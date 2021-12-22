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Ekonomi Borsada devre kesici tekrar çalıştırıldı
Ekonomi

Borsada devre kesici tekrar çalıştırıldı

Borsa İstanbul, BIST 100'deki kayıpların yüzde 5'e ulaşmasının ardından devre kesti. Devre kesici son günlerde sıklıkla kulanılıyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 15:41:00 -
Borsada devre kesici tekrar çalıştırıldı

Borsa İstanbul, BIST 100’deki kayıpların yüzde 5’in üzerine çıkmasının ardından devre kesti.

Borsa İstanbul, bugün hızlı satış dalgasıyla başlamış sonrasında bir miktar toparlanmıştı. Öğleden sonra BIST 100’deki kayıp yüzde 5’i buldu ve 1800 seviyesinin altına indi.
Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada, “Saat 14:39:26 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur” denildi.
BIST 100, son dört işlem gününde toplam 5 kere devre kesmiş oldu.

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