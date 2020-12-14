Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Hektaş
|14,85
|13,50
|10,00
|Özak GMYO
|5,51
|5,01
|9,98
|Selçuk Ecza Deposu
|16,88
|15,35
|9,97
|Tümosan Motor ve Traktör
|13,91
|12,65
|9,96
|Odaş Elektrik
|4,01
|3,65
|9,86
|Logo Yazılım
|121,40
|113,50
|6,96
|Bagfaş
|20,40
|19,20
|6,25
|ARD Bilişim Teknolojileri
|39,08
|36,80
|6,20
|Aygaz
|14,40
|13,76
|4,65
|Borusan Mannesmann
|18,99
|18,17
|4,51
|Kartonsan
|2.968,00
|2.840,00
|4,51
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,45
|14,84
|4,11
|Net Holding
|3,34
|3,22
|3,73
|Otokar
|239,40
|231,30
|3,50
|Türkiye Sigorta
|6,23
|6,02
|3,49
|Tofaş Oto Fabrikası
|32,06
|31,04
|3,29
|Doğan Holding
|3,16
|3,06
|3,27
|Tüpraş
|104,80
|101,50
|3,25
|Gübre Fabrikaları
|49,38
|47,86
|3,18
|Çelebi
|97,25
|94,45
|2,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)