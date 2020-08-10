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Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-08-10 18:41:01 -
Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tümosan Motor ve Traktör 7,38 6,71 9,99
MLP Sağlık 17,19 15,63 9,98
Şok Marketler 12,68 11,53 9,97
Bizim Mağazaları 15,89 14,45 9,97
Gözde Girişim 5,20 4,73 9,94
Migros Ticaret 41,86 38,54 8,61
Karsan Otomotiv 2,93 2,71 8,12
Kartonsan 650,10 603,90 7,65
ASELSAN 18,03 16,79 7,39
Doğuş Otomotiv 16,96 15,85 7,00
Alarko GMYO 15,55 14,60 6,51
Ford Otosan 81,95 77,00 6,43
Sasa Polyester 13,21 12,47 5,93
Oyak Çimento 8,07 7,66 5,35
Ege Endüstri 723,50 687,90 5,18
Deva Holding 22,30 21,26 4,89
Akçansa 11,92 11,38 4,75
Kerevitaş Gıda 5,16 4,94 4,45
Ülker Bisküvi 23,06 22,10 4,34
Mavi Giyim 38,00 36,42 4,34

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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