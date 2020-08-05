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Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-08-05 18:39:28 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Karel Elektronik 17,78 19,14 -7,11
Aksa Enerji 4,74 5,03 -5,77
Arçelik 22,40 23,26 -3,70
Ülker Bisküvi 24,20 25,08 -3,51
Ford Otosan 78,85 81,70 -3,49
Good-Year 5,01 5,18 -3,28
Sasa Polyester 12,60 13,02 -3,23
Gözde Girişim 5,04 5,20 -3,08
Türk Traktör 101,60 104,60 -2,87
Halk GMYO 2,40 2,47 -2,83
Kartonsan 610,00 627,50 -2,79
Tofaş Oto Fabrikası 24,06 24,74 -2,75
Vestel 16,39 16,80 -2,44
ASELSAN 16,84 17,26 -2,43
Borusan Mannesmann 12,67 12,97 -2,31
Coca Cola İçecek 40,96 41,82 -2,06
Çemtaş 10,72 10,94 -2,01
Bizim Mağazaları 15,56 15,87 -1,95
Bim Mağazalar 63,50 64,75 -1,93
Şok Marketler 12,25 12,49 -1,92

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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