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Ekonomi

Borsada günlük işlemler (1)

Yeniakit Publisher
2020-05-07 18:52:55 -
Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 2,53 3,69 36,02
Acıpayam Selüloz 7,56 3,42 18,68
Adana Çimento (A) 9,67 0,31 -0,41
Adana Çimento (B) 6,90 1,17 -3,23
Adana Çimento (C) 2,05 0,00 -8,07
Adel Kalemcilik 11,85 -2,47 -24,52
Adese Alışveriş Ticaret 1,47 0,68 2,92
Afyon Çimento 2,78 1,83 22,02
Ak Enerji 1,02 0,99 -6,42
Akbank 5,66 -0,70 -30,21
Akçansa 7,72 0,26 -20,37
Akdenız Güvenlık Hız. 1,72 -1,15 -18,48
Akfen GMYO 2,96 -1,33 -26,91
Akın Tekstil 13,59 5,02 -1,45
Akiş GMYO 3,38 -2,87 -16,34
Akmerkez GMYO 28,98 0,07 29,35
Aksa 6,27 -0,63 -10,47
Aksa Enerji 4,08 3,55 7,37
Aksigorta 6,00 -0,17 10,74
Aksu Enerji 9,72 -1,42 -34,63
Alarko Carrıer 52,55 0,10 -12,42
Alarko GMYO 14,45 -1,10 -4,82
Alarko Holding 4,71 0,86 -20,84
Albaraka Türk 1,28 0,00 -16,34
Alcatel Lucent Teletaş 19,21 -2,49 59,55
Alkim Kağıt 8,59 9,99 58,49
Alkim Kimya 11,99 10,05 93,33
Altınyağ 1,22 9,91 197,56
Altınyunus Çeşme 25,00 -1,96 150,25
Anadolu Cam 4,08 2,00 -6,42
Anadolu Efes 17,41 -3,01 -24,57
Anadolu Grubu Holding 16,17 0,50 -8,07
Anadolu Hayat Emek. 6,41 1,91 5,34
Anadolu Isuzu 11,60 -1,44 -4,68
Anadolu Sigorta 4,99 0,40 20,14
Anel Elektrik 3,69 2,22 14,95
Arçelik 15,86 0,38 -23,90
ARD Bilişim Teknolojileri 33,40 9,94
Arena Bilgisayar 14,81 4,30 103,29
Armada Bilgisayar 22,18 -1,42 35,33
Arsan Tekstil 4,11 -2,14 14,80
Artı Yatırım Holding 2,42 10,00 198,77
Aselsan 26,82 -0,30 28,08
Aslan Çimento 36,26 -0,66 -9,26
Ata GMYO 3,59 0,00 -20,75
Atakule GMYO 1,60 0,00 -16,67
Atlantis Yatırım Holding 1,48 1,37 48,00
Atlas Yat. Ort. 1,42 -1,39 -1,39
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,13 -2,74 -2,06
Avrasya GMYO 1,74 -0,57 15,23
Avrasya Petrol ve Tur. 2,18 -2,68 19,78
Avrasya Stratejik GMYF 1.427,30 0,00 11,00
Avrupa Yatırım Holding 1,51 8,63 -1,95
Ayen Enerji 3,22 0,63 -7,20
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 2,19 1,86 0,00
Aygaz 10,21 1,19 -15,94
Bagfaş 16,51 -0,78 -1,84
Bak Ambalaj 8,41 9,93 14,42
Balatacılar Balatacılık 2,28 -1,72 83,87
Bantaş Ambalaj 3,06 0,33 21,43
Banvit 26,06 0,85 40,33
Baştaş Başkent Çimento 2,80 -3,11 8,11
Batı Çimento 2,77 -0,36 -16,31
Batısöke Çimento 1,15 0,00 -12,21
Bera Holding 3,66 1,10 -4,94
Berkosan Yalıtım 3,50 1,16 27,74
Beşiktaş Futbol Yat. 2,14 0,47 -12,65
Beyaz Filo 3,55 2,01 12,34
Bilici Yatırım 6,95 1,91 59,04
Bim Mağazalar 50,35 -2,23 7,91
Birko Mensucat 0,41 7,89 32,26
Birlik Mensucat 1,49 -1,32 30,70
Bizim Mağazaları 12,95 9,93 15,94
Bolu Çimento 4,55 2,02 -3,19
Bomonti Elektrik 4,25 9,25 232,03
Borusan Mannesmann 9,08 -0,66 -20,70
Borusan Yat. Paz. 58,50 0,09 -2,36
Bosch Fren Sistemleri 263,90 -0,68 -8,30
Bossa 9,09 -1,09 12,78
Brisa 8,61 -2,82 -8,20
Burçelik 7,40 -1,07 27,37
Burçelik Vana 19,30 -2,67 98,76
Bursa Çimento 3,81 3,25 -4,83
Carrefoursa 7,60 2,56 61,36
Casa Emtia Petrol 16,48 -3,06 75,51
Ceo Event Medya 3,95 5,33 7,86
Coca Cola İçecek 37,80 2,27 -2,33
Cosmos Yat. Holding 3,10 -8,55 51,96
Credıtwest Faktorıng 2,30 5,02 -20,14
Çelebi 89,35 2,00 -12,49
Çelik Halat 9,91 5,99 52,46
Çemaş Döküm 1,05 0,96 -16,23
Çemtaş 7,05 -0,70 -13,27
Çimbeton 44,46 0,36 7,76
Çimentaş 20,28 1,81 35,20
Çimsa 7,56 1,48 -16,74
Çuhadaroğlu Metal 2,92 -2,01 -8,46
Dagi Giyim 2,69 -3,58 7,60
