Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 844 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|49.399.294.014
|1,13
|Ereğli Demir Çelik
|49.385.000.000
|1,23
|Ford Otosan
|44.284.842.000
|9,28
|Bim Mağazalar
|43.080.840.000
|8,01
|Aselsan
|40.880.400.000
|2,53
|Garanti Bankası
|40.782.000.000
|0,67
|Enka İnşaat
|40.656.000.000
|0,83
|Turkcell
|34.276.000.000
|1,69
|Akbank
|33.124.000.000
|0,56
|İş Bankası (C)
|30.104.799.300
|0,46
|Türk Telekom
|28.070.000.000
|2,62
|İskenderun Demir Çelik
|27.521.000.000
|1,26
|Tüpraş
|26.344.099.840
|2,73
|Yapı ve Kredi Bankası
|25.847.976.929
|0,55
|Şişe Cam
|22.392.094.751
|1,03
|Sabancı Holding
|21.607.877.629
|0,59
|Arçelik
|21.163.807.381
|1,67
|Vakıflar Bankası
|18.239.257.028
|0,41
|Türk Hava Yolları
|17.194.800.000
|0,39
|Gübre Fabrikaları
|16.352.640.000
|28,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)