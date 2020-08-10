Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,38
|6,71
|9,99
|MLP Sağlık
|17,19
|15,63
|9,98
|Şok Marketler
|12,68
|11,53
|9,97
|Bizim Mağazaları
|15,89
|14,45
|9,97
|Gözde Girişim
|5,20
|4,73
|9,94
|Migros Ticaret
|41,86
|38,54
|8,61
|Karsan Otomotiv
|2,93
|2,71
|8,12
|Kartonsan
|650,10
|603,90
|7,65
|ASELSAN
|18,03
|16,79
|7,39
|Doğuş Otomotiv
|16,96
|15,85
|7,00
|Alarko GMYO
|15,55
|14,60
|6,51
|Ford Otosan
|81,95
|77,00
|6,43
|Sasa Polyester
|13,21
|12,47
|5,93
|Oyak Çimento
|8,07
|7,66
|5,35
|Ege Endüstri
|723,50
|687,90
|5,18
|Deva Holding
|22,30
|21,26
|4,89
|Akçansa
|11,92
|11,38
|4,75
|Kerevitaş Gıda
|5,16
|4,94
|4,45
|Ülker Bisküvi
|23,06
|22,10
|4,34
|Mavi Giyim
|38,00
|36,42
|4,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)