Dagi Yatırım Holding 3,48 1,75 53,98
Dardanel 7,71 -0,13 103,43
Datagate Bilgisayar 8,51 -2,18 8,96
Demısaş Döküm 4,08 -4,00 17,24
Denge Holding 1,32 0,76 -3,65
Deniz GMYO 4,06 3,05 -19,60
Denizli Cam 7,44 -0,67 -10,79
Derimod 6,78 -0,73 -5,04
Derlüks Deri 3,97 0,25 -2,70
Desa Deri 4,27 -1,39 -5,95
Despec Bilgisayar 5,48 2,81 29,25
Deva Holding 14,32 -2,25 60,40
Diriteks Diriliş Tekstil 0,92 9,52 17,95
Ditaş Doğan 15,10 0,40 58,69
DO-CO 332,00 -2,90 -41,13
Doğan Burda 8,63 -3,79 42,17
Doğan Holding 1,95 2,63 8,60
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,84 3,37 11,52
Doğusan 2,07 -0,96 -0,48
Doğuş GMYO 5,28 10,00 16,56
Doğuş Otomotiv 9,28 -1,69 -2,52
Döktaş Dökümcülük 25,58 -2,74 -19,17
Duran Doğan Basım 17,70 -3,28 26,07
Dyo Boya 4,71 -1,05 -3,88
Eczacıbaşı İlaç 4,63 -2,11 26,83
Eczacıbaşı Yatırım 9,76 -1,11 1,32
Edip Gayrimenkul 1,94 1,04 39,57
Ege Endüstri 532,20 -0,80 -5,40
Ege Gübre 53,00 1,92 6,43
Ege Profil 12,56 1,54 4,93
Ege Seramik 3,99 -0,99 7,55
Egeli & Co Tarım Girişim 1,03 9,57 221,88
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,97 8,99 148,72
Egeli&Co Yatırım Holding 0,62 8,77 210,00
Egeplast 13,37 -0,07 6,96
Ekiz Kimya 14,27 9,94 2239,34
Emek Elektrik 1,78 -1,66 11,95
Eminiş Ambalaj 2,43 0,00 59,87
Emlak Konut GMYO 1,23 0,00 -15,75
Enerjisa Enerji 7,41 -1,85 10,01
Enka İnşaat 6,16 2,33 -1,47
Erbosan 18,53 -1,01 -25,82
Ereğli Demir Çelik 8,00 0,00 -11,50
Ersu Gıda 5,00 9,89 141,55
Escort Teknoloji 4,15 -1,19 198,56
Etiler Gıda 2,91 9,81 18,78
Euro Kapital Yat. Ort. 1,81 -2,69 8,38
Euro Trend Yat. Ort. 1,50 2,04 20,00
Euro Yat. Ort. 1,62 -2,41 37,29
Euro Yatırım Holding 1,41 -0,70 -6,00
Fenerbahçe Futbol 10,35 -0,48 -28,47
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,72 -1,33 -18,60
F-M İzmit Piston 50,40 1,41 6,41
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,28 5,11 33,68
Ford Otosan 56,50 -4,24 -14,54
Formet Çelik Kapı 4,01 5,53 33,67
Frigo Pak Gıda 13,30 -5,00 2,62
Galatasaray Sportif 2,61 1,56 28,57
Garanti Bankası 8,02 -0,62 -28,01
Garanti Faktoring 4,33 0,46 11,89
Garanti Yat. Ort. 1,43 0,00 32,41
Gedik Y. Men. Değ. 20,76 -9,19 270,71
Gedik Yatırım Holding 24,24 9,98 215,21
Gediz Ambalaj 8,17 3,29 20,86
Gentaş 2,09 0,48 -4,57
Gersan Elektrik 3,38 3,68 5,96
Global Men. Değ. 2,92 9,77 55,32
Global Yat. Holding 3,19 -1,85 -34,50
Good-Year 4,29 -1,83 5,93
Göltaş Çimento 14,63 1,11 -17,76
Gözde Girişim 3,85 3,22 -25,10
GSD Denizcilik 2,51 -1,95 -1,95
GSD Holding 1,62 2,53 8,72
Gübre Fabrik. 16,05 2,56 77,54
Güler Yat. Holding 15,21 9,98 649,26
Güneş Sigorta 3,11 -2,51 42,66
Halk GMYO 1,39 0,00 13,93
Halk Sigorta 4,21 0,00 112,63
Hatay Tekstil 9,31 1,09 35,52
Hedef Girişim 2,53 5,42 -3,07
Hektaş 12,98 -1,29 61,85
HUB Girişim 22,60 -2,08 140,72
Hürriyet Gzt. 1,46 0,69 28,07
ICBC Turkey Bank 4,21 0,72 -20,11
İdealist Danışmanlık 3,36 6,67 1,20
İdealist GMYO 3,27 -0,30 6,86
İhlas Ev Aletleri 1,68 -1,18 -46,33
İhlas Gayrimenkul 1,06 -0,93 -11,67
İhlas Gazetecilik 3,80 -0,52 -44,20
İhlas Holding 0,65 1,56 -28,57
İhlas Yayın Holding 0,89 2,30 -12,75
İndeks Bilgisayar 9,22 -1,39 -4,95
Info Yatırım 5,83 -3,64 -34,49
İntema 9,28 6,67 0,22
İpek Doğal Enerji 14,35 -0,62 85,88
İskenderun Demir Çelik 6,96 -0,29 -13,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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