Borsada en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Yataş
|13,44
|13,73
|-2,11
|Ege Endüstri
|1.589,30
|1.620,40
|-1,92
|Halk GMYO
|3,32
|3,37
|-1,48
|Sasa Polyester
|19,70
|19,96
|-1,30
|Bursa Çimento
|8,83
|8,94
|-1,23
|Akçansa
|15,61
|15,77
|-1,01
|Vestel
|21,68
|21,90
|-1,00
|Tat Gıda
|10,72
|10,80
|-0,74
|Enerjisa Enerji
|11,04
|11,12
|-0,72
|Şok Marketler
|11,75
|11,83
|-0,68
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,81
|1,82
|-0,55
|Coca Cola İçecek
|63,65
|64,00
|-0,55
|Albaraka Türk
|1,86
|1,87
|-0,53
|İskenderun Demir Çelik
|9,57
|9,62
|-0,52
|Bizim Mağazaları
|15,37
|15,44
|-0,45
|Ereğli Demir Çelik
|14,28
|14,34
|-0,42
|Ford Otosan
|123,80
|124,20
|-0,32
|Kerevitaş Gıda
|6,67
|6,69
|-0,30
|Türk Traktör
|152,10
|152,50
|-0,26
|Aksa
|11,68
|11,71
|-0,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)