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Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-12-14 18:45:55 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Yataş13,4413,73-2,11
Ege Endüstri1.589,301.620,40-1,92
Halk GMYO3,323,37-1,48
Sasa Polyester19,7019,96-1,30
Bursa Çimento8,838,94-1,23
Akçansa15,6115,77-1,01
Vestel21,6821,90-1,00
Tat Gıda10,7210,80-0,74
Enerjisa Enerji11,0411,12-0,72
Şok Marketler11,7511,83-0,68
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,811,82-0,55
Coca Cola İçecek63,6564,00-0,55
Albaraka Türk1,861,87-0,53
İskenderun Demir Çelik9,579,62-0,52
Bizim Mağazaları15,3715,44-0,45
Ereğli Demir Çelik14,2814,34-0,42
Ford Otosan123,80124,20-0,32
Kerevitaş Gıda6,676,69-0,30
Türk Traktör152,10152,50-0,26
Aksa11,6811,71-0,26

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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