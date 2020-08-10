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Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-08-10 18:42:51 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Aksigorta 6,90 7,18 -3,90
Aksa Enerji 4,63 4,80 -3,54
Halk GMYO 2,06 2,12 -2,83
Pegasus 44,32 45,40 -2,38
Tüpraş 76,10 77,90 -2,31
Otokar 149,80 153,20 -2,22
Koza Madencilik 13,34 13,63 -2,13
Koç Holding 14,70 15,00 -2,00
Yataş 7,97 8,13 -1,97
Hektaş 13,64 13,90 -1,87
Türk Hava Yolları 10,56 10,75 -1,77
Çelebi 68,45 69,65 -1,72
TAV Havalimanları 16,79 17,08 -1,70
Aygaz 12,29 12,48 -1,52
Logo Yazılım 83,70 84,95 -1,47
DO-CO 337,00 342,00 -1,46
Koza Altın 84,75 86,00 -1,45
Albaraka Türk 1,45 1,47 -1,36
Şişe Cam 5,95 6,03 -1,33
Halkbank 4,95 5,00 -1,00

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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