Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 844 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
- Koç Holding 49.399.294.014 1,13
- Ereğli Demir Çelik 49.385.000.000 1,23
- Ford Otosan 44.284.842.000 9,28
- Bim Mağazalar 43.080.840.000 8,01
- Aselsan 40.880.400.000 2,53
- Garanti Bankası 40.782.000.000 0,67
- Enka İnşaat 40.656.000.000 0,83
- Turkcell 34.276.000.000 1,69
- Akbank 33.124.000.000 0,56
- İş Bankası (C) 30.104.799.300 0,46
- Türk Telekom 28.070.000.000 2,62
- İskenderun Demir Çelik 27.521.000.000 1,26
- Tüpraş 26.344.099.840 2,73
- Yapı ve Kredi Bankası 25.847.976.929 0,55
- Şişe Cam 22.392.094.751 1,03
- Sabancı Holding 21.607.877.629 0,59
- Arçelik 21.163.807.381 1,67
- Vakıflar Bankası 18.239.257.028 0,41
- Türk Hava Yolları 17.194.800.000 0,39
- Gübre Fabrikaları 16.352.640.000 28,80