Borsa uzmanlarından uyarı: Panik yapmayın!

Küresel borsalardaki olağanüstü düşüşler birçok perakende yatırımcının korkuyla ani yatırım kararları almasına sebep olabilir. Ancak uzmanlara göre düzenli portföye sahip yatırımcılar için telaşa gerek yok.

ABD borsalarının gösterge endeksi S&P 500 pazartesi gününü %3’lük düşüşle bitirdi son bir haftadır %6’nın üzerinde düşüş gösterdi. Geleceği için borsa yatırımı yapan birçok kişi için küresel borsalardaki sert düşüşler önemli soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.

MarketWatch’un haberinde borsalardaki kayıplara yatırımcıların nasıl tepki vermesi gerektiği konusunda mali danışmanların ve borsa uzmanlarının yorumlarına başvuruluyor. Uzmanlara göreyse rotada kalmak ve aşırı tepki vermemek atılması gereken ilk adımlar.

Habere göre borsa çöküşünden çıkarılması gereken beş ders ise şöyle:

Sağlam bir portföyü olanlar için paniğe gerek yok

Borsa uzmanları kısa ve uzun vadeli finansal hedeflerinizi karşılamak için tasarlanmış sağlam bir portföye yatırım yapanlar için düşüşlerin bir sorun olmaması gerektiğini belirtiyor. Zira birçok kişi için yatırım yapmanın amacı borsayı yenmekle değil belirli bir süre içerisinde hedeflere ulaşmaktır.

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Dolayısıyla yatırımcıların varlıklarının ne kadar azaldığına değil bu düşüşün finansal gelecekleri üzerinde bir etkisi olup olmadığına odaklanması gerekiyor. Diğer bir deyişle konu S&P 500’ün kendisiyle değil bireysel getiri oranınızla ve hedefinizin neresinde olup olmadığınızla ilgili bir konu. New York merkezli bir varlık yöneticisi olan Sykon Capital’ın Başkanı Todd Stankiewicz, “Günün sonunda önemli olan tek şey budur” diyor.

Gelişmeleri bir bağlama oturtmayı unutmayın

Son borsa düşüşleri her ne kadar kötü görünse de borsa uzmanları piyasanın bu yıl hâlâ yükselişte olduğu gerçeğini göz önünde bulundurmanız gerektiğini söylüyor. Gerçekten de S&P 500 Endeksi 2024’ün başından bu yana %8 yükseldi ve bu da çoğu yatırımcının görmekten memnun olacağı türden bir yıllık getiri oranını işaret ediyor.

Pazartesi görülen düşüşler borsaları birkaç ay önceki konumuna geri getirdi. Annuity.org ve RetireGuide.com Baş Finansal Analisti Stephen Kates, “Mayıs ayında mutsuz değilseniz bugün de mutsuz olmamalısınız” diyor.

‘Panik yapmayın’ kuralının istisnaları var

Elbette panik yapmak için geçerli sebepleriniz de olabilir. Çok sayıda kötü tercihte bulunmuş bir gündelik yatırımcı olabilirsiniz. Ya da emeklilik yatırım hesabınızda hisse senetlerin aşırı yatırım yapmış olabilirsiniz.

New York merkezli danışmanlık firması Domain Money’nin Yatırım Stratejileri Başkanı Brian Matthews, “Paniğe kapılması gereken tek yatırımcı tipinin, yatırımlarını ciddi şekilde yanlış tahsis etmiş ve hedeflerine göre yanlış pozisyon almış olanlar olduğunu söyleyebilirim” açıklamasında bulundu.

Aklı başında yatırımcılar ne yapmalı?

Profesyoneller, çoğu yatırımcının paniğe kapılmasına gerek olmadığını bununla birlikte piyasaya dikkat etmeleri ve tepkilerini ölçmeleri gerektiğini belirtiyor. Yatırımcılar hedeflerine ulaşma yolunda ilerleseler dahi dik bir düşüş sırasında aşırı tepkiler verme dürtüsüne karşı koyamıyor olabilirler. Bu da söz konusu yatırımcıların gelecekte daha az endişe uyandıracak bir portföyde olmaları gerektiğinin bir işareti olarak görülür.

Haberde söz konusu durum şu örnekle açıklanıyor: Son birkaç yıldır 80/20 yatırımcısıysanız, yani portföyünüzün %80’i hisse senetlerinde %20’si sabit getirili varlıklardaysa, belki de artık 60/40 yatırımcısı olmanın zamanı gelmiştir. Kısacası bu tür sert düşüşler yatırımcıların kendilerine karşı dürüst olması gerektiğinin bir hatırlatmasıdır.

Yatırım hizmetleri firması Betterment’in Davranışsal Finans ve Yatırım Başkan Yardımcısı Dan Egan yatırımlarla ilgili, “Eğer risk alıyorsanız bu riskle baş edebildiğinize emin olun” diyor.

Ancak riskle başa çıkabilseniz bile, piyasadaki düşüş, endişelerinize veya görebileceğiniz fırsatlara dayalı olarak portföyünüzü yeniden inceleme ihtiyacına da işaret edebilir. ABD’li danışmanlık firması Buckingham Advisors’ın Finansal Planlama Genel Müdürü Nicole Strbich’e göre hisse senetlerine mevcut yüzde tahsisatınızı korumayı ve portföyünüzün "bileşenlerini ayarlamayı” isteyebilirsiniz.

Portföyünüzde ne kadar hızlı hareket etmelisiniz?

Ciddi biçimde yanlış tahsis edilmiş portföyler gibi en kötü koşullar altında bile borsa uzmanları hisse senetlerinizin tamamını veya büyük bir kısmını terk etmek gibi ani değişikliklere karşı uyarıda bulunuyor. Servet danışmanlığı firması TwinFocus’un Kurucu Ortağı Paul Karger, “Piyasalarda olup bitenlere dayanarak günlü yatırım tahsisleri yapmanın asla iyi bir fikir olmadığına inanıyorum” diyor.

Belirlenmiş bir kural olmasa da çoğu borsa uzmanı, piyasadaki durumun nasıl sonuçlandığını görmek için en az birkaç gün ve belki de daha uzun süre beklemeniz konusunda uyarıyor. Buradaki ana fikir, gündelik ticaret yapmamak, ancak yine de bir tür uzun zaman dilimi içinde bir hedefin peşinden gidebilmeyi sağlamaktır. Bir portföy değişiklikleri yapmaya karar verirseniz, muhtemelen bu hamleyi zamana bölmek de en iyisidir. Büyük bir hamle yapmanın aksine adım adım artan ince ayarlı hamleler daha akıllıca olacaktır. Karger portföy kararlarının uygulanması için "Aşamalı olarak devreye sokmalısınız" diyor.