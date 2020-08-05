Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Trakya Cam
|3,96
|3,60
|10,00
|Deva Holding
|21,66
|19,70
|9,95
|Soda Sanayii
|6,87
|6,29
|9,22
|Anadolu Cam
|5,23
|4,81
|8,73
|Şişe Cam
|6,24
|5,75
|8,52
|Tat Gıda
|10,95
|10,29
|6,41
|Eczacıbaşı İlaç
|6,21
|5,85
|6,15
|Türk Telekom
|7,45
|7,08
|5,23
|Aygaz
|13,06
|12,43
|5,07
|Koza Madencilik
|14,49
|13,81
|4,92
|Ege Endüstri
|693,50
|662,00
|4,76
|Enerjisa Enerji
|8,64
|8,25
|4,73
|Selçuk Ecza Deposu
|8,57
|8,23
|4,13
|Oyak Çimento
|8,10
|7,79
|3,98
|Enka İnşaat
|6,44
|6,20
|3,87
|İş Yatırım Menkul Değerler
|7,54
|7,28
|3,57
|Aksigorta
|7,30
|7,05
|3,55
|Ereğli Demir Çelik
|8,03
|7,76
|3,48
|Torunlar GMYO
|4,06
|3,93
|3,31
|İskenderun Demir Çelik
|6,70
|6,49
|3,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)