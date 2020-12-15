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Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 844 milyar lira oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 13:57:00 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)     PD          PD/DD

  1. Koç Holding                        49.399.294.014  1,13
  2. Ereğli Demir Çelik             49.385.000.000  1,23
  3. Ford Otosan                       44.284.842.000  9,28
  4. Bim Mağazalar                   43.080.840.000  8,01
  5. Aselsan                                40.880.400.000  2,53
  6. Garanti Bankası                40.782.000.000  0,67
  7. Enka İnşaat                         40.656.000.000  0,83
  8. Turkcell                               34.276.000.000  1,69
  9. Akbank                                33.124.000.000  0,56
  10. İş Bankası (C)                     30.104.799.300  0,46
  11. Türk Telekom                    28.070.000.000  2,62
  12. İskenderun Demir Çelik     27.521.000.000  1,26
  13. Tüpraş                                  26.344.099.840  2,73
  14. Yapı ve Kredi Bankası      25.847.976.929  0,55
  15. Şişe Cam                              22.392.094.751  1,03
  16. Sabancı Holding                  21.607.877.629  0,59
  17. Arçelik                                  21.163.807.381  1,67
  18. Vakıflar Bankası                  18.239.257.028  0,41
  19. Türk Hava Yolları                17.194.800.000  0,39
  20. Gübre Fabrikaları               16.352.640.000  28,80
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