  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-08-28 18:50:32 -
Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gözde Girişim 5,59 5,23 6,88
İş Yatırım Menkul Değerler 8,08 7,61 6,18
Kardemir (D) 3,09 2,94 5,10
Doğuş Otomotiv 15,60 14,90 4,70
Gübre Fabrikaları 29,12 27,98 4,07
Zorlu Enerji 2,78 2,69 3,35
Odaş Elektrik 2,53 2,46 2,85
Global Yatırım Holding 4,56 4,45 2,47
Ford Otosan 87,80 85,80 2,33
Vestel 17,96 17,58 2,16
Ülker Bisküvi 23,16 22,74 1,85
Türk Traktör 93,50 92,15 1,47
Logo Yazılım 91,00 89,75 1,39
Alarko Holding 4,92 4,86 1,23
Bizim Mağazaları 15,22 15,06 1,06
Tofaş Oto Fabrikası 22,10 21,96 0,64
Kerevitaş Gıda 4,90 4,87 0,62
Çelebi 73,30 72,90 0,55
Good-Year 4,71 4,69 0,43
Alarko GMYO 14,58 14,52 0,41

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğalgaz keşfi sonrası dikkat çeken açıklama: Türkiye asıl sürprizi altında yapabilir
Ekonomi

Doğalgaz keşfi sonrası dikkat çeken açıklama: Türkiye asıl sürprizi altında yapabilir

Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgazın keşfedilmesinin diğer sektörleri de olumlu yönde etkileyeceğini belirten Altın Madencileri Derne..
Erdoğan'ın damga vurduğu ankette ikinci isim şaşırttı
Gündem

Erdoğan'ın damga vurduğu ankette ikinci isim şaşırttı

Areda Survey yaptığı son ankette vatandaşlara "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusunu sordu. Araştırmaya..
BAE'den küstah adım! Türkiye'ye karşı Girit'e savaş uçaklarını indirdiler
Dünya

BAE'den küstah adım! Türkiye'ye karşı Girit'e savaş uçaklarını indirdiler

Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'ye karşı düzenlenen ortak tatbikat için savaş uçaklarını Girit Adası'na yolladı.
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı