69
|9,52
|245,00
|Egeplast
|14,60
|9,12
|16,80
|Ekiz Kimya
|11,31
|9,91
|1754,10
|Emek Elektrik
|2,50
|0,40
|57,23
|Eminiş Ambalaj
|3,66
|-1,08
|140,79
|Emlak Konut GMYO
|1,98
|1,02
|36,77
|Enerjisa Enerji
|8,83
|3,76
|31,09
|Enka İnşaat
|6,42
|0,47
|15,01
|Erbosan
|20,84
|-0,76
|-16,57
|Ereğli Demir Çelik
|8,44
|3,18
|-4,18
|Ersu Gıda
|4,09
|-1,21
|97,58
|Escort Teknoloji
|3,08
|-1,60
|121,58
|Etiler Gıda
|3,75
|2,46
|53,06
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,71
|-4,47
|6,62
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,51
|-1,31
|26,48
|Euro Yat. Ort.
|1,50
|2,04
|33,24
|Euro Yatırım Holding
|1,74
|-0,57
|16,00
|FADE GIDA
|3,19
|10,00
|Fenerbahçe Futbol
|14,45
|8,32
|-0,14
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.103,50
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,59
|0,56
|-21,44
|F-M İzmit Piston
|88,40
|9,95
|86,64
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,66
|0,21
|25,62
|Ford Otosan
|81,95
|6,43
|23,95
|Formet Çelik Kapı
|2,98
|4,20
|-0,67
|Frigo Pak Gıda
|35,16
|8,65
|171,30
|Galatasaray Sportif
|2,51
|2,87
|23,65
|Garanti Bankası
|6,57
|-0,15
|-41,02
|Garanti Faktoring
|9,06
|0,67
|134,11
|Garanti Yat. Ort.
|2,04
|-3,32
|88,89
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,60
|0,82
|173,45
|Gedik Yatırım Holding
|21,04
|2,63
|173,60
|Gediz Ambalaj
|13,01
|1,72
|92,46
|Gentaş
|2,44
|1,24
|18,33
|Gersan Elektrik
|6,03
|1,01
|89,03
|Global Men. Değ.
|4,50
|-1,96
|139,36
|Global Yat. Holding
|4,21
|2,43
|-13,55
|Good-Year
|4,66
|0,43
|15,06
|Göltaş Çimento
|18,92
|5,11
|6,35
|Gözde Girişim
|5,20
|9,94
|1,17
|GSD Denizcilik
|3,79
|4,99
|48,05
|GSD Holding
|2,29
|-0,87
|53,69
|Gübre Fabrik.
|29,16
|3,18
|222,57
|Güler Yat. Holding
|20,04
|9,93
|887,19
|Güneş Sigorta
|5,56
|1,46
|155,05
|Halk GMYO
|2,06
|-2,83
|69,22
|Halk Sigorta
|3,10
|9,93
|85,22
|Hatay Tekstil
|8,80
|0,69
|30,68
|Hedef Girişim
|3,82
|3,24
|46,36
|Hektaş
|13,64
|-1,87
|70,07
|HUB Girişim
|16,74
|3,78
|78,30
|Hürriyet Gzt.
|1,54
|-0,65
|35,09
|ICBC Turkey Bank
|5,33
|0,57
|1,14
|İdealist Danışmanlık
|4,59
|8,77
|38,25
|İdealist GMYO
|4,55
|0,89
|48,69
|İhlas Ev Aletleri
|1,77
|-2,75
|-43,45
|İhlas Gayrimenkul
|1,41
|-2,76
|17,50
|İhlas Gazetecilik
|2,48
|-1,98
|-45,37
|İhlas Holding
|0,77
|-3,75
|-15,38
|İhlas Yayın Holding
|1,40
|-2,10
|37,25
|İndeks Bilgisayar
|12,32
|0,33
|31,35
|Info Yatırım
|6,47
|-4,71
|33,05
|İntema
|11,97
|1,44
|29,27
|İpek Doğal Enerji
|12,07
|0,84
|56,35
|İskenderun Demir Çelik
|6,76
|1,35
|-13,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)