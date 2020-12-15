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Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-12-15 13:39:28 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 844 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding49.399.294.0141,13
Ereğli Demir Çelik49.385.000.0001,23
Ford Otosan44.284.842.0009,28
Bim Mağazalar43.080.840.0008,01
Aselsan40.880.400.0002,53
Garanti Bankası40.782.000.0000,67
Enka İnşaat40.656.000.0000,83
Turkcell34.276.000.0001,69
Akbank33.124.000.0000,56
İş Bankası (C)30.104.799.3000,46
Türk Telekom28.070.000.0002,62
İskenderun Demir Çelik27.521.000.0001,26
Tüpraş26.344.099.8402,73
Yapı ve Kredi Bankası25.847.976.9290,55
Şişe Cam22.392.094.7511,03
Sabancı Holding21.607.877.6290,59
Arçelik21.163.807.3811,67
Vakıflar Bankası18.239.257.0280,41
Türk Hava Yolları17.194.800.0000,39
Gübre Fabrikaları16.352.640.00028,80

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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