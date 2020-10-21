Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|1.023,40
|930,40
|10,00
|Akiş GMYO
|4,59
|4,18
|9,81
|T.S.K.B.
|1,69
|1,54
|9,74
|Ford Otosan
|96,30
|92,60
|4,00
|İş Yatırım Menkul Değerler
|10,65
|10,26
|3,80
|GSD Holding
|2,53
|2,45
|3,27
|Ege Endüstri
|984,40
|955,60
|3,01
|Aksa
|8,40
|8,16
|2,94
|Migros Ticaret
|43,50
|42,30
|2,84
|İskenderun Demir Çelik
|8,00
|7,79
|2,70
|Özak GMYO
|4,80
|4,69
|2,35
|MLP Sağlık
|18,45
|18,11
|1,88
|Good-Year
|6,25
|6,14
|1,79
|Türkiye Sigorta
|6,25
|6,14
|1,79
|Aksa Enerji
|6,82
|6,70
|1,79
|Gübre Fabrikaları
|35,32
|34,72
|1,73
|Ereğli Demir Çelik
|9,89
|9,73
|1,64
|Vakıflar Bankası
|4,34
|4,27
|1,64
|Arçelik
|28,12
|27,70
|1,52
|Koza Altın
|80,90
|79,70
|1,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